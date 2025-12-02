Política

Tras no tener respaldo para asumir en el Senado, Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

La legisladora de La Libertad Avanza decidió permanecer en la Cámara baja luego de que la oposición trabara su diploma como senadora por su causa vinculada al narcotráfico en EEUU

Guardar
Lorena Villaverde
Lorena Villaverde

La diputada Lorena Villaverde decidió retirar su renuncia a la Cámara baja en lo que parece ser el principio de la aceptación de que las dificultades que presenta su título como senadora parecen insalvables.

La legisladora rionegrina, de La Libertad Avanza, había hecho llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados el texto de su renuncia, ya que tenía pensado asumir como senadora nacional. Sin embargo, en las últimas horas cambió de decisión y dio marcha atrás, por lo que mañana no se pondrá a consideración del pleno del recinto su renuncia.

Villaverde tenía pensado asumir como senadora en representación de la minoría de su provincia, Río Negro, pero La Libertad Avanza no logró sumar los votos necesarios para defender su título en el recinto. La semana pasada, en la sesión preparatoria, fue devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Durante toda la jornada de hoy se especuló con la posibilidad de que se quede en la Cámara baja. “Es una opción”, había señalado una alta fuente del bloque libertario. "Quizás es lo mejor hasta que se expida la Comisión de Asuntos Constitucionales“, dijo otra que supo ser ariete del PRO. Lo cierto es que recién a media tarde la rionegrina tomó la decisión y avanzó en esa línea.

Frente a la posibilidad cada vez más cierta de que no logre el acompañamiento, particularmente de los radicales de la Cámara alta, para frenar cualquier intento de rechazo de su nombramiento, decidió no apostar y quedarse en Diputados. Más vale cargo en mano que la posibilidad de que “la casta” la desaloje.

Lorena Villaverde en el Senado
Lorena Villaverde en el Senado

La actual diputada por Río Negro aún tiene dos años de mandato en la Cámara baja, recinto en donde ya se la conoce y que sus contrincantes políticos saben de sus complejidades judiciales, por lo que no debería enfrentar un escarnio público. Además, la opción más lógica es que espere a que se pronuncie Asuntos Constitucionales.

Sin embargo, este ida y vuelta, la imagen de su entrada al recinto del Senado y su posterior salida la dejó en una muy mala posición para lo que viene. “¿Cómo la propones para que asuma la presidencia de una comisión? Es imposible que se la acompañe. Es un papelón todo. Y mucho más si quieren salir a discutir Ficha Limpia, pero los libertarios son así, ellos siempre van por todo y ahora fueron por el cargo”, dijo un radical que supo ser opositor por lo menos hasta algunos días.

Con este escenario, la rionegrina mañana estará presente en la sesión preparatoria para votar a las autoridades de la Cámara porque, aunque los libertarios se imponen en número frente al resto de los bloques, todos los votos son necesarios. Ahora deberá esperar la reunión de Labor Parlamentaria para saber si se autorizan expresiones políticas o no a los bloques. Si se aceptan, lo más probable es que sea el eje de las críticas.

“Tiene todos los números. Causa por narcotráfico, relación con Fred Machado, causas por unos terrenos, imposibilidad de ser candidata en su provincia por ficha limpia, imposibilidad de acceder a la visa de los Estados Unidos, y ahora le agrega que fue una candidata testimonial y que lo único que le importa es el cargo. Porque no renuncia y va a pelear su título, sino que se queda sentada en donde está segura que tiene fueros y que cobra a fin de mes. Más casta no se consigue", dijo una diputada de Unión por la Patria que sabe que, cuando tenga oportunidad, va a repetirlo en el recinto.

Mañana a las 11, Lorena Villaverde ingresará nuevamente al hemiciclo de Diputados. Esta vez no estará acompañada de familiares, sino que lo hará junto a sus colegas diputados de La Libertad Avanza, con quienes compartirá, en principio, los próximos dos años en el recinto.

Temas Relacionados

Lorena Villaverde Cámara de Diputados La Libertad Avanza Unión por la Patria Río Negro Estados Unidos Renuncia política Senado Comisión de Asuntos Constitucionales Fred MachadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un sector del PRO analiza pedir la intervención del partido en Santa Fe y la expulsión de Gisela Scaglia

La todavía vicegobernadora de Pullaro anticipó que integrará el bloque Provincias Unidas. La comparación con el cordobés Oscar Agost Carreño y la situación del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres

Un sector del PRO analiza

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura de Santa Fe: los 12 proyectos clave que busca tratar

El gobernador santafesino realizó la convocatoria para que se discutan iniciativas como el Presupuesto 2026 y la aprobación de un préstamo para realizar obras

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias

Manuel Adorni desplazó a José Rolandi y reorganiza el organigrama de la Jefatura de Gabinete

El ministro coordinador eliminó el área que encabezaba el ex funcionario de Nicolás Posse. Además, nombrará a Aimé “Meme” Vázquez como jefa de Gabinete. El futuro de los funcionarios de Guillermo Francos

Manuel Adorni desplazó a José

Tres diputados de Catamarca confirmaron que dejan el bloque de Unión por la Patria y La Libertad Avanza busca la primera minoría

Son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil. Así, el oficialismo sumará 94 bancas y, por ahora, el peronismo tiene la misma cantidad

Tres diputados de Catamarca confirmaron

Reforma Laboral: la CGT recibió a Massa y el líder del Frente Renovador les dijo que “tienen que dar el debate”

Los líderes sindicales compartieron una comida reservada con el ex candidato a presidente en la que hablaron de sumar consenso entre los legisladores del PJ. Qué sugerencia les hizo

Reforma Laboral: la CGT recibió
DEPORTES
La reacción de Santiago Sosa

La reacción de Santiago Sosa al pasar junto a Marcos Rojo luego de su expulsión en Racing-Tigre que abrió el debate

Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams volvería al circuito a los 44 años

14 frases de Darío Benedetto: qué lo “hartó” del fútbol y el origen de la frase “noches alegres, mañanas tristes” en Boca

La extraña afección en un ojo que sufre una estrella de la UFC tras recibir un “piquete”

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi reciclaron la decoración navideña de Wanda Nara

La Tora Villar emocionó con su testimonio sobre fe y bautismo: “Dios me salvó la vida”

Justina Bustos compartió cómo creció su pancita de embarazada previo al nacimiento de su hija: el video

El cambio de look de la China Suárez que sorprendió a días de comenzar el invierno en Turquía

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo acceder a becas completas

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?

Plásticos programados para degradarse: cómo este avance podría cambiar la lucha contra la contaminación

El CNE de Honduras denunció presiones y boicot de colectivos oficialistas en el reinicio de la divulgación de resultados

Récord mundial para el “Huevo de Invierno” de Fabergé, la joya imperial más sofisticada de la historia

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela