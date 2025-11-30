Karina Milei encabezó un acto en Mar del Plata para preparar la estrategia en el Congreso y la disputa de poder en PBA

Karina Milei junto a Martín Menem y Sebastián Pareja

En su rol de máxima autoridad de La Libertad Avanza, Karina Milei encabezó este domingo un acto del partido en Mar del Plata junto a cientos de dirigentes bonaerenses para empezar a planificar el próximo año legislativo y, al mismo tiempo, comenzar a disputar poder en la provincia de Buenos Aires, territorio gobernado por Axel Kicillof.

El evento se realizó en el NH Gran Hotel Provincial, un histórico establecimiento ubicado frente a la playa Bristol, en el centro de la ciudad balnearia que tiene como intendente a Guillermo Montenegro, electo diputado bonaerense del oficialismo.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae algunos de los invitados que estuvieron en el denominado “congreso libertario”, la secretaria general de la Presidencia hizo especial hincapié en los desafíos parlamentarios de cara al 2026, tanto a nivel nacional como local.

Es que, en el lugar, había tanto referentes del partido que ya están o van a ingresar al Congreso, como es el caso de Santiago Santurio, Sebastián Pareja o Sergio “Tronco” Figliuolo, como otros que harán lo propio en la Legislatura, como Francisco Adorni.

La funcionaria se fotografió con varios de los dirigentes libertarios

“El efecto político de este encuentro es poder juntar a todos los representantes que son parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la provincia y definir los rumbos de las agendas para poder apoyar el proyecto nacional de Javier Milei. Además, es un gesto hacia el resto de la política partidaria de la provincia de Buenos Aires de que estamos unificando los criterios políticos hacia adelante, definiendo la agenda de prioridades de los temas que nos parecen importantes llevar tanto al Congreso Nacional, a la Legislatura y a los Concejos Deliberantes“, explicó uno de los asistentes.

En este sentido, en la previa del acto, el dirigente sostuvo que la convocatoria fue “un gran esfuerzo de la dirigencia provincial encabezada por Sebastián Pareja y la nacional”, con Karina Milei y Martín Menem a la cabeza.

Al respecto, otro de los participantes del evento aclaró que recién se están comenzando a establecer los objetivos parlamentarios a escala bonaerenses: “Lógicamente, hay preocupación por el estado de la provincia y el endeudamiento astronómico que genera Kicillof”, detalló.

Por su parte, al dar el discurso de clausura, la secretaria general de la Presidencia remarcó que va a seguir “trabajando” y “poniendo fuerza para conseguir las reformas que necesita la Argentina”.

Al comenzar su exposición, la funcionaria les agradeció “a todos los que hicieron que La Libertad Avanza crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país”, destacando el trabajo territorial realizado durante los últimos meses.

Además, recordó que tiene un vínculo sentimental con Mar del Plata, porque su madre es de esta ciudad, y además porque fue el lugar que eligieron con su hermano para hacer el primer sorteo de la dieta como diputado, marcando el inicio de la carrera presidencial.

La secretaria general de la Presidencia fue la oradora central del evento

“Le dije a Javier: ‘Prepárate porque mañana arrancamos la campaña para que seas presidente de la Argentina’. No me equivoqué, y hoy tenemos al mejor presidente”, recordó.

Una vez finalizado el congreso, desde la cuenta de X de La Libertad Avanza se compartió un mensaje en el que se remarcó que “el mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo”.

“Desde cada banca, en cada provincia y recinto del país, vamos a desembarcar con la fuerza necesaria para impulsar las reformas que van a hacer grande Argentina nuevamente”, señaló el partido.

Previamente, Martín Menem hizo un balance del trabajo parlamentario y territorial hasta el momento y reconoció que “el 2024 fue un año muy duro en el Congreso” por la minoría con la que contaba el oficialismo en el recinto y la fuerte oposición del resto de los bloques.

En esta línea, consideró que durante el 2025 también fueron “víctimas de la política de siempre” y consideró que, por este motivo, “el espacio debió tomar decisiones difíciles para preservar la gobernabilidad”.

“Nos preguntábamos permanentemente qué hacer. Teníamos el desafío de mantener el equilibrio, y ahí apareció la sabiduría de Karina, que nos dijo: ‘Vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”, subrayó.

Por su parte, Pareja se concentró en las cuestiones bonaerenses y señaló que, ahora que La Libertad Avanza “ya está consolidada como espacio opositor” a nivel local, tiene que empezar a “marcar el rumbo de una provincia sin déficit, segura y verdaderamente libre”.

“Los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso”, agregó.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes a cargo de la organización, el seminario estuvo organizado en torno a ejes temáticos centrados, principalmente, en el accionar parlamentario.

A lo largo de la jornada se trabajó sobre técnica legislativa, negociación, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo y regional de la Provincia, liderazgo político y elaboración de proyectos.