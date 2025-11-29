Hugo Moyano dio señales sobre su sucesión en Camioneros y quedó expuesto en el audio de un dirigente apartado

Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet y su hijo Jerónimo, la nueva estrella de Camioneros

Ganó Liliana Zulet. La esposa de Hugo Moyano no participó del congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que se hizo este viernes para elegir sus nuevas autoridades hasta 2029, pero su opinión se hizo sentir: Jerónimo, el hijo de ambos, de 26 años, fue designado como número 3 de la organización desde la estratégica Secretaría Gremial e Interior.

El menor del clan Moyano reemplazará a un histórico como Pedro Mariani, con problemas de salud que lo llevaron a dar un paso al costado y abrir una vacante clave.

El menor del clan Moyano venía impulsado por su mamá, que desde hace meses le pedía a su esposo que le diera a Jerónimo la oportunidad de crecer en el sindicato y dejar la Secretaría de la Juventud que ocupaba desde 2021.

Hugo Moyano, con su hijo Jerónimo, Jorge Taboada y Hugo Pistone, en el congreso de la Federación Nacional de Camioneros

Los malpensados creen que, más allá de la actitud maternal, Zulet buscaría garantizarse que, en caso de ausencia de Hugo, haya un Moyano fiel a ella que bloquee el posible ascenso de Pablo y mantenga el vínculo con su holding de empresas que brinda servicios al gremio.

Sospechas al margen, fue curioso el ascenso porque hace pocas semanas Hugo Moyano le bajó el pulgar a su hijo menor cuando se negociaba la nueva CGT: primero promovió a Jerónimo como secretario de la Juventud, pero luego, cuando vio la oportunidad de mantener a Octavio Argüello en el triunvirato, desistió de su plan inicial con el argumento de que “Jero está crudito” como para ocupar un cargo en el secretariado cegetista.

Obviamente es mucho más complejo y desafiante para un novel dirigente de 26 años ocupar la Secretaría Gremial e Interior, desde donde se encargará de lidiar con los conflictos de la actividad y de la relación con los sindicatos de Camioneros del interior, donde avanza una fuerte corriente de disidentes hacia su propio padre.

Pablo Moyano y Marcelo Aparicio

Es un secreto a voces que Jerónimo hizo varios viajes a las provincias para tomar contacto con los principales líderes locales de Camioneros y que en algunos casos fue marginado de las reuniones entre los “mayores”.

Dicen que fue una forma de hacerle saber a “papá Moyano” que cae mal que él no viaje como antes al interior para hablar con la dirigencia y delegue esa tarea en su adjunto en la Federación, Jorge Taboada, o en su hijo tan novato.

Por eso también se generó un distanciamiento entre Hugo y Taboada: el dirigente chubutense tuvo encuentros en los cuales surgieron críticas al jefe máximo por acuerdos salariales “a la baja” y su propensión a favorecer a sus hijos en desmedro de dirigentes de más experiencia.

Finalmente, ambos líderes sellaron una tregua, que les permitió ir de nuevo a la reelección en la Federación, pero Hugo impuso a Jerónimo casi como una forma de darle poder a ese hijo al que ningunearon en el interior.

Hugo Moyano, su hijo Jerónimo, Octavio Argüello y José Garnica

Pero, al mismo tiempo, fue una señal hacia el futuro: Hugo cumplirá 82 años el próximo 9 de enero y con el encumbramiento de Jerónimo pareció también brindar pistas acerca de quién quiere que sea su heredero. Al mismo tiempo, le dio un cargo en la Federación a Argüello, su dirigente de máxima confianza, y borró de la cúpula de Camioneros a Marcelo “Feúcho” Aparicio, el influyente número 3 del sindicato de CABA y Provincia con el que hoy mantiene una guerra no declarada, donde el protagonista que no sale a la luz es el mismísimo Pablo Moyano.

Los fieles a Hugo están cerca de acusar a Aparicio de ser el artífice del acuerdo con Jorge Macri que les quitó a los recolectores de residuos de Capital la posibilidad de cobrar indemnizaciones millonarias por la “Ley Moyano”.

Quedó en evidencia el martes pasado, cuando Hugo y sus leales se reunieron por segunda vez con empresarios del sector para convencerlos de que les anticipen plata de las indemnizaciones que cobrarían en 2028, en que se vencen los contratos de recolección de residuos en CABA.

"Alguien, entre gallos y medianoche, hizo lo que no tenía que haber hecho", dijo José Garnica, del Sindicato de Camioneros

Tras la reunión, donde las empresas dijeron que no, el “huguista” José Garnica (alias “Teta), secretario de la rama de recolección, les dijo a un grupo de trabajadores: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”. Y advirtió que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”. Fue una clara alusión a Aparicio, que preanuncia que lo responsabilizarán de ser el “villano” que dejó sin indemnizaciones a “los muchachos”.

Pero “Feúcho” no se rinde. Esta semana, luego de aquellas acusaciones, grabó un audio en el grupo de WhatsApp de dirigentes de Camioneros -al que accedió Infobae- en el que explicó que “el acuerdo que él (por Garnica) busca tanto se firmó, se hizo un acuerdo con las empresas, con la ciudad, porque se hizo la opción de la extensión del contrato como corresponde, como está marcado por ley, que lo dice en el pliego de bases y condiciones"

Enseguida hizo hincapié en que, al contrario de lo que dejó entrever Garnica, quien firmó el acuerdo con el gobierno porteño fue el propio Hugo Moyano: “Lo que se buscó con el secretario general es garantizar que se siga respetando la Ley Moyano. Y lo que se acordó es que en el 2028, cuando llegue el momento, se tienen que empezar a hablar del pago de las indemnizaciones como se hizo siempre en la historia de nuestro gremio”.

Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros

Además, Aparicio anunció que eliminará de ese grupo a Garnica porque “está poniendo en riesgo la fuente de trabajo de todos, no sólo de la rama de la recolección sino de todo el Sindicato de Camioneros”. Y agregó: “Lo saqué porque es un irresponsable que no sólo mancha a nuestra institución sino también el nombre del legado de nuestro secretario general y de todos los compañeros que pertenecemos al gremio camionero”.

Luego admitió que seguramente lo llamará Hugo Moyano para pedirle explicaciones por esa decisión contra Garnica y admitió que “después la decisión final siempre la tiene el secretario general de lo que quiera hacer”.

En el audio, Aparicio hizo un pedido a los representantes de Camioneros: “Al gremio hay que cuidarlo porque estamos viviendo momentos difíciles, donde nos van a pegar para querer debilitarnos constantemente, donde las cosas por ahí no nos están yendo bien y yo creo que necesitamos del apoyo de todos para seguir sosteniendo con responsabilidad la organización gremial”.

Hugo Moyano, su hijo Pablo Moyano y Marcelo Aparicio, en una asamblea del Sindicato de Camioneros

“En el tema de la rama (de recolección de residuos), que es el grupo que uno maneja, con la responsabilidad que me caracteriza -agregó-, yo voy a cuidar a la institución y voy a cuidar el nombre de nuestros dirigentes, que se llaman Hugo Antonio Moyano y Pablo Moyano. Después somos todos componentes, podemos estar o no estar”.

En efecto, desde hace 24 horas, Aparicio ya no está en la Federación de Camioneros (aunque aseguran que su reemplazante, Andrés Miño, es muy cercano a él) y el que está mejor que nunca es Jerónimo, la nueva estrella del clan Moyano. Por lo menos para su papá y su mamá.