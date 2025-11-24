Murió Juan José Mussi, el intendente de Berazategui e histórico dirigente del PJ

Murió Juan José Mussi

A los 84 años murió Juan José Mussi, el intendente de Berazategui y con un importante pasado en el Partido Justicialista. La noticia fue confirmada este lunes a través de las redes sociales de dirigentes peronistas que enviaron sus condolencias a la familia.

El dirigente fue parte del gobierno de Cristina Kirchner donde se desempeñó como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

"Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", posteó la ex mandataria en sus redes sociales.

También se sumó con un mensaje el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que señaló: “Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo. Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar”

Mussi fue seis veces intendente de la ciudad de Berazategui, donde comenzó con su trayectoria política. De formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, inició su camino político en el Consejo Deliberate del mismo municipio. Ya en 1987, de la mano de Antonio Cafiero que ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, fue elegido por primera vez como intendente.

En el ‘94, pasó por el Ministerio de Salud provincial convocado por Eduardo Duhalde y se mantuvo en el cargo hasta la gobernación de Felipe Solá en el 2002. Ya para el 2003 regresó a la intendencia de Berazategui hasta que en el 2010 fue convocado por CFK para sumarse a su gabinete.

Dentro de sus actividades avanzó con la limpieza del Riachuelo y las orillas del cauce que separa a la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano. Además, llevó a cabo el “Inventario Nacional de Glaciares”, para identificar y monitorear estas formaciones de hielo que actuaban como reservas hídricas para el país.

En 2019, se volvió a postular para la intendencia del municipio donde gobernaba por ese momento su hijo, Patricio Mussi, donde fue electo hasta el ‘23 y luego nuevamente ganó para terminar su mandato en el 2027.

En las últimas elecciones legislativas, Mussi se presentó como cabeza de lista para la Legislatura Bonaerense, donde en su municipio logró ganar con más del 60%. Sin embargo, en un acto junto al gobernador Axel Kicillof confirmó que su candidatura era testimonial y que no iba a dejar la intendencia.

Ahora, conocida de la noticia de su muerte, diferentes dirigentes del peronismo se expresaron en redes sociales para dejar su mensaje de despedida y enviar condolencias para su familia.

Uno de los primeros en reaccionar fue el intendente de La Plata, Julio Alak, que escribió: “Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria. Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana”.

Y completó: “Gracias Juan José querido. Fuiste un ejemplo para todos y vivirás siempre en nuestros corazones. Que Dios, Perón y Evita te tengan siempre en la gloria”.

Quien dio a conocer la noticia fue el Dr. Leonardo Martinez Herrero: “Acabo de enterarme que falleció el amigo y compañero Dr. Juan Jose Mussi, una perdida irreparable para Berazategui y el peronismo. Me cuesta asumirlo, pensar que el miércoles pasado intercambie unos mensaje con el”.