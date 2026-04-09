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José Chatruc enfrentó las burlas por su relación con Sabrina Rojas: “Me putean más que cuando jugaba”

El exfutbolista se tomó con humor las críticas sobre su relación con Sabrina Rojas y respondió diferentes comentarios en las redes sociales

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El exfutbolista respondió los comentarios negativos ante su reciente vínculo con Sabrina Rojas
El exfutbolista respondió los comentarios negativos ante su reciente vínculo con Sabrina Rojas

Mientras Sabrina Rojas y José Chatruc viven los primeros capítulos de un romance que aún no definen públicamente, las redes sociales se convierten en territorio fértil para rumores, comentarios y especulaciones. Hace tan solo una semana, la pareja eligió Punta del Este, Uruguay, como escenario para una escapada que no pasó inadvertida. Aunque ambos hablaron sobre su vínculo, dejaron claro que, al menos por ahora, prefieren no ponerle ningún rótulo. Y, en medio de esta exposición, el exfutbolista se enfrenta a una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Detrás de la pantalla, muchos usuarios lanzan opiniones sobre su relación con Sabrina, especialmente poniendo el foco en su apariencia física y si está “a la altura” de la modelo. El exfutbolista es testigo de estas frases a diario, y eligió no ignorarlas. En uno de sus mensajes más recientes, Chatruc escribió: “Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pelotudo. Ja,ja,ja. Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto”.

Y continuó: “Y para los que se alegran de verme bien, los amo. Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”.

Captura de pantalla de tweets de Jose Chatruc y Alberto Samid en X. Incluye texto, avatares y métricas de interacción visibles, con una fuente digital clara
El exfutbolista Jose Chatruc enfrentó las críticas desde su cuenta (X)

En otro posteo, fue todavía más directo sobre el efecto de las críticas y el valor que les da: “Se ve que mucha a gente le importa la imagen y juzga con quien podés o no estar de acuerdo a tu look o la plata que tenés. Les quiero contar que tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos”. También se encargó de contestarle a la cuenta del empresario Alberto Samid, quien consultó si “alguien de acá se volvió loco por Chatruc”, a lo que el exRacing contestó: “Te creés gracioso, ya pasaste de moda. Y no te la bancás, bebé”.

Pero Chatruc no terminó ahí, sino que también se refirió a una imagen que realizó el equipo de Desayuno Americano (Ámérica), que lo mostraron con la modelo con el título de “el robo del siglo”. Lejos de evadirlo, decidió tomarlo con humor y expresó: “Debo admitir que esta gráfica está buena, ¡aunque me veo bastante fachero, eh!“.

Pantalla de televisión exhibiendo el póster de la película "El Robo del Siglo" con Pepe Chatruc y Sabrina Rojas. Abajo, un mueble con una PlayStation blanca
El exfutbolista opinó con humor sobre la gráfica que le hizo el ciclo de América sobre su vínculo con Rojas (X)

El revuelo en torno a la pareja no es nuevo. Tiempo atrás, Chatruc ya había hablado sobre el impacto que generó su viaje junto a Rojas a Punta del Este. El último fin de semana largo, ambos se mostraron relajados y sin esconderse en el balneario uruguayo, transformando los rumores en imágenes concretas. Aquella estadía juntos rápidamente se viralizó, generando un sinfín de versiones y preguntas sobre el verdadero estado de su relación. El regreso a Buenos Aires no calmó el interés: apenas pisaron suelo porteño, varios periodistas se acercaron a Chatruc en busca de una confirmación.

Uno de los momentos más comentados de esa cobertura se dio durante una nota con Los Profesionales (Canal Nueve). Allí, la cronista fue al grano y le preguntó por la naturaleza de su vínculo con Sabrina. “Somos amigos, no pasa nada”, contestó el exjugador, intentando esquivar la definición. Pero la entrevista fue tomando temperatura. “¿Amigos que se besan?”, repreguntó la periodista, y Chatruc, entre risas, terminó reconociendo: “”.

Luego de su viaje con Sabrina Rojas que reavivaron los rumores de romance, el propio José Chatruc salió a contestar las inquietudes al respecto (Los Profesionales de Siempre - Canal Nueve)

A partir de esa confesión, la charla entró en una dinámica de preguntas y respuestas llenas de guiños. “¿Cómo estás con Sabrina?”, insistió la cronista. “Todo bien...”, respondió él, evitando entrar en detalles. “¿Estás enamorado?”, sumaron desde el grupo de noteros, pero solo obtuvieron una sonrisa como respuesta. “¿Cuándo se casan?”, bromearon, manteniendo el tono distendido. Cuando le consultaron sobre ese primer viaje juntos, Chatruc volvió a la cautela: “Yo estoy bárbaro. Fuimos un fin de semana, todo bien, todo tranquilito”.

La periodista buscó dar un paso más y fue directa: “¿Qué fue lo que te enamoró de Sabrina o lo que te conquistó?”. “Nada, nada. Chicos...”, contestó Chatruc, intentando eludir el tema. La notera insistió: “¿Cómo nada? Es una mujer hermosa, inteligente”. “Claro que sí”, reconoció, manteniendo en todo momento el misterio y evitando una confirmación abierta. Incluso cuando la pregunta por los “amigos que se besan” volvió a aparecer, Chatruc sostuvo: “Sí, puede ser”.

La exposición pública, lejos de incomodar a la pareja, parece haber fortalecido su decisión de preservar cierta intimidad. Hoy, Rojas y Chatruc eligen no poner etiquetas y se muestran juntos solo cuando lo desean, sin dejarse llevar por la presión mediática ni por los comentarios anónimos que circulan en redes. La relación avanza a su propio ritmo, con complicidad y una cuota de humor, mientras el público y la prensa aguardan expectantes una confirmación formal o, simplemente, un nuevo capítulo de esta historia que ya es una de las más comentadas del espectáculo local.

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