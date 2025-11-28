Política

LLA cada vez más cerca de la primera minoría en Diputados: sumó a Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni del PRO

La bancada libertaria tendrá en total 93 escaños. El peronismo cuenta con 96 pero la ruptura de los cuatro catamarqueños que responden al gobernador Jalil es prácticamente un hecho

Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni
Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni

La Libertad Avanza anunció este viernes la incorporación de otros dos diputados al bloque oficialista en la Cámara baja y quedó a un paso de arrebatarle la primera minoría a Fuerza Patria. Se trata del diputado del PRO Alejandro Bongiovanni y su ex compañera de la bancada amarilla Verónica Razzini.

Con estos movimientos, el bloque oficialista quedará con 93 diputados, muy cerca del Fuerza Patria, que actualmente tiene 96. Sin embargo, es casi un hecho que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, romperá con el peronismo para sumarse a un armado federal junto con los mandatarios de Salta, Misiones y Tucumán. Si ese quiebre finalmente se concreta, Fuerza Patria perderá cuatro diputados y quedará detrás de La Libertad Avanza.

Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad. Y durante ese tiempo escuché, una y otra vez, hablar de las reformas estructurales que la Argentina tiene pendientes. Hoy, por primera vez en muchos años, siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Es un momento muy especial. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso”, señaló Bongiovanni a Infobae.

Gabriel Bornoroni y diputados de
Gabriel Bornoroni y diputados de LLA

El diputado de origen liberal y referente de la Fundación Libertad había llegado al Congreso en 2023 de la mano de Patricia Bullrich. Según explicaron desde su entorno, Bongiovanni buscará potenciar la capacidad parlamentaria del oficialismo para “impulsar la agenda liberal” y pondrá especial foco en su compromiso de “reducir trabas, regulaciones e impuestos”.

Por su parte, la legisladora santafesina se había alejado del PRO el año pasado junto a su coterráneo Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad, en desacuerdo con la política de alianzas en esa provincias. Gisela Scaglia es la titular del partido amarillo en ese distrito pero se desempeña como vicegobernadora del radical Maximiliano Pullaro.

Vengo trabajando con Patricia Bullrich desde el movimiento antibloqueos desde hace tiempo. También venimos trabajando con el equipo de Julio Cordero en la modernización laboral que aprobamos en la Ley Bases, y también con el equipo de Federico Sturzenegger en mi proyecto de actualización de Créditos Laborales. Desde el comienzo somos aliados, por eso decidí aceptar la invitación a formar parte del equipo”, explicó Razzini a Infobae.

Verónica Razzini junto a Patricia
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

Razzini había saltado a la política desde el sector privado. Junto a sus dos hermanos dirigía el Grupo Razzini, una empresa de distribución de materiales de construcción que había sido fundada por su abuelo en la ciudad de Rosario hace 60 años y manejada luego por su padre.

En 2021, el bloqueo que sufrió durante tres meses la llevó a fundar, con el impulso de la abogada Florencia Arietto, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) que desde entonces ayuda y asesora a pymes afectadas por las protestas sindicales extorsivas.

Ante la consulta de Infobae, Razzini explicó que uno de sus primeros objetivos en el bloque libertario será impulsar la reforma laboral, que la Casa Rosada espera aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero. De hecho, Razzini ya estuvo participando de las “mesas técnicas” donde comenzó a confeccionarse el borrador del proyecto.

Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”, publicó en sus redes sociales.

Desde que LLA se impuso en las elecciones legislativas logró seguir sumando integrantes a la bancada oficialista.

El primer paso fue arrebatarle al bloque PRO a todos los diputados que respondían políticamente a Patricia Bullrich. Fueron ocho en total: Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que tienen mandato hasta 2027, además de los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Y algunos días después se anunció el pase de Belén Avico.

Luego llegó el turno de los radicales “con peluca” Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Federico Tournier (Corrientes), quienes fueron así bautizados hace un año y medio tras apoyar los dos primeros vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio y el financiamiento universitario.

En la mira de los libertarios ahora sólo queda Lorena Petrovich, que ingresaría en lugar de Silvia Lospennato, si esta decide asumir su banca en la Legislatura porteña, lo que aún no está definido.

