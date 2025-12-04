Política

La Libertad Avanza y la oposición bonaerense criticaron con dureza a Kicillof por la aprobación de más deuda

Dirigentes cuestionaron las negociaciones de último momento para la sanción de la ley de endeudamiento. “Esta provincia atrasada”, advirtieron

Guardar

El debate en torno al endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires y la designación de cargos en el Banco Provincia ha generado una ola de críticas desde distintos sectores políticos, que acusan al oficialismo y a parte de la oposición de perpetuar prácticas asociadas a la vieja política. Las recientes negociaciones, que se desarrollaron en las últimas horas de los mandatos legislativos vigentes, han sido señaladas como un ejemplo de acuerdos que priorizan intereses particulares por encima del bienestar de los bonaerenses.

Desde la perspectiva de Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza, la Legislatura bonaerense se ha convertido nuevamente en el escenario de pactos que, según sus palabras, resultan “inescrupulosos, obscenos y explícitos” entre el gobernador y sectores tradicionales de la política provincial.

Axel Kicillof y Verónica Magario
Axel Kicillof y Verónica Magario

Pareja sostiene que estos actores, con el objetivo de asegurar cargos, estarían dispuestos a comprometer el futuro financiero de la provincia y facilitar la gestión del gobernador Axel Kicillof, permitiéndole prescindir del control legislativo durante los próximos dos años y así posicionarse en la carrera presidencial. El dirigente enfatizó que el Directorio del Banco Provincia ha sido utilizado como “botín de guerra”, y denunció que se aprovechan de las últimas horas de los mandatos para concretar “negocios” que, según él, se verían interrumpidos con la asunción de la nueva bancada de La Libertad Avanza.

Pareja remarcó que las negociaciones se realizaron con diputados y senadores que asumieron en 2021 y que dejarán sus cargos en menos de diez días, con el objetivo de “perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar”.

Sebastián Pareja y Diego Valenzuela
Sebastián Pareja y Diego Valenzuela

El diputado advirtió que, aunque estas denuncias puedan ser ignoradas, los bonaerenses sufrirán las consecuencias de estas decisiones durante muchos años. “Seguirán siendo cómplices y responsables de lo que acaban de hacer. Sabemos la dimensión de la batalla cultural que nos alcanza”, afirmó Pareja, quien también subrayó que su espacio no participará de estos acuerdos y que mantendrán el camino de austeridad fiscal y responsabilidad política marcado por el presidente Javier Milei.

En sus palabras: “La libertad de los bonaerenses y sus aspiraciones de una provincia libre y segura no valen un carguito. No somos quiosqueros de contratos”.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, también expresó su desacuerdo con la forma en que el gobernador Kicillof negoció el proyecto de ley que autoriza un nuevo endeudamiento y la renovación de vencimientos para 2025 y 2026. A través de una publicación en su cuenta de X, Lanús consideró razonable aceptar la refinanciación de la deuda, siempre que no implique la creación de nuevos cargos ni beneficios para sectores privilegiados.

Lanús escribió: “En la Provincia de Buenos Aires, se puede comprender que un opositor autorice renovar deuda, sin emitir nueva, como modo de cuidar el equilibrio fiscal y sin hipotecar futuro”. No obstante, advirtió que esta decisión no puede estar condicionada a la obtención de “más cargos y prebendas para la casta”. El jefe comunal concluyó su mensaje con un llamado a transformar las prácticas políticas: “Esto solo bastardea a la acción política, que puede y debe ser virtuosa. Podemos hacer política de otra manera, con otros valores. Trabajemos en ese camino”.

Santiago Passaglia enfrentó al presidente
Santiago Passaglia enfrentó al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera

Por su parte, Diego Valenzuela, senador bonaerense electo por La Libertad Avanza, manifestó su rechazo al procedimiento adoptado para aprobar el endeudamiento. Valenzuela, quien asumirá su banca la próxima semana, expresó en X su indignación por el tratamiento nocturno del proyecto y la supuesta vinculación con cargos en el Banco Provincia. En su mensaje, Valenzuela afirmó: “De madrugada, se vota un endeudamiento excesivo a cambio de cargos en el Banco Provincia. Una vergüenza. Esta Provincia atrasa!”.

Las voces críticas coinciden en señalar que la reciente aprobación del endeudamiento y la designación de cargos en el Banco Provincia representan una continuidad de prácticas políticas que, según sus detractores, perjudican a los bonaerenses y refuerzan estructuras de poder alejadas de los principios de transparencia y responsabilidad fiscal.

Temas Relacionados

Endeudamiento Provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja La Libertad Avanza Javier Milei Ramón Lanús San Isidro Banco Provincia Diego Valenzuela Transparencia

Últimas Noticias

Reforma laboral: el Gobierno prepara la estrategia para apuntalar el nuevo proyecto y hay dudas sobre una convocatoria para la CGT

El Ejecutivo oficializará el envío de la iniciativa mañana y revelará los detalles la semana próxima. Optimismo por su aprobación en ambas cámaras del Congreso, pero cautela por cómo posicionarse ante los gremios

Reforma laboral: el Gobierno prepara

Martín Redrado y José Urtubey reclamaron reformas para fortalecer el federalismo nacional y equilibrar el desarrollo

Durante una charla en el Rotary Club de Buenos Aires, los autores del libro “Argentina Federal” propusieron mayor autonomía provincial y una distribución de fondos más equitativa para reducir desigualdades entre regiones

Martín Redrado y José Urtubey

“Si alguien quiere venir a nuestro bloque, será bienvenido, pero tampoco aceptaremos a cualquier kirchnerista”, anticipo el jefe de los libertarios en diputados

Gabriel Bornoroni se refrió en Infobae en Vivo a los desafíos que afrontará el oficialismo en el Congreso a partir de la nueva conformación de la Cámara, confirmada ayer

“Si alguien quiere venir a

Patricia Bullrich analizó el nuevo Senado: “Las cosas ahora van a cambiar, vamos a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo”

La flamante legisladora de La Libertad Avanza (LLA) consideró que la renovación de la Cámara alta provoca un equilibrio de fuerzas que abre un escenario muy positivo para el oficialismo, que buscará avanzar con reformas estructurales. También habló del caso AFA: “La Justicia ya avanza rápido”

Patricia Bullrich analizó el nuevo

El intendente de San Nicolás se refirió a la polémica que protagonizó en la Legislatura: “No querían a nadie que los pusiera en evidencia”

Santiago Passaglia no pudo reincorporarse al cuerpo para participar del debate por el endeudamiento. Acusó a varios diputados bonaerenses de priorizar intereses políticos y silenciar a voces críticas

El intendente de San Nicolás
DEPORTES
Mercedes Paz dejó de ser

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

El posteo del Barcelona con Julián Álvarez como protagonista que enloqueció a los fanáticos en medio de los rumores de su fichaje

Los juveniles de Boca Juniors que podrían ser promovidos a Primera tras ser campeones con la Reserva

Locura por Neymar: un fanático invadió el campo y empujó a un futbolista del Santos contra los bancos de suplentes por error

TELESHOW
La ironía de Araceli González

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

Los saludos a Rocío Marengo por el nacimiento de su primer hijo: de la promesa de Marley a la emoción de los Fort

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos: relax entre amigos, familia y cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

La economía brasileña creció apenas

La economía brasileña creció apenas un 0,1% en el tercer trimestre del año y profundizó su desaceleración

Arquitectura, memoria y comunidad: el caso del pueblo que planteó un nuevo paradigma sobre el Mediterráneo

Una red descubierta en Brasil revela nuevas estrategias de Hezbollah, Irán y las mafias del narcotráfico

Putin rechazó parte del plan de paz de Trump para Ucrania y dijo que tomará el Donbas “por medios militares u otros”

“Un día con Peter Hujar” lidera nominaciones a los Spirit Awards