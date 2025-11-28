Política

ATE convocó a un paro nacional y movilización para el día en que se trate la reforma laboral

Desde el plenario en San Luis, el sindicato estatal llamó a una huelga general de sus trabajadores. Será durante la jornada en que se discutan en el Congreso los cambios en la normativa de trabajo. Además, autorizó a realizar protestas sorpresivas en diciembre

Guardar
El plenario que se realizó
El plenario que se realizó ayer en la provincia de San Luis, en donde se aprobó la medida de protesta (Fotos: Prensa ATE)

El Consejo Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió que la organización llevará adelante un Paro Nacional con movilización el día en que el Congreso debata la reforma laboral.

La decisión, adoptada por unanimidad en las 191 seccionales, también otorga a la conducción nacional el mandato para definir la realización de protestas sorpresivas durante diciembre, según informó la propia ATE.

Rodolfo Aguiar, titular de la
Rodolfo Aguiar, titular de la ATE Nacional

La postura del sindicato se consolidó tras la última reunión del Consejo de Mayo, un encuentro que, en palabras de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, resultó ser “una encerrona para el sindicalismo”. Aguiar afirmó en el Confederal que este ámbito fue utilizado por el Gobierno como una maniobra dilatoria: “Es un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta", dijo Aguiar según ATE.

El anuncio de la ATE
El anuncio de la ATE en sus redes sociales (@atenacional)

El dirigente también cuestionó la falta de avances en el diálogo con el Ejecutivo y remarcó la necesidad de la protesta callejera: “Esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, expresó Aguiar en el mismo encuentro, realizado ayer en la provincia de San Luis.

“Esperemos que después de 23
“Esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó", enfatizó Aguiar

En relación a la paritaria convocada por el Gobierno nacional para este viernes a las 13 horas mediante Zoom, Aguiar criticó el formato virtual y la actitud oficial: “Convocaron a una paritaria virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”, sostuvo el secretario general.

Los reclamos

El sindicato reclama la reapertura inmediata de las paritarias, argumentando que el recorte salarial se profundizó durante 2025. Según los datos presentados por ATE, el incremento salarial en los primeros diez meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 24,8%.

El Confederal, que reunió a los secretarios generales de las veinticuatro provincias y de las 191 seccionales en el Hotel Visit de la capital puntana, también sirvió de escenario para denunciar la ofensiva del Gobierno en materia de persecución sindical.

ATE mencionó detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales, como la presentada recientemente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra Aguiar.

En el marco de la articulación con otras organizaciones, ATE participó junto a las Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma y de los Trabajadores, y dirigentes de otros sindicatos, en una reunión destinada a definir estrategias conjuntas frente a la reforma laboral.

La Confederal del Centenario que
La Confederal del Centenario que se realizó ayer en San Luis (Prensa ATE)

Durante el encuentro, Aguiar repudió la condena a dos docentes que reclamaban mejoras salariales: “Repudiamos esta condena infame contra dos maestros que sólo reclamaron salarios dignos. Esto tiene una clara intención, disciplinar al conjunto del movimiento obrero que pretende luchar", manifestó el referente sindical.

En paralelo, dirigentes del sindicato expusieron ante estudiantes y docentes su rechazo a la iniciativa oficial que, según su visión, busca rebajar las condiciones laborales y retrotraer la situación de los trabajadores a principios del siglo XX.

ATE también solicitó al Gobierno de La Pampa que aclare su posición frente a una eventual reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional. En este sentido, la secretaria de Formación de la seccional expresó: “Acatamos todas las instancias de diálogo, todas las mesas. Somos trabajadores provinciales, de Planta Permanente, y hace más de diez años que estamos en dispositivos como Virgen del Valle y San Cayetano”, según consignó ATE.

Temas Relacionados

Reforma laboral Asociación Trabajadores del Estado Rodolfo Aguiar Patricia Bullrich Centrales de Trabajadores de la Argentina San Luis La Pampa Paro nacional ParitariasÚltimas noticias

Últimas Noticias

La obra social de trabajadores rurales presentó un recurso para concretar un recorte de gastos y despidos masivos

Al considerar que la entidad está al borde del colapso económico, el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, pidió a la Secretaría de Trabajo una serie de drásticas medidas de ajuste dentro del Procedimiento Preventivo de Crisis

La obra social de trabajadores

Con el apoyo de La Libertad Avanza, la Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

Tras una ardua negociación, hubo acuerdo entre el PRO y el bloque libertario, que introdujo una serie de reformas al paquete de proyectos que impulsa el Ejecutivo. Todos los detalles y cómo impactará en la vida de los porteños

Con el apoyo de La

El Gobierno se involucra de lleno en el conflicto en el fútbol: “Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado”, anticipó Patricia Bullrich

La exfuncionaria, que hoy jurará como legisladora, apuntó contra “Chiqui” Tapia y aseguró que hay muchas irregularidades en el organismo rector del fútbol argentino sobre las cuales posará su mirada desde el Congreso

El Gobierno se involucra de

En una sesión maratónica, la Legislatura porteña aprobó el Servicio Penitenciario local: qué implica para los detenidos de CABA

El proyecto tuvo el aval de las principales fuerzas políticas de la ciudad de Buenos Aires. Entre otros puntos, dispone la creación de un organismo integrado por un cuerpo de agentes civiles para la custodia de los detenidos y otra unidad para garantizar la reintegración social

En una sesión maratónica, la

El Gobierno otorgó un préstamo a Río Negro para recuperar El Bolsón tras los incendios forestales

El dinero será destinado para el Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación del Bolsón, que fue creado para asistir a los ciudadanos que perdieron sus viviendas y recuperar el área natural

El Gobierno otorgó un préstamo
DEPORTES
Antes de la clasificación para

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA y aseguró: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”

Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años

La cláusula secreta que le impide a Nico Paz regresar a Real Madrid en enero

TELESHOW
Milo J recordó sus inicios

Milo J recordó sus inicios en la música: los viajes eternos de Morón a Palermo y en qué gastó el primer sueldo

Julio Bocca mostró las cicatrices de una vida dedicada a la danza: “Uno elige el sacrificio para bailar”

Martín Fierro de Cable: Claudio Orellano repasó los videos virales de la televisión y revivió su frase más icónica

El detrás de escena de los Martín Fierro de Cable 2025: glamour, shows emotivos y gestos de desilusión

Gastón Edul y el libro que lo formó: “Cuánto más leés, más seguro estás de que no sabés nada”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV llamó

El papa León XIV llamó a la unidad cristiana en el lugar donde se estableció el Credo de Nicea

El hallazgo de un diente fosilizado en la Patagonia confirmó la existencia de un mamífero antiguo que convivió con los dinosaurios

La agencia atómica de la ONU envió equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denunció actividad militar en la de Zaporizhzhia

Vladimir Putin recibió a Víktor Orbán y aceptó la propuesta para que Hungría sea la sede de las negociaciones con Ucrania

El partido de Bolsonaro le suspende de sueldo y funciones tras su condena por intento de golpe de Estado