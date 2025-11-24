De Cristina Kirchner a Sergio Massa: los principales dirigentes del PJ despidieron a Juan José Mussi

Juan José Mussi fue intendente de Berazategui en seis mandatos consecutivos y recibió homenajes del Partido Justicialista tras su fallecimiento

Juan José Mussi, histórico dirigente del Partido Justicialista y seis veces intendente de Berazategui, murió este lunes. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, fue despedido por dirigentes y militantes a través de mensajes en las redes sociales.

La noticia de la muerte del jefe comunal, a los 84 años, fue confirmada por su entorno, que detalló que se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner y que había sido atendido por un equipo especializado.

Desde allí comenzaron a llegar las primeras expresiones oficiales: tanto autoridades del PJ bonaerense como referentes nacionales publicaron sentidas palabras destinadas a la familia y al municipio.

Cristina Kirchner definió al fallecido como “peronista de toda la vida”, un reconocimiento que fue replicado por otros referentes del espacio. “Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”, escribió la expresidenta.

Por su parte, Alberto Fernández afirmó: “Berazategui pierde a uno de sus mejores hijos y el peronismo a un militante leal y consecuente”, y describió así el lugar político y humano que, a su juicio, ocupaba Mussi. “Siempre admiré su lealtad inquebrantable y, sobre todo, esa enorme calidad humana que lo hacía tan especial. Juan José deja un legado imborrable de trabajo y de amor por su pueblo”, añadió.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje en el que resumió la despedida con la frase “Un militante incansable”, palabras que muchos militantes y funcionarios retomaron en sus homenajes. “Un referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo”, concluyó.

El ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su parte recordó a Mussi contando sus primeros días de militancia y resaltó los “aprendizajes” que tuvo a su lado con su amor a Berazategui.

La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que por décadas “Juan José demostró su dignidad, militancia, compromiso y lealtad con el pueblo. Desde la gestión y la militancia, dejó un legado imborrable que será recordado por todos”.

También hubo mensajes de varios intendentes peronistas del Conurbano que lo recordaron. Uno de los primeros en expresarse fue el mandatario de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien escribió: “Lo conocí desde chico. Siempre tuvo una palabra de aliento y siempre valoré sus puntos de vista y opiniones”, en una publicación que circuló con rapidez entre dirigentes y vecinos.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sostuvo que el intendente fallecido “supo ganarse el corazón del pueblo de Berazategui con su peronismo a diario”.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Dr. Juan José Mussi, un intendente ejemplar y un peronista de corazón. Se nos fue un grande. El mejor homenaje es acompañar a su familia y compañeros para seguir honrando su legado y sus convicciones”, expresó el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.

El diputado electo por Fuerza Patria y exministro de Defensa, Jorge Taiana, también lamentó el fallecimiento de Mussi: “Un dirigente histórico, querido por su pueblo. Su trayectoria y su compromiso político dejan una huella imborrable en el peronismo”, expresó Taiana desde sus redes sociales".

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, sostuvo que el “incansable compromiso” de Mussi con los vecinos “dejó una huella profunda de gestión, militancia y vocación de servicio”.

El intendente de La Plata, Julio Alak, escribió: “Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria”, mientras que el médico que difundió la noticia, Dr. Leonardo Martinez Herrero, expresó el impacto humano y profesional que implicó la pérdida.

No faltaron, además, testimonios de figuras del peronismo provincial: desde el PJ bonaerense hasta referentes como Andrés Larroque, que en redes lo definió como un “prócer del peronismo”.

Malena Galmarini, retuiteó el mensaje de Sergio Massa y también envió su propia despedida resaltando a Mussi como un “enorme peronista”.

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak recordó el compromiso de Mussi con el sistema sanitario, con el acceso y el derecho a la salud y “su cercanía con las y los trabajadores dejan una huella imborrable en la salud bonaerense”.

La senadora de UxP Juliana Di Tullio publicó: “Respeto. Ese hombre entregó su vida a Berazategui y el peronismo está de luto. Hasta siempre, compañero Juan José Mussi”.

El diputado de UxP y exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan escribió: “El peronismo sufre la pérdida de un compañero invaluable, gran persona e intendente histórico de Berazategui. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

Mussi, médico de formación, su trayectoria incluyó cargos provinciales y nacionales: se desempeñó, entre otras funciones, como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la administración de Cristina Kirchner, y ocupó cargos en la Provincia vinculados a Salud y al interior del gobierno, acompañando en distintos momentos a referentes como Eduardo Duhalde. La crónica de su vida pública recuerda también su capacidad para moverse en las disputas internas del peronismo, un rasgo mencionado por cronistas que lo sitúan en la categoría de los llamados “barones del conurbano”.

Mussi estaba en medio de su sexto mandato como intendente. En ese marco, la continuidad del gobierno local quedó explicada: tras el deceso, el funcionario que quedará a cargo del municipio será Carlos Balor, secretario de Obras Públicas y primer concejal de la lista en las últimas elecciones.

Las publicaciones públicas recordaron episodios específicos de su gestión: trabajos vinculados al manejo de cuencas y a inventarios ambientales durante su paso por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y tareas de gestión municipal que marcaron su larga permanencia al frente de la comuna. De la misma manera, se mencionó el vínculo político y familiar con su hijo Patricio, quien en distintos momentos también ocupó la intendencia de Berazategui.