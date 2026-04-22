América Latina

“Mañana tiroteo”: la tendencia viral en Argentina que llegó a Uruguay y terminó con un adolescente condenado

Los centros educativos han expresado “mucha preocupación” ante un fenómeno que se reiteró decenas de veces en distintos puntos del país; un joven fue juzgado responsable de una infracción grave

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"Viernes los mato a todos": fenómeno viral en Argentina se dio también en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
"Viernes los mato a todos": fenómeno viral en Argentina se dio también en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Mañana 16 de abril tiroteo. No vengan. Avisé”. Ese mensaje apareció escrito en la pared de un baño en un centro educativo de Uruguay y formulaciones similares se reiteraron en varias instituciones, al punto que las autoridades nacionales de la educación debieron dar explicaciones.

Los locales de estudio se mantuvieron abiertos, pero dieron la posibilidad a los padres para que decidan enviar a sus hijos o no ya que los docentes no pasaban la lista.

No se trata de un fenómeno exclusivo de Uruguay. Y, de hecho, Infobae lo ha venido reflejando en varios artículos sobre una seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas.

Hubo amenazas en varios centros educativos de Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
Hubo amenazas en varios centros educativos de Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

La Fiscalía de Adolescentes responsabilizó a un menor de edad por las amenazas ocurridas en liceos, informó este martes el noticiero Telenoche de Canal 4. La Justicia condenó a un menor mediante un proceso abreviado, que implica el reconocimiento de un delito a cambio de una pena menor.

Se le tipificó un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales por haber realizado inscripciones intimidatorias en el baño de un liceo. Su pena es una medida socioeducativa en régimen de libertad asistida.

Desde este miércoles, en tanto, los centros educativos volverán a pasar la lista.

Pablo Caggiani, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), expresó al noticiero Subrayado de Canal 10 la “preocupación” que estos episodios generan..

Estamos ante un fenómeno que estaba en la nube, que era parte de cuestiones que los estudiantes visualizaban en redes sociales, y las pasan a la realidad. Es decir, escriben en una puerta o generan una amenaza”, dijo el titular de la ANEP, que es el organismo rector de la educación pública.

“Esto en general responde a no tener claro que cuando hacen ese procedimiento pasan de algo que está en la nube a ser algo que efectivamente choca con una realidad, que tiene por un lado una denuncia y por otro una intervención policial”, expresó.

Caggiani también describió que hubo una “afectación” al normal funcionamiento de los centros educativos del país.

"Mañana tiroteo": fenómeno viral en Argentina se dio también en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
"Mañana tiroteo": fenómeno viral en Argentina se dio también en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Las autoridades han monitoreado la situación desde el miércoles de la semana pasada, que fue cuando se dio la primera situación. A partir de ese momento, comenzó el trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior de Uruguay, a cargo de la seguridad del país, y la Fiscalía.

Caggiani dijo que, si bien los centros educativos se mantuvieron con las puertas abiertas, quienes no asistían no tenían ninguna consecuencia administrativa (es decir, no se les contabilizaba la falta).

La ANEP ha exhortado a los centros educativos y a las familias a que charlen de este problema con los estudiantes. “Requiere que todo el mundo adulto esté logrando transmitir esto con claridad a los adolescentes”, comentó Caggiani en la entrevista televisiva.

Fenómeno viral en Argentina se dio también en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
Fenómeno viral en Argentina se dio también en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Más allá de la condena a un adolescente, el jerarca detalló que también hubo intervenciones en otros lugares de los departamentos de Lavalleja, Canelones, Rivera y Montevideo. “Estamos ante una situación donde adolescentes toman algo que está en las redes y lo ponen en la realidad.

A su vez, hubo movilizaciones de padres del interior del país tras las amenazas de tiroteos. “Pusieron de forma escrita –en los baños tanto de las niñas como de los varones– ‘tiroteo’. A los padres esto les enciende las alarmas y nos pone en un grado de alerta total”, dijo uno de ellos, entrevistado en el programa Puesta a punto de Canal 12.

“Uno no tiene las garantías suficientes de poder mandar a tu hijo a la escuela. Gracias a Dios nosotros tenemos una muy buena convivencia con la Policía de la zona y el comisario siempre está dispuesto a recibirnos”, comentó un padre de la escuela 96 y del liceo Delta del Tigre en Ciudad del Plata.

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