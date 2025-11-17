Política

Beca Benito Juárez 2025: este día se hará la entrega de tarjetas

La entrega de apoyos para estudiantes de educación media superior comenzará en noviembre, luego de finalizar el proceso de registro y verificación

Julio León Trujillo informó que
Julio León Trujillo informó que la distribución de tarjetas iniciará con los estudiantes de educación media superior, luego de concluir el procesamiento del padrón y la apertura de cuentas para los nuevos beneficiarios.(Programas para el Bienestar)

Julio León Trujillo, coordinador nacional del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, confirmó que los estudiantes de nivel Educación Media Superior recibirán la entrega de sus tarjetas para apoyos escolares el martes 25 de noviembre.

El funcionario explicó en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que los estudiantes de preparatoria y bachillerato que realizaron su registro en octubre de 2025 recibirán sus medios de pago en los próximos días, por lo que deben estar atentos y preparados para la entrega.

“Ya hemos terminado con el procesamiento del padrón, apertura de cuentas, etiquetado de tarjetas y el día 25 de noviembre, estaremos arrancando ya con la entrega de tarjetas, iniciaremos con educación media superior”, explicó el funcionario.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, se atendió a 52,565 estudiantes en preescolar, 3,199,099 en primaria y 5,599,684 en secundaria, lo que suma más de ocho millones de alumnos beneficiados a nivel de educación básica con una inversión superior a los 42 mil billones de pesos.

Calendario de entrega de las Becas Benito Juárez

Julio León Trujillo informó que
Julio León Trujillo informó que se realizaron más de 49 mil asambleas informativas y que el padrón, la apertura de cuentas y el etiquetado de tarjetas para los nuevos beneficiarios ya están concluidos. (Presidencia)

Una vez concluida la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez para el nivel medio superior, Julio León Trujillo señaló que se continuará con la distribución dirigida a los beneficiarios de educación superior, correspondiente al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y posteriormente se realizará la entrega de los medios de pago de la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de secundaria.

El funcionario anunció que en días previos se llevaron a cabo alrededor de 49,571 asambleas en las que se informó y dialogó con más de dos billones de madres, padres, estudiantes y jóvenes universitarios acerca del proceso de entrega de las tarjetas del programa de becas.

Además, se registraron 57,063 solicitudes, y actualmente ya se ha concluido el procesamiento del padrón, la apertura de cuentas y el etiquetado de las tarjetas para el siguiente ciclo.

¿Cómo saber cuándo entregarán la tarjeta de la Beca Benito Juárez 2025?

Las tarjetas de la Beca
Las tarjetas de la Beca Benito Juárez podrían entregarse nuevamente en los planteles educativos, como en procesos anteriores, según adelantó el coordinador nacional Julio León Trujillo. (X@apoyosbienestar)

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, no precisó el método mediante el cual se informará a los beneficiarios la fecha en que deberán acudir por su tarjeta, a través de la cual recibirán los apoyos bimestrales del programa.

En la entrega anterior, las tarjetas de la Beca Benito Juárez se distribuyeron directamente en las escuelas de los beneficiarios, por lo que se prevé que en los próximos días se convoque nuevamente a los estudiantes para recoger su medio de pago.

