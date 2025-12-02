Un diputado que responde a Rogelio Frigerio se sumó al bloque libertario y el oficialismo se asegura la primera minoría

Francisco Morchio formaba parte de Encuentro Federal. Se sumará al bloque libertario

El equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados experimentó un giro inesperado este lunes con la llegada de nuevos integrantes a La Libertad Avanza, en paralelo a la fractura de otros espacios, lo que dejó al oficialismo en condiciones de ser la primera minoría en la Cámara baja.

Tras la decisión de tres legisladores de Catamarca que abandonaron el bloque de Unión por la Patria para conformar una bancada propia, se conoció horas después la decisión de Francisco Morchio, legislador entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio, quien pasará a legislar desde el bloque que oficialista.

Todos estos movimientos dejan a La Libertad Avanza en condiciones de asegurarse la primera minoría parlamentaria, con 95 diputados, representación que hasta el momento ostentaba el kirchnerismo, que pierde terreno en el parlamento.

Morchio es un hombre que responde al gobernador Frigerio. El entrerriano, a su vez, tiene ascendencia sobre dos diputados más, que integrarán el PRO y la UCR, en función de la alianza electoral que consiguió en su provincia.

La Libertad Avanza superará a Unión por la Patria en bancas (Jaime Olivos)

Noticias en desarrollo...