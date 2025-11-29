La pelea por la tercera minoría: gobernadores compiten por convertirse en árbitros del próximo Congreso

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz y de Tucuman Osvaldo Jaldo, al llegar a la casa de Salta, donde mandatarios de las provincias del norte se reunieron para acordar la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados

Los gobernadores se mostraron activos durante la última semana. En la previa del recambio legislativo y del inicio del debate del Presupuesto 2026, los mandatarios provinciales movieron sus fichas con el objetivo de acumular suficiente masa crítica en Congreso para negociar con la Casa Rosada desde una posición de fuerza.

El miércoles comenzó a cristalizarse el nuevo bloque Provincias Unidas, que es el resultado del acuerdo electoral y político entre Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Los gobernadores de Provincias Unidas

Fue una primera reunión de trabajo donde, según difundieron, comenzaron a “delinear la agenda, los objetivos y el método del nuevo bloque”. Entre otros puntos, Pullaro propuso, con visto bueno de Llaryora, que la presidenta de la bancada sea Gisela Scaglia.

Los mandatarios argumentaron que la vicegobernadora representaría de forma cabal los intereses y la mirada de las provincias. Sin embargo, esa designación generó una pelea inesperada con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, que amenazaron con no sumarse al bloque si el rionegrino no era electo como jefe de la bancada. “Tiene mucha más espalda para esa tarea”, argumentaron en su entorno.

Los dirigentes de Provincias Unidas planeaban hacer una presentación formal del bloque la semana que viene, pero las tensiones internas generaron una filtración adelantada. A pesar de todo, las negociaciones continúan, porque aún hay expectativas de ampliar el bloque o conformar un interbloque con otros espacios, por ejemplo la Coalición Cívica.

Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto

Por ahora hay 16 integrantes confirmados. Los cordobeses Juan Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que tienen mandato hasta 2027, a los que se sumarán los diputados electos Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. Por Santa Fe, ingresarán Gisela Scaglia (presidenta del PRO provincial y vice de Pullaro) y el socialista Pablo Farías, que compartirá bloque con el otro socialista Esteban Paulón.

El gobernador Sadir aportará a María Inés Zigarán, el mandatario correntino Gustavo Valdés, a Diógenes González; Nacho Torres, al chubutense Jorge Ávila; y Claudio Vidal al santacruceño José Luis Garrido. En tanto, Martín Lousteau y Mariela Coletta también serán parte del espacio. Pablo Juliano, referenciado en Facundo Manes, completa la partida.

Los voceros del bloque aseguran que podrían llegar a tener hasta 23 representantes, en principio sumando a Pichetto, Massot y los lilitos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Solo con superar los 16 quedarían por encima del PRO como tercera minoría, detrás de LLA y Fuerza Patria.

Pero el mismo objetivo de convertirse en el fiel de la balanza que defina las disputas entre los libertarios y la oposición dura (peronismo e izquierda) también lo comparte otro grupo de gobernadores.

Los gobernadores Raúl Jalil y Rolo Figueroa

El jueves se reunieron en la Casa de Salta los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) para empezar a delinear su propio interbloque. Este espacio también tendrá como objetivo representar los intereses de las provincias en las negociaciones con la Casa Rosada. Se esperaba la presencia del misionero Hugo Passalacqua y el santiagueño Gerardo Zamora, pero finalmente no estuvieron. En cambio, Rolo Figueroa (Neuquén) pasó a saludar, pero adelantó que su diputado no formará parte del interbloque.

Jalil tiene cuatro diputados que actualmente forman parte del bloque Fuerza Patria, por lo que su salida podría costarle al peronismo la primera minoría. Por su parte, hay cuatro diputados de Misiones, tres de Salta y tres de Tucumán. En principio, serán 14. Pero es bastante concreta la posibilidad de incorporar al interbloque a los seis ex libertarios de Coherencia y el MID. En el mejor de los escenarios, el nuevo espacio -que podría llamarse País Federal- alcanzaría los 20 escaños y también disputaría la tercera minoría.

Como si quedaran dudas del carácter dialoguista del nuevo espacio, al término del encuentro el gobernador Jalil se cruzó a la Casa Rosada para otra reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, para discutir reclamos de Catamarca.

Raúl Jalil junto a Manuel Adorni y Diego Santilli en Casa Rosada

En cualquier caso, todos los movimientos le auguran gobernabilidad a Javier Milei. Tendrá dos grandes bloques de gobernadores dispuestos a negociar para avanzar con la agenda legislativa oficialista.