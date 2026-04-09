Magui Bravi celebró el nuevo premio internacional de su película: “Me sorprende todo lo que pasa”

Magui Bravi, protagonista de la película 'HotLine' premiada en Japón y Suecia, se muestra radiante en este retrato.

La película argentina Hotline, estrenada el último año, comenzó a consolidar un recorrido internacional que sorprendió incluso a sus propios protagonistas. Ambientada en la Buenos Aires de los años 80, la producción no solo despertó el interés de la crítica por su estética y su abordaje del terror psicológico, sino que además logró imponerse en festivales de peso fuera del país, lo que marca un punto de inflexión para el cine nacional de género.

En las últimas horas, el filme producido y protagonizado por Magui Bravi fue distinguido en el Kyoto Cinematica Film Festival 2026, donde obtuvo el premio a mejor película de terror. El anuncio se difundió a través de una imagen promocional que sintetiza el espíritu de la obra: la actriz en primer plano, sosteniendo un teléfono rojo, envuelta en una atmósfera inquietante. El tradicional laurel dorado acompaña la leyenda “Award Winner – Best Horror Film”, junto a caracteres japoneses que refuerzan el alcance global del reconocimiento.

La actriz Magui Bravi protagoniza el premiado filme 'HotLine', reconocido en festivales de cine de Japón y Suecia, en esta imagen promocional donde aparece con un teléfono

El galardón en Japón se suma a una consagración previa en el Stockholm City Film Festival, donde la propia Bravi fue premiada como mejor actriz de largometraje y la película también se alzó con el reconocimiento a mejor largometraje. Este doble logro no solo potencia la visibilidad de Hotline en el circuito internacional, sino que además subraya la evolución artística de su protagonista, históricamente asociada al entretenimiento televisivo en la Argentina.

El recorrido internacional de la película comenzó a tomar forma desde su estreno, con su paso por festivales especializados en cine de género. Allí encontró un terreno fértil gracias a su enfoque psicológico y a una ambientación que combina identidad local con aspiraciones universales. Ese cruce le permitió conectar con audiencias diversas y posicionarse en mercados poco habituales para el cine argentino.

Magui Bravi, con un teléfono rojo, evoca la atmósfera intensa de 'HotLine', película reconocida en el Kyoto Cinematica Film Festival 2026 y Suecia

En ese contexto, el premio en Kyoto no solo funciona como un reconocimiento artístico, sino también como una plataforma de proyección hacia nuevas geografías. Este tipo de festivales suele abrir puertas a acuerdos de distribución internacional y a una mayor atención por parte de la crítica especializada.

Tras recibir el galardón, Bravi compartió su entusiasmo en diálogo con Teleshow: “La verdad que estamos muy felices todos los que hicimos Hotline. Es una gran sorpresa lo que va pasando. El camino de los festivales siempre suele ser el más duro, y cuando llegan premios es una gran, gran satisfacción. Ganamos uno ahora en Japón, venimos de ganar dos en Suecia y la verdad que es muchísimo. En la película, además de actuar, también soy productora. Y haber hecho todo el diseño de producción, haber armado el equipo de trabajo... me da mucha alegría cuando pasan estas cosas”.

Magui Bravi en el set de 'HotLine', elogiada película que recibió premios en Japón y Suecia, mostrando maquillaje de efectos especiales con salpicaduras de sangre

Y agregó sus expectativas de cara al futuro: “Es importante recibir este premio en un país como Japón, donde son los maestros del horror. Estamos muy contentos. La película va a tener un estreno en cines argentinos este año y no tengo fecha todavía, pero probablemente sea dentro de muy poco, así que estamos a la espera de eso. Ojalá que también a la gente le guste”.

En paralelo, el reconocimiento en Estocolmo puso el foco en su trabajo actoral dentro de una competencia internacional exigente. La consagración como mejor intérprete femenina refuerza el carácter excepcional de este doble hito —mejor película y mejor actriz—, poco frecuente para producciones argentinas recientes.

La actriz Magui Bravi en una escena intensa del premiado filme "HotLine" que ha recibido reconocimiento en Japón y Suecia

Hotline transcurre en la Buenos Aires de comienzos de los años 80, en un contexto atravesado por transformaciones sociales y personales. La historia sigue a Malena, una mujer que trabaja atendiendo una línea telefónica erótica, un espacio íntimo desde el cual observa —y también sufre— las tensiones de una sociedad en cambio.

Con una narrativa centrada casi exclusivamente en su protagonista y en las voces anónimas que llegan del otro lado del teléfono, la película construye un clima claustrofóbico donde el drama y el suspenso se entrelazan. La elección de una época previa a la digitalización, reflejada en objetos como el teléfono fijo de cable rojo, refuerza temas como el aislamiento, el anonimato y el deseo reprimido.

Magui Bravi aparece en una intensa escena de su película 'HotLine', que ha sido reconocida en festivales de cine en Japón y Suecia.

A través de recursos visuales y sonoros, el filme, del que también son parte Demian Salomón, María Eugenia Rigon, Pablo Pinto, Germán Baudino, Ezequiel Rodriguez, Darío Levy y Agustín Olcese, recrea un universo en el que la ciudad de Buenos Aires se vuelve una presencia silenciosa pero determinante, testigo de los conflictos que atraviesan a sus personajes.

Los premios obtenidos en Japón y Suecia no solo consolidan el presente de Hotline, sino que también abren una nueva perspectiva para el cine argentino de terror, históricamente relegado frente a otros géneros en el ámbito internacional. En ese cruce entre identidad local y proyección global, la película encuentra su mayor fortaleza.

La imagen de Bravi sosteniendo el teléfono rojo, enmarcada por el laurel dorado, sintetiza ese espíritu: una historia anclada en códigos clásicos del género, pero con una mirada contemporánea que logra resonar más allá de sus fronteras.