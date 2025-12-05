Política

El gobierno porteño cerró 40 “comedores fantasmas” y detectó un desvío de 5.000 raciones diarias por $20 millones

“Nadie va a usar el hambre para hacer negocios”, expresó el jefe de Gobierno Jorge Macri. La mayoría de los espacios inexistentes pertenecía a la organización de izquierda La Dignidad y al Movimiento Evita

Guardar
El gobierno porteño cerró 40
El gobierno porteño cerró 40 comedores comunitarios que no existían

La Ciudad de Buenos Aires consolidó en 2025 una política alimentaria sin intermediarios y basada en la trazabilidad total: un sistema que, por primera vez, permitió fiscalizar más de 500 comedores y detectar irregularidades en 40 de ellos, que fueron cerrados de inmediato.

Las inspecciones revelaron que la mayoría de esos espacios inexistentes estaban vinculados a la organización La Dignidad, y alguno de ellos al Movimiento Evita, ambos enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y que más de 5.000 raciones diarias se enviaban a lugares que no funcionaban, lo que significaba un desvío de 20 millones de pesos por día, según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA a cargo de Gabriel Mraida.

La fiscalización integral —apoyada en tecnología, controles diarios y una app de registro nominal de beneficiarios— confirmó la existencia de comedores que no entregaban comida, no permitían el ingreso de inspectores o directamente no existían en la dirección declarada.

Los documentos de la auditoría y fotos a las que accedió Infobae detallan casos como “Los Amigos” en White 21, “Pekes” en Bonorino 1851 o “Bajo Flores” en Av. Varela, donde los vecinos confirmaron que jamás funcionó un comedor comunitario.

Dos de los comedores fantasmas
Dos de los comedores fantasmas que cerraron en la Ciudad de Buenos Aires

Para el gobierno porteño, en cabeza de Jorge Macri, “este modelo, que combina control, digitalización y condicionalidades claras, permitió por primera vez una fiscalización completa de más de 500 comedores de la Ciudad, con controles diarios tanto a los espacios como a las empresas proveedoras. La implementación de una nueva App para registrar beneficiarios, identificar necesidades específicas y reportar irregularidades en tiempo real marcó un cambio profundo: cada ración queda trazada, cada persona queda identificada y cada peso puede seguirse en todo el proceso”, explicó.

“Nadie sin su plato de comida”

Consultado por este medio, Jorge Macri, opinó que “que el objetivo central es garantizar asistencia real sin permitir el retorno de mecanismos de intermediación política”. En sus palabras esto es:

- “Mejoramos el sistema porque nadie que lo necesite se va a quedar sin su plato de comida”.

- “Trabajamos para que nadie viva en la calle y para que todos estén atendidos, acompañamos a cada uno que lo necesite”.

- “Ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer sus negocios”.

-La gran mayoría de los comedores, más de cien, siguen adelante junto a las familias y los apoyamos porque su trabajo es muy valioso”.

Según la evaluación oficial, esos más de 100 comedores comunitarios siguen asistiendo a sus comunidades con normalidad, incorporando el sistema digital de registro diario que será obligatorio desde enero de 2026.

La Ciudad asiste todos los días a más de 250.000 personas, entre comedores comunitarios, centros de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle y el programa Ciudadanía Porteña.

De ese total, 130.000 reciben su comida a través de comedores, y 100.000 son beneficiarios de la transferencia directa Ciudadanía Porteña.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se explicó que, en el sistema de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad, pasó a ser mucho más eficiente porque se modernizó la operatoria. Esto es: una modernización que combina inscripción 100% digital, billetera virtual Buepp, ampliación de rubros de compra, una app para nominalizar beneficiarios y un tablero de gestión para monitorear raciones en tiempo real.

El gobierno de Jorge Macri
El gobierno de Jorge Macri revela irregularidades en comedores a cargo de movimientos sociales

Según el informe, el programa Buepp ya superó las 5.000 descargas, BOTI recibió más de 20.000 consultas desde julio y la red de comercios habilitados ya supera los 2.100 puntos de venta.

En diálogo con Infobae, el ministro Mraida, remarcó la dimensión social del cambio. “En años de fragilidad social y económica no solo sostuvimos, sino que ampliamos la cobertura alimentaria manteniendo la calidad nutricional. Todos los días acceden más de 250.000 personas”.

Una investigación del ministro de
Una investigación del ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida reveló irregularidades en comedores comunitarios

Además, subrayó la importancia de un modelo que ponga a la persona en el centro. “Los problemas que atraviesan los vecinos y vecinas de la Ciudad son multidimensionales: nadie en situación vulnerable tiene solo un déficit alimentario. Conocer a las personas y conectarlas con lo que necesitan es acompañarlas en serio”.

El funcionario de Jorge Macri también reforzó el mensaje de la desintermediación: “En la Ciudad, la comida dejó de ser un factor de negociación política. Hay un control estricto y riguroso, apoyado en tecnología. Ningún plato de comida puede terminar en un destinatario que no corresponde, y mucho menos en la política. Una Ciudad más justa es la que sabe exactamente a quién está ayudando”.

Cómo operaban los “comedores fantasmas”

El operativo de validación de comedores comunitarios y populares incluyó inspecciones reiteradas, entrevistas con vecinos y seguimiento presencial durante varios días. Los equipos constataron diferentes situaciones:

-Espacios totalmente inexistentes, como “Pekes”, “Bajo Flores” o “La 29”;

-Domicilios donde nadie conocía actividad vinculada a un comedor.

-Espacios que impedían el ingreso del personal de la Ciudad.

-Comedores declarados que no registraban retiro de viandas en ningún momento de la semana.

El cierre de estos espacios, que alcanzó a 40 “comedores fantasmas” estaban distribuidos principalmente en los barrios porteños de Flores, Soldati, Mataderos y Lugano, muchos de ellos ligados a estructuras barriales identificadas con el movimiento La Dignidad.

Varios de los comedores cerrados
Varios de los comedores cerrados pertenecían a La Dignidad y al Movimiento Evita MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT CABA

La suspensión inmediata de 5.000 raciones no justificadas permitió redireccionar recursos hacia los beneficiarios reales.

Según explicaron desde la calle Bolívar, la digitalización del sistema generó:

-Trazabilidad completa de cada ración.

-Registro nominal de cada beneficiario.

-Eliminación de la intermediación política.

-Planificación más precisa de compras y distribución.

-Fiscalización diaria tanto de comedores como de proveedores.

Al ser consultado para esta nota, el ministro del área explicó que “el 2026 es tener un sistema cien por cien digital, justo y verificable”. Esto se logrará, según su visión: “Con el uso obligatorio de la app de registro diario desde enero de 2026.” Este hecho apunta a un modelo donde “cada plato esté auditado, cada beneficiario identificado y cada peso público rastreado”.

Desde el Ministerio resume el objetivo de estas medidas como “una política alimentaria justa, directa y seria, que cuide los recursos de todos y acompañe de verdad a cada familia”.

Temas Relacionados

Política alimentaria Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat Jorge Macri La Dignidad UTEP Flores Lugano Buepp Ciudadanía PorteñaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Santilli se reunirá hoy con Sergio Ziliotto mientras los gobernadores comienzan a presionar por sus reclamos

El ministro del Interior recibirá al mandatario de La Pampa, uno de los más críticos de la gestión libertaria. En la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso, las provincias piden gestos

Santilli se reunirá hoy con

Silvia Lospennato: “En CABA recibimos el mensaje de las urnas y tenemos que dar más”

La legisladora electa en la Ciudad de Buenos Aires repasó su decisión de sumarse a la Legislatura y marcó su compromiso con el electorado porteño al destacar el retorno a la gestión local y el valor de sostener la palabra dada en campaña

Silvia Lospennato: “En CABA recibimos

Javier Milei tuvo impacto positivo en el mundo digital por segundo mes consecutivo

Según un nuevo informe de la consultora Ad hoc, el Presidente registró en octubre y noviembre sus mejores valores del año en cuanto a imagen en redes sociales

Javier Milei tuvo impacto positivo

El Gobierno se reunió hoy con inversores mexicanos que están interesados en comprar los trenes argentinos

Los representantes del Grupo México llegaron al país para mantener un encuentro con un funcionario clave de la administración libertaria. Las otras empresas que pujan por el negocio y la importancia del RIGI

El Gobierno se reunió hoy

Procesaron a cuatro hombres por inventar candidaturas para quedarse con el dinero de la impresión de boletas

Son apoderados de partidos políticos de la provincia de Buenos Aires. La maniobra fue detectada en las elecciones de 2023. Recibieron al menos 476 millones de pesos

Procesaron a cuatro hombres por
DEPORTES
Quiénes son las cuatro leyendas

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

Silbidos, “el bombo de la polémica” y un error nunca más visto: el peor sorteo que marcó la historia de los Mundiales

Los mejores y peores grupos que le tocaron a la selección argentina en los últimos sorteos de los mundiales

Los futbolistas que ya están en la lista de Scaloni y los que pelean por un lugar en la Copa del Mundo

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

TELESHOW
Infobae

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945