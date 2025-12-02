Scott Bessent suspendió su visita a la Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial en Washington

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, no viajará a la Argentina (AP Foto/Stefan Jeremiah)

(Corresponsal en Washington) El secretario del Tesoro, Scott Bessent, finalmente no visitará la Argentina luego de que el presidente Javier Milei tomara la decisión de no viajar al sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo viernes en la ciudad de Washington D. C.

El presidente argentino iba a viajar para participar del evento que se desarrollará en el Kennedy Center, donde asistirá el mandatario norteamericano Donald Trump. Milei iba a estar en un palco presidencial junto a su par de EEUU y Gianni Infantino, titular de la FIFA. Es decir, iba a ser considerado un invitado VIP. También estaban reservados lugares para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte de la nómina presidencial que iba a viajar a Estados Unidos.

Ese mismo día, a la noche, el jefe de Estado iba a participar de una cena en la embajada argentina que era organizada por el diplomático Alec Oxenford y Richard Grenell, quien preside el Kennedy Center.

Además de los mencionados, en ese encuentro iba a estar el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien cambió su agenda para poder participar. Por eso, la decisión repentina del mandatario argentino provocó malestar en la Casa Blanca, que decidió que Bessent no visite el país como estaba previsto.

Durante la visita, Milei iba a tener un encuentro con Suzanne Clarck, presidenta de la cámara norteamericana, así como por las autoridades del Argentine Business Council. Estaba previsto que el mandatario hable ante los empresarios asistentes al encuentro.

Javier Milei y Donlad Trump (REUTERS/Al Drago)

Tras esto, el mandatario argentino iba a presentarse en el palco presidencial exclusivo, reservado únicamente para ambos considerados referentes de la ultraderecha mundial. Este encuentro representaría la sexta reunión entre Milei y Trump, entre eventos y reuniones formales.

Los anteriores fueron:

14 de noviembre de 2024, cena informal en Mar -a- Lago. 20 de enero de 2025, asunción presidencial. 22 de febrero de 2025, cumbre de la CPAC. 23 de septiembre de 2025, reunión en Naciones Unidas. 14 de octubre de 2025, visita oficial a la Casa Blanca.

Cada una de las reuniones entre Milei y Trump sirvieron para fortalecer sus vínculos personales e ideológicos.

Y esa relación privilegiada permitió al Presidente negociar con facilidades en el FMI, acceder al salvataje financiero de la Secretaría del Tesoro y, finalmente, cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos.

En ese sentido, uno de los puntos que se esperaban explotar tras el encuentro es un avance en los detalles específicos del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Hasta el momento, solo se anunció formalmente un“framework”o acuerdo marco, pero el texto legal definitivo aún no se ha difundido y deberá someterse a una exhaustiva revisión jurídica por parte de los equipos técnicos de los dos países.

Con la confirmación de la no visita de Bessent a la Argentina en los próximos días, se espera que las rúbricas de los entendimientos comerciales se extiendan y todavía no habrá novedades al respecto.

Javier Milei y Gianni Infantino (Fuente)

Estados Unidos, Mexico y Canadá organizan el Mundial de Fútbol 2026. Trump tiene excelente relación con Gianni Infantino -titular de la FIFA- y le concedió el Kennedy Center ubicado en Washington para que organice el sorteo final con las 48 selecciones que clasificaron.

El sorteo fue convocado para el 5 de diciembre, e Infantino invitó a todos los presidentes con selecciones nacionales que jugarán el mundial 2026. Entre ellos a Milei.

Sin embargo, en medio de las tensiones del Gobierno con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, el Gobierno decidió no asistir al evento como muestra de su rechazo a la gestión. La escalada de los últimos días comenzó con el gesto en el pasillo que realizó Estudiantes de La Plata para recibir a Rosario Central, que fue declarado ganador de la Liga Argentina.