Rafael Grossi: “La ONU está lejos de la solución de muchos problemas y no debería ser así”

Tras la oficialización de su candidatura para ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas, el argentino Rafael Grossi habló sobre su visión de la organización y remarcó que debe actualizarse para los tiempos actuales. Además, criticó que perdió su misión original y apuntó que, en caso de ser elegido, estará presente en los territorios que están en conflicto.

En diálogo con Cristina Sin Vueltas, con Cristina Pérez, por Radio Rivadavia, el actual Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) cuestionó el funcionamiento actual de la entidad multilateral: “Si ustedes preguntaran en la calle qué piensan de las Naciones Unidas, la mayoría de las respuestas de aquellos que se dignaran a hacerlo, serían bastante ácidas o negativas. Hay una percepción bastante generalizada de que las Naciones Unidas no es efectiva. Es un organismo que está lejos de la solución de muchos problemas y no debería ser así“.

En ese sentido, apuntó que la misión principal del órgano creado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial de evitar guerra “ha ido con el tiempo desapareciendo y cayendo debajo de una masa burocrática" que “que han hecho perder esta centralidad al organismo”.

Rafael Grossi será uno de los candidatos para ser el próximo secretario general de la ONU (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Grossi remarcó que ahora se trata de “un trabajo muy delicado de convencimiento y de escuchar a los principales países”. “En la escena internacional hay países que por su peso demográfico, político, militar, económico, son los que marcan las grandes tendencias de los tiempos internacionales”, añadió.

Y añadió: “El hecho de que la administración del presidente Trump haya tenido una visión muy crítica también de las Naciones Unidas y que haya interrumpido el financiamiento, precipitó de manera inarticulada y espontánea una especie de ajuste. Ha dejado de pagar en tanto y en cuanto no se hagan ciertas reformas. Hay que ir a un paso superior. Pero claramente hace falta un redimensionamiento del organismo”.

“Ahora tenemos los BRICS, tenés el G7 de las más grandes economías occidentales, o tenés el G20, donde está Argentina. Pero el único teatro donde estamos todos adentro sigue siendo las Naciones Unidas. Y esa plataforma de diálogo y de decisiones, en muchos aspectos, es importantísima y debe ser preservada. Lo que ocurre es que debe aggiornarse, debe ser eficaz”, continuó.

Respecto a su candidatura, Grossi enfatizó: “Los países me ven haciendo lo que yo estoy haciendo. A diferencia de otros candidatos o candidatas que están describiendo la visión que van que quieren reflejar en su tarea en las Naciones Unidas. Yo me estoy ocupando de Irán, me estoy ocupando de Corea del Norte, me estoy ocupando de Siria, me estoy ocupando de la energía nuclear. No hay mejor manera para los países que tienen que tomar esta decisión que ver si esa persona que está ahí ejerce un tipo de liderazgo que les parece apropiado“.

Y, en relación con la visión que quiere encarar en caso de ser elegido para la entidad multilateral, marcó que Naciones Unidad “vuelva a cooperar y a tener un papel en la solución de los conflictos y las guerras que hoy existen”. “Hoy tenemos conflictos tremendos en el África. Tenemos tensiones como las del Medio Oriente, lo de Ucrania y Rusia, donde vos fijate que las Naciones Unidas no tienen ningún rol. No están presentes porque no existe la interlocución. Entonces, yo me entristezco de eso. Sin embargo, creo saber cómo poder hacerlo. Hay que ver al secretario general en el terreno“, comentó.

Grossi se reunió con Vladímir Putin en Moscú en medio del conflicto con Ucrania

Por último, agradeció el respaldo del Gobierno argentino, que este miércoles oficializó la candidatura a través de un comunicado de la Cancillería y confirmó que se reunirá con el presidente Javier Milei en las próximas semanas: "Espero poder estar en Buenos Aires y poder personalmente manifestar mi agradecimiento por haber presentado mi candidatura, que es lo que corresponde".

En tanto, sobre la designación del reemplazante de António Guterres, se conocerá recién el 1 de enero de 2027 y hay varios nombres que aparecen sobre la mesa. Además Grossi, hay figuras como Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

A ellas se suman propuestas como la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, la mexicana Alicia Bárcena y la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

La selección final dependerá del Consejo de Seguridad, que recomendará una sola persona a la Asamblea General para su votación. Los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— deberán coincidir en un candidato, ya que cualquier desacuerdo puede bloquear la designación.