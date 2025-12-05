Sillazos, insultos y fuerte pelea entre peronistas y libertarios en la jura de concejales de José C. Paz

Pelea entre libertarios y militantes de Mario Ishii en la asunción de concejales de José C. Paz

La asunción de los nuevos concejales en José C. Paz derivó en una violenta confrontación entre militantes del oficialismo local y seguidores libertarios, dejando como saldo golpes, insultos y al menos un herido de gravedad, según denunció la flamante concejala de La Libertad Avanza, María Amoroso. La dirigente afirmó que uno de sus militantes sufrió una fractura de mandíbula y que otros resultaron agredidos tanto dentro como fuera del recinto, en un episodio que expone la tensión política en el distrito bonaerense.

Tras la ceremonia de jura, la situación se tornó caótica. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales y replicados por la propia Amoroso, los incidentes incluyeron empujones, golpes y hasta sillazos. En una de las grabaciones, se observa el momento en que la concejala libertaria levanta los brazos mientras sus seguidores corean “Viva la libertad carajo”, lo que desató insultos y cánticos hostiles de la militancia peronista vinculada al histórico intendente Mario Ishii.

La violencia escaló rápidamente. Según relató Amoroso en su cuenta de X, “A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años, otro bañando en sangre porque los agarraban de a 8 contra 1”. La concejala también denunció que un menor de edad fue atacado durante los disturbios.

La dirigente libertaria responsabilizó al intendente por la falta de seguridad en el evento. Un mensaje difundido por un usuario identificado como troll libertario, y replicado por Amoroso, sostuvo: “El intendente kuka Mario Ishii no aseguró la zona permitiendo que los militantes de la Libertad Avanza y la Concejal @miaamoroso29 sean atacados brutalmente, incluso a un menor presente”.

Los incidentes no se limitaron al interior del recinto. Ya en el exterior, continuaron las discusiones y agresiones verbales. Amoroso relató que intentó mediar para evitar nuevos enfrentamientos y que, minutos después, se dirigió a una fiscalía para denunciar formalmente las agresiones sufridas por sus militantes. En sus palabras: “Estoy saliendo de la fiscalía para ir a la clínica a ver a mis militantes. Si pensaron que me iba a tirar para atrás es porque no me conocen. LA LIBERTAD AVANZA les guste o no”.

La jornada, que debía marcar el inicio de una nueva etapa institucional en José C. Paz, terminó marcada por la violencia y la denuncia pública de la oposición libertaria, que exige respuestas ante la gravedad de los hechos ocurridos durante la asunción de los nuevos concejales.