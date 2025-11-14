La Libertad Avanza y el PRO se reorganizan por separado en Diputados y crece el malestar por los pases de bloque

Martín Menem y Cristian Ritondo

La nueva Cámara de Diputados ya comenzó a tomar forma y los bloques se reconfiguran para reflejar la naciente relación de fuerzas. Mientras los libertarios siguen ampliando su bancada a través de la incorporación de aliados, el PRO lucha para contener las fugas y evalúa cómo hacer para “apoyar el cambio” sin que se diluya su identidad política.

La Libertad Avanza se muestra exultante. Ya organizó tres encuentros para capacitar a los nuevos diputados -la mayoría sin experiencia legislativa- en cuestiones administrativas y reglamentarias y reunió al bloque completo para organizarlo políticamente.

Las primeras premisas fueron claras. Por un lado, reafirmaron que la agenda del Poder Ejecutivo será la única que se pondrá en debate, por lo que cualquier proyecto propio de los nuevos diputados tendrá que esperar algunos meses. A su vez, instaron a todos los legisladores a evitar los “ruidos” en la comunicación. Es decir, ser extremadamente cuidadosos con las declaraciones mediáticas y los contenidos de redes sociales. Solo un puñado de diputados tendrá el aval para ser vocero del espacio, por ejemplo, Martín Menem, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoráz, Bertie Benegas Lynch y Silvana Giudici.

Diputados del bloque LLA

Además, Giudici (ex PRO) será la nueva secretaria parlamentaria del bloque, desde donde se encargará de la coordinación del trabajo parlamentario y colaborará en cuestiones de estrategia legislativa. Esta designación resulta casi “natural” ya que la bullrichista desempeñaba esa función en el bloque PRO y tiene una extensa experiencia en el Congreso. Un déficit que le costó caro a los libertarios en más de una oportunidad durante los últimos dos años.

Casi en simultáneo, los libertarios continúan con su política de seducción para atraer al bloque oficialista a más diputado amarillos, a radicales “con peluca” e integrantes de espacios minoritarios como Verónica Razzini.

Justamente algunos de esos contactos siguen causando un grave malestar en el bloque PRO. Los conducidos por Cristian Ritondo no ocultan su fastidio ante los intentos de atraer a Alejandro Bongiovanni y José Nuñez. “Patricia hizo reuniones con todos, Romina Diez también está apretando. Eso cae muy mal. Pero son muy boludos porque eso también hace que nosotros estemos más retraídos”, aseguró un diputado amarillo.

En la misma línea, también apuntan contra Martín Menem. ”Dijo que somos un ‘bloquecito´ de 15 diputados. Bueno, ok”, recordaron con visible enojo y cierto tono de advertencia.

Este miércoles el propio Mauricio Macri encabezó una reunión del Consejo Nacional del PRO. Allí definieron, entre otros puntos, que la bancada amarilla no conformará un interbloque con LLA. Era una posibilidad que se barajaba ya que le hubiera permitido al oficialismo arrebatarle la primera minoría al peronismo, y con eso lograr mayor presencia en las comisiones. Según explicaron a Infobae, los diputados que se quedaron en el bloque en su totalidad respaldan la idea de mantener la independencia.

Reunión del Consejo Nacional del PRO

Por otro lado, el PRO definirá formalmente el próximo martes quién será su nuevo secretario parlamentario tras la salida de Giudici. El hombre que reúne más consenso es Javier Sánchez Wrba, que cuenta con experiencia parlamentaria porque desempeñó ese rol en el Senado y además porque cuenta con el respaldo de Cristian Ritondo.

El PRO ya dio su primera muestra de distanciamiento al firmar en disidencia el dictamen del proyecto de Presupuesto 2026. Fue porque el texto no contemplaba la coparticipación automática que impuso el fallo de la Corte Suprema y el pago de los $6.000 millones que la Nación adeuda a la ciudad de Buenos Aires, bastión histórico del macrismo.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño

Ante la consulta de Infobae, reconocieron que están analizando detenidamente otros puntos, como el artículo 74 que habilitaría un polémico mecanismo de compensación de deudas que reclaman Edesur y Edenor por los sucesivos congelamientos de tarifas desde 2002. “Estos le quieren cobrarle el IVA a los diarios pero le quiere regalar cuatro veces esa plata a Edesur y Edenor”, ironizaron.

Por lo pronto, el bloque de Ritondo se concentrará en definir una estrategia para no perder identidad y la pondrá a prueba durante el verano, cuando se discutan las reformas laboral, penal y tributaria.