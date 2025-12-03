El Gobierno ultima el llamado a extraordinarias y afina la estrategia tras asegurarse la primera minoría

Javier Milei (AFP)

“Estamos terminando de armarlo, pero la idea es que salga esta semana”, esgrime una altísima fuente del Poder Ejecutivo a Infobae. Con mucha probabilidad de que sea este viernes, el Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar el Decreto que llame a sesiones extraordinarias y contenga los temas que se abordarán en la primera fase de las discusiones legislativas.

El Decreto indicará dos cuestiones clave: cuánto durará el período de sesiones por fuera de las ordinarias y las iniciativas que solo estarán habilitadas a abordarse por ese plazo.

Sobre la primera, la lectura que predomina en la gran mayoría de huestes del Gobierno es que se trabaje en una primera instancia comprendida desde el 8 o 10 de diciembre hasta fin de mes. Será algo parecido a lo que se hizo el año pasado, cuando llamaron a sesiones extraordinarias del 5 al 27 de diciembre, dejando inhabilitada la actividad parlamentaria para los días de fiestas y las primeras dos semanas del año entrante.

“Creo que hasta yo me opongo a tener que trabajar a comienzos de enero”, dijo de manera jocosa un importante alfil del Gobierno, que cree que no están dadas las condiciones para que los diputados y senadores nacionales no se tomen unos días de descanso antes de la intensísima temporada de negociaciones que se darán en ambos recintos del Congreso.

La idea es que se haga un segundo llamado a sesiones extraordinarias en enero del 2026. A comienzos de este año, el presidente Javier Milei retomó las discusiones en el Congreso al publicar un decreto que establecía un período de debate entre el 20 de enero al 21 de febrero de 2025. El mes próximo se hará un movimiento de similares características.

La mesa chica del Gobierno se reunió este lunes en Casa Rosada y terminó de aceitar las últimas iniciativas que irán a discutirse en esta primera etapa de las extraordinarias. Hay algunas que se incluirán con la intención de que sean aprobadas durante estas semanas, como el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal (conocida informalmente como la ley de dólares debajo del colchón), que ambas comenzarán a discutirse desde la Cámara de Diputados.

Hay otras que se habilitarán para que comience el trabajo en comisiones, pero a sabiendas de que sus aprobaciones llevarán más tiempo. Una de estas es la reforma laboral, que como notició Infobae, ya fue terminada de redactar en las mesas de trabajo propias del Gobierno. Este proyecto va a comenzar a tratarse en el Senado y tiene como principal coordinadora política a Patricia Bullrich, la flamante senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en ese ámbito. En tanto, la reforma del Código Penal todavía está pasando por sus últimas revisiones legales, al igual que la tributaria.

Como una de las novedades normativas de esta temporada que se viene, la Casa Rosada convalidará uno de los pedidos de los gobernadores e impulsará una modificación en la Ley de Glaciares para permitir que puedan existir explotaciones mineras y de otra índole sobre un rango de superficie que la normativa vigente no lo permite. “Es un pedido central de varios gobernadores y nos va a servir para canjear algunos votos”, reveló una fuente libertaria a este medio.

El nuevo panorama libertario

La Libertad Avanza consiguió convertirse en la primera minoría de la Cámara de Diputados, una marca registrada del Partido Justicialista desde hace décadas. El espacio oficializó ayer el fichaje del diputado entrerriano Francisco Morchio, quien responde al gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, con quien Milei trabó una alianza estratégica durante las últimas elecciones. A partir de este traspaso, el bloque violeta llega a 95 diputados y supera por uno a Unión por la Patria.

Por lo bajo, algunos operadores de LLA ya venían advirtiendo que el número mágino era 95 y que ese iba a ser el que le diera la primera posición en el recinto luego de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, diera la orden de mudar a sus legisladores del bloque peronista. El mandatario habría prometido escindir a sus cuatro diputados afines bajo una condición fundamental: que el Gobierno acelere la cesión que la compañía estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El decreto estaría cerca de su publicación.

El Gobierno no prevé nuevas demostraciones de parte de los gobernadores. Considera que las demás gestualidades se darán en el marco de las discusiones legislativas que iniciarán por lo bajo la semana próxima. Por lo que pudo saber Infobae, Caputo estaría dispuesto a ceder en varios reclamos de los gobernadores a cambio de conseguir los votos en las tres iniciativas que más cree prioritarias para esta segunda parte de la gestión libertaria: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral.

A cambio, el ministro de Economía estaría con margen para distribuir partidas de las ATN a los gobernadores, pero en particular a aquellos que hayan dado gestos de reducir el gasto en sus propios distritos. “No podemos premiar a todos. Hay algunos que no entendieron la bajada de línea que hicimos de Nación de que las provincias también tienen que eficientizarse internamente”, explicó un altísimo funcionario a Infobae.

En todo ese marco, este miércoles al mediodía comenzará la jura de los diputados nacionales electos en las últimas elecciones generales. La Presidencia de la Cámara cursó invitaciones a los 24 mandatarios subnacionales, aunque no insistió en la presencia de ninguno. Se presume que los que vayan serán los que tengan diálogo fluido con el Gobierno.