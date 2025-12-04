Axel Kicillof celebró la aprobación de la solicitud de deuda en PBA y cruzó a Milei: “Una vez más apostó al caos”

Axel Kicillof volvió a cuestionar a Milei y aseguró que apostó al "caos" en la provincia

Luego de una maratónica sesión que terminó en la madrugada de este jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la aprobación de la solicitud de endeudamiento que pidió el Poder Ejecutivo con el respaldo de los dos tercios de la Cámara de Diputados y Senadores. En tanto, volvió a criticar a Javier Milei y aseguró que “apostó al caos para sacar ventaja política".

Ya en las primeras horas de este jueves, la Legislatura provincial aprobó la solicitud de deuda de hasta 3.685 millones, que incluyen emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos: uno para la administración central, otro para el ejecutivo, un tercero para la empresa AUBASA y una solicitud para Buenos Aires Energía.

En ese sentido, tras el visto bueno del Poder Legislativo, Kicilof aseguró que “quedan así convertidos en ley los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia”. Y continuó: “De esta manera, la Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses”.

“La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”, lanzó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Y siguió: “La aprobación no cambia el cuadro general: enfrentamos una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción. Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto ‘éxito macroeconómico’ que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad”.

En tanto, así completó el mensaje: “Vamos a seguir exigiendo al Gobierno Nacional lo que le corresponde a la Provincia; vamos a seguir actuando como escudo de una sociedad agredida y, fundamentalmente, vamos a seguir construyendo una alternativa a este modelo de exclusión y entrega”.

El proyecto obtuvo el respaldo en la Cámara de Diputados de los 36 integrantes del bloque de Unión por la Patria. Se sumaron los bloques de Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica, la UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y el PRO, aunque este último optó por acompañar el artículo del proyecto para rollovear la deuda y el fondo para los intendentes; pero rechazó el punto que solicita autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045.

Con el respaldo de dos tercios de las Cámaras, el Poder Ejecutivo consiguió aprobar el proyecto para tomar deuda

Al momento de la votación había en el recinto 88 diputados presentes de un total de 92. Hubo estratégicas ausencias como la de Ramón Vera del bloque de LLA; Ricardo Lissalde, de Unión por la Patria; Anahí Bilbao del bloque UCR Cambio Federal, y María Laura Richini, del PRO, pero que responde al intendente de Junín, Pablo Petrecca. Esas ausencias le facilitaron al peronismo bajar el total de los presentes para llegar a los dos tercios de los presentes y avanzar con la sesión.

El bloque de La Libertad Avanza en ambas cámaras rechazaron el proyecto en general y en particular. La posición prepara el terreno de lo que será la nueva composición legislativa en los próximos dos años, donde los libertarios serán segunda minoría en Diputados y primera minoría en el Senado, detrás del peronismo en ambos casos.

A cambio del respaldo, el Ejecutivo fue cediendo durante toda la negociación. Puntualmente, amplió el directorio del Banco Provincia. Para eso, por ley, debió modificar la carta orgánica del BAPRO. La integración pasará de ocho directores totales a nueve, que ahora se llamarán vocales. También, crearon un consejo de directores asociados dentro del BAPRO que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.

Asimismo, el proyecto de endeudamiento aprobado también incluye en uno de sus artículos la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que será para los ejercicios fiscales 2026 Y 2027. El mismo se compondrá de un 8% de la deuda que vaya colocando el Ejecutivo.

Los 36 integrantes del bloque de Unión por la Patria votaron a favor del proyecto (Aglaplata)

Cómo distribuir esos fondos también fue materia de negociación fina entre los distintos bloques. Se terminó acordando que el 70% se distribuirá a los municipios conforme al Coeficiente Único de Distribución; mientras que el 30% restante será destinado a programas provinciales con destino a municipios de los tres Ministerios con competencia primaria en proyectos de infraestructura y/o programas ambientales y/o de transporte.

Además, habrá una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda, un pedido de los libertarios dialoguistas; pero que —según planteaban en la Gobernación— también era empujado por sectores aliados del peronismo: puntualmente La Cámpora.

El escándalo en medio de la votación

En medio de las negociaciones y en busca del respaldo que buscaba el Ejecutivo provincial, el diputado en uso de licencia, Santiago Passaglia, amenazó con recuperar su banca para votar en contra de las designaciones para el BAPRO que quedaron en manos de varios partidos.

“Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este ‘acuerdo’ escandaloso entre Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, expuso en sus redes el intendente de San Nicolás. Ya en la noche, cuando se intentaba votar la prórroga al cuarto intermedio, el nicoleño, que integra el espacio Hechos, ingresó al recinto para intervenir en la votación.

En ese momento, el presidente de la Cámara baja le pidió que se retire diciéndole que no podía estar en el recinto; ya que no había presentado su licencia como intendente para reasumir su banca. El intendente se amparaba en el artículo 4 del reglamento interno que plantea que una vez que un diputado en uso de licencia ingresa al recinto, la misma caduca. Su presencia como legislador pleno, iba a significar un voto menos por la afirmativa. Sin embargo, no pudo reasumir su banca. En el medio, tuvo un careo con el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera.