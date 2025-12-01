Política

Sebastián Amerio: “Con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”

El secretario de Justicia destacó el proyecto presentado por el Ejecutivo, que agrava las penas para delitos graves y elimina la prescripción del abuso sexual y el homicidio agravado

El secretario de Justicia, Sebastián
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, destacó el proyecto enviado al Congreso para endurecer las penas

El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que busca transformar de raíz el sistema de justicia penal argentino y endurecer las sanciones a los delitos más graves. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó la trascendencia de esta medida, enmarcada en el denominado Plan Tolerancia Cero, y afirmó que responde al mandato social de combatir la inseguridad.

El proyecto presentado agrava las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que estos delitos no podrán quedar impunes por el paso del tiempo.

La iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias durante el verano próximo y forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei presentará para su debate en el Congreso Nacional. Este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich brindaron detalles de la propuesta referida al Código Penal.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

Sebastián Amerio, por su parte, remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia al referirse a la iniciativa.

El funcionario también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva. Con la reforma, se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad de manera anticipada.

El texto oficial detalla que las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal. Así, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión perpetua, es decir, permanecerán en la cárcel de por vida. Esta disposición busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los crímenes más graves reciban una respuesta proporcional.

La iniciativa se integra con otras reformas estructurales del sistema penal, como la implementación del Sistema Acusatorio y la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que, con este paquete de medidas, se cumple el mandato social de poner fin a la inseguridad y de orientar el sistema penal hacia la protección de las víctimas, desplazando el foco de los derechos de los criminales.

Amerio enfatizó la importancia de la actualización normativa, al señalar que el Código Penal vigente fue redactado hace un siglo y responde a una realidad social y criminal muy distinta a la actual. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, afirmó el secretario de Justicia al presentar el proyecto.

Con la remisión de esta reforma al Congreso, el Gobierno Nacional busca consolidar un nuevo paradigma en materia penal, en el que la severidad de las penas y la efectividad de su cumplimiento sean ejes centrales para enfrentar la criminalidad y responder a las demandas de la sociedad.

