Política

Lorena Villaverde: “No tengo vínculos con el narcotráfico ni con Fred Machado”

La diputada nacional, que fue electa senadora en las últimas elecciones, pero la oposición trabó su asunción, habló por primera vez de las acusaciones en su contra por una causa en Estados Unidos. Su versión de los hechos

En una entrevista con Infobae en vivo, Lorena Villaverde, diputada rionegrina de La Libertad Avanza, rompió el silencio y abordó los señalamientos mediáticos y judiciales que la han rodeado en los últimos meses, refiriéndose a las acusaciones sobre supuestos vínculos con el narcotráfico y con Fred Machado.

“En todo este tiempo que llevamos escuchando hablar de mí, demonizándome, sobre alguien que no soy, elijo hablar en este momento porque en campaña prefería hablar de lo que venía y lo que había que votar, en esta oportunidad voy a quitar o iluminar las sombras que aparecen en mi nombre”, expuso la legisladora. Así, Villaverde planteó lo que define como “un ensañamiento y operaciones mediáticas sin precedentes” en su contra.

La entrevista llega en un contexto álgido, marcado por su decisión de retirar la renuncia a la banca en Diputados y por el revuelo que generó su frustrada asunción como senadora nacional. Al respecto explicó: “Hoy retiré la renuncia, el proceso al Senado continúa un proceso administrativo y ahí definiremos o no con una nueva composición. Yo confío en que el prestigio y la moral que defiende el Senado no deberían ser violando la Constitución, pero es un trámite administrativo y ambos no serían incompatibles hasta que no se resuelva la situación”.

Sobre las versiones que la vinculan con delitos por narcotráfico, Villaverde fue tajante: “No es verdad que estuve presa por traficar cocaína”. Al recordar cómo surgió la causa, explicó: “Me fui a vivir muy joven a Estados Unidos por la muerte de mi padre. Puse una boutique, vino una persona en la que confiaba y fui a comprar ropa para mi local, en ese momento hubo una redada en el estacionamiento, había muchísima gente y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve frente a una sustancia ilegal”. Además, añadió que entre los presentes había “como ocho personas y yo conocía solo a una. Yo había ido a comprar por primera vez a ese lugar, con un auto alquilado y mi tarjeta de crédito; fue un momento muy traumático y desolador”.

La diputada rionegrina de La Libertad Avanza explicó su versión sobre el episodio ocurrido durante su estadía en Estados Unidos

Al repasar el caso judicial, detalló que “solo conocía a Jesús Ferrer” y que “fue todo traumático”. “Fui con él porque era una persona muy conocida y me ofreció ir a un lugar como si fuera La Salada, para comprar ropa para mi boutique. Cuando llegué me dicen que hay sustancias ilegales, pero nunca lo vi”.

La legisladora rionegrina que enfrentó un proceso judicial en el que fue acusada de conspiración, vinculado a la tenencia de una suma de dinero, pero nunca relacionada con la compra de drogas. “Me encontré culpable de conspiración porque tenía conmigo 12 mil dólares. Pero la Justicia después dice que yo no estaba enterada de lo que sucedía en el lugar. Después el Presidente del jurado mandó una carta diciendo que actuó mal y se hizo un nuevo juicio y seguí adelante; me volví a Argentina. Esperé en todo momento que mi abogado me informara y me notificara. Pasaron los años y cuando consulté me dijeron que me habían sobreseído de la causa”.

En ese sentido volvió a remarcar: “No soy narcotraficante, no tengo ningún vínculo con ninguno, ni con Fred Machado y tampoco con nada que tenga que ver con las drogas”. Villaverde subrayó que la causa no pasó de una instancia desproporcionada, en la que existió un escarnio que incluyó denuncias de abuso policial y discriminación racial.

“En ese mismo jurado manifestaron que me querían encontrar culpable porque le habían hecho gastar dinero al Estado en una latina. Por la única razón que me encontraron culpable de esa conspiración fue porque tenía dinero conmigo y pensaban que lo iba a usar para comprar drogas”, sostuvo.

Villaverde relató que las acusaciones en su contra aumentaron tras su incursión en la política

Respecto a los rumores de estafa o lavado de dinero, Villaverde se refirió a una denuncia anónima en Comodoro Py que comenzó cuando se divorció de un empresario ligado al sector energético: “Me investigaron todo, me allanaron, hicieron artimañas para procesarme, con el fin de que renunciara a los bienes que me correspondían por el matrimonio, pero no me quebraron, seguí adelante. Mi exmarido impulsó la causa de lavado, por hacer el reclamo que me correspondía hacer, como el que hace cualquier mujer”.

Sobre supuestos vínculos con narcos y empresarios, volvió a ser enfática: “Cómo puedo ser culpable por lo que hace el primo de un amigo. Claudio Zicarelli es un amigo, militante del espacio. A Machado lo conozco en un evento en Río Negro, pero nunca más lo vi. Todos conocían a Machado y nadie sabía de lo que se lo acusaba. Nunca recibimos ningún aporte privado para nuestra campaña en la provincia”.

En el tramo final de la entrevista, la diputada rechazó cualquier tipo de trato o acuerdo con agencias internacionales: “Yo no hice ningún acuerdo con la DEA para volverme a Argentina. Es muy fantasioso pensar eso. Si fuera real, no me haría una carrera política, ni tendría una vida tan visible”.

Finalmente, Villaverde reconoció que analiza su continuidad como presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro. “Lo único que me ha traído son problemas. Entre armar el partido, llevar la función de diputado, generar alianza y estrategias, ahora con las facturas… en este momento lo que más quiero es sanar este escarnio que han hecho con mi vida y seguir defendiendo mi honor que ha sido manipulado con todas las mentiras que se han dicho de mí”.

