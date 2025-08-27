El argentino Rafael Grossi presentará su candidatura para ser secretario general de las Naciones Unidas

FOTO DE ARCHIVO: El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llega a una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 25 de junio de 2025 (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo)

El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este miércoles que presentará su candidatura para ser el próximo secretario general de la ONU.

“Voy a ser candidato a secretario general de la ONU”, confirmó el diplomático argentino al ser preguntado por EFE al respecto durante un encuentro con medios en Washington.

Grossi había dicho este año que barajaba la posibilidad de presentar su candidatura para reemplazar a António Guterres cuando éste deje el cargo en enero de 2027, pero hasta ahora no había confirmado que se postularía.

“La rueda ha comenzado a girar”, explicó Grossi, asegurando que el procedimiento para oficializar su candidatura arrancará “en las próximas semanas”.

El actual director de la agencia nuclear de la ONU afirmó también que ha hablado sobre su candidatura durante la reunión que mantuvo hoy con el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

Grossi, diplomático de carrera con amplia experiencia en el terreno de la energía nuclear y la no proliferación, fue embajador argentino en Austria entre 2013 y 2019, año en que pasó a ser director general del OIEA.

De acuerdo con una regla no escrita, la secretaría general de Naciones Unidas rota entre continentes —excluyendo a Estados Unidos, que se considera que ya alberga mucho poder— y el próximo turno correspondería a América Latina.

Quién es Rafael Grossi

Grossi en Ucrania

Rafael Mariano Grossi, diplomático argentino nacido en Buenos Aires en 1961, dirige desde diciembre de 2019 el Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia de Naciones Unidas con sede en Viena encargada de supervisar el uso pacífico de la energía nuclear. Es el primer latinoamericano en ocupar el puesto, lo que supuso un hito en un organismo tradicionalmente liderado por europeos y asiáticos. Su elección respondió tanto a su experiencia técnica como a su capacidad para navegar la frágil diplomacia de la no proliferación.

Formado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, amplió estudios en el Graduate Institute de Ginebra, donde obtuvo una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales e Historia. Con ese bagaje académico ingresó al servicio exterior argentino en 1985 y desde entonces ha forjado una carrera marcada por el rigor técnico y el equilibrio político. Entre sus puestos más destacados figuran la jefatura de gabinete en el OIEA y en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

La impronta de Grossi se ha notado en varias conferencias de alto perfil. Fue presidente del Grupo de Proveedores Nucleares y encabezó en 2015 la conferencia diplomática que dio lugar a la Declaración de Viena sobre Seguridad Nuclear. También fue designado para presidir la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear de 2020, un rol clave en un momento en que el acuerdo sufría tensiones crecientes entre las potencias.

FOTO DE ARCHIVO-El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visita la exposición de logros nucleares de Irán, en Teherán, Irán. 17 de abril de 2025 (Organización Atómica Iraní/WANA)

Pero su perfil internacional se consolidó en la crisis más grave que la energía nuclear ha enfrentado en décadas: la guerra en Ucrania. Grossi ha encabezado personalmente misiones del OIEA en la central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por las tropas rusas, donde los equipos de la agencia, incluido él mismo, han quedado en medio de fuego cruzado. Su demanda reiterada de establecer una zona de protección en torno a la planta refleja tanto la urgencia de la situación como su empeño en situar a la agencia como actor central en la prevención de una catástrofe.

Su firmeza también lo ha enfrentado al régimen de Irán, tras las denuncias del OIEA sobre actividades nucleares no declaradas en ese país. En junio de 2025, altos funcionarios iraníes lanzaron amenazas contra su persona, lo que obligó a Austria a reforzar su seguridad con protección permanente.

El estilo del diplomático argentino combina la sobriedad del burócrata con el temple del negociador dispuesto a entrar en zonas de conflicto para sostener la autoridad de la agencia. Bajo su mandato, el OIEA no solo ha debido responder a crisis puntuales, sino también defender su legitimidad como árbitro en un escenario global en el que la proliferación nuclear vuelve a convertirse en un riesgo tangible.