“La Argentina de Francisco”: un documental italiano viaja a los orígenes del papa argentino

Conocer a Jorge Mario Bergoglio para entender a Francisco, esta es la premisa del documental italiano La Argentina de Francisco, presentado este miércoles a la prensa en la Filmoteca Vaticana, una obra que viaja a los barrios de Buenos Aires para descifrar el nexo entre el sacerdote jesuita y el pontífice fallecido hace un año.

El documental, producido por la televisión italiana Telepace en colaboración con los medios vaticanos, a través de testimonios inéditos y un recorrido por su vida cotidiana, propone que los conceptos que definieron su pontificado (2013-2025), como la “Iglesia hospital de campaña” o la “globalización de la indiferencia”, se gestaron décadas antes en Argentina.

“Es una manera de comprender mejor su enseñanza partiendo de sus lugares y sus hábitos”, explica el director del documental, Eugenio Bonanata.

Las raíces en Flores y Almagro

El film reconstruye la vida cotidiana de Bergoglio a través de testimonios de personas que lo conocieron de cerca en los barrios porteños de Flores y Almagro.

Escuela Nro. 8 "Pedro Antonio Cerviño" en Varela 358, Flores. Allí Bergoglio realizó sus estudios primarios (Nicolas Stulberg)

La obra rescata momentos fundamentales, como su pasión por el club San Lorenzo de Almagro o el “día de la primavera” en el que decidió ser sacerdote tras una confesión espontánea en la basílica de San José de Flores.

Asimismo, el documental revela dimensiones menos conocidas, como su etapa como docente de Literatura, donde alumnos entrevistados destacan su labor como “formador de personas”.

En aquellos años, el joven jesuita al que sus estudiantes apodaban “Carucha” impuso la premisa de que “no podían estudiar para servir a Dios si a la vez no hacían acciones sociales”.

En ese contexto de compromiso, Bergoglio logró que el célebre escritor argentino Jorge Luis Borges viajara a Santa Fe para impartir clases a sus alumnos y prologara un libro escrito por ellos.

Jorge Bergoglio y Jorge Luis Borges (El Litoral)

El rodaje, realizado en Buenos Aires a finales de 2024, se adentra especialmente en las periferias urbanas y las “villas miseria”, escenario que Bergoglio convirtió en el centro neurálgico de su pastoral al considerar que en ellas se halla tanto la pobreza material como la “existencial”.

En estos barrios, marcados por la exclusión y el narcotráfico, el entonces arzobispo impulsó una identidad eclesiástica propia con la creación del Vicariato de las Villas y el lanzamiento de los “Hogares de Cristo”, una red de recuperación para jóvenes adictos que hoy suma 300 centros en Argentina.

La obra destaca que este apoyo es evangélico, nunca político o ideológico, basado en el ejemplo de los “curas villeros” que vivían integrados con los vecinos.

El papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 15 de mayo del 2019. (AP foto/Andrew Medichini)

El estreno, que coincide con el primer aniversario de la muerte del papa Francisco el próximo 21 de abril, adquiere un valor conmemorativo para recordar un magisterio que, según Bonanata, Bergoglio ya “anticipó” en Argentina.

“Bergoglio y Francisco están muy cerca: la visión de la fe ya estaba presente antes del pontificado; él anticipó la Iglesia del futuro en Buenos Aires”, señala el director.

Tras su paso por la Santa Sede, la obra, rodada en español con subtítulos en italiano, se proyectará en la isla italiana de Lampedusa y en la cárcel romana de Regina Coeli, lugares simbólicos que representan la “Iglesia en salida” y la atención a los “descartados” que Jorge Mario Bergoglio impulsó en las periferias porteñas mucho antes de llegar a Roma.

Fuente: EFE