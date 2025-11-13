Política

Martín Menem habló sobre el vínculo con el PRO: “No lo define que haya un interbloque o no”

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la sintonía con el PRO se basa en coincidencias programáticas y se refirió a las prioridades del gobierno en materia legislativa

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, habló esta mañana sobre el vínculo entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, de cara al próximo año legislativo: "No define un vínculo político que haya un interbloque o no“.

"Hay otros espacios dentro de la Cámara con los cuales tampoco tenemos un interbloque y hemos podido armonizar dentro de la Cámara para trabajar. De hecho, en todo este tiempo, la gente se ha dado cuenta, el periodismo, los medios y demás, que tenemos ideas muy parecidas en la mayoría de los temas, con lo cual tenemos un acuerdo implícito ideológico. Vamos para el mismo lado”, sostuvo en comunicación con Radio Rivadavia.

Y resaltó que el PRO los acompañó “en la mayoría de los proyectos” que llevaron adelante o cuando intentaron “boicotear el Gobierno con algunas propuestas”.

De cara al 2026

Hacia el próximo año legislativo, Menem anticipó que el Gobierno trabaja para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, con el objetivo de avanzar en temas centrales como el Presupuesto, la inocencia fiscal y una reforma laboral.

En este sentido, el tratamiento del presupuesto nacional se perfila como el eje principal de las próximas sesiones. El presidente de la Cámara Baja explicó que, pese a que el oficialismo no cuenta con mayoría propia, existe un trabajo diario para alcanzar los consensos necesarios, siguiendo la directriz marcada por el presidente Javier Milei.

Y remarcó, en cuanto a la premisa oficial: “Un presupuesto equilibrado por primera vez en la historia, que no tenga ningún tipo de posibilidad de que la Argentina tenga ni un centímetro de déficit”. También resaltó que “la política en general” tomó conciencia y que los gobernadores “están dispuestos a acompañar, con algunos matices”. Y vaticinó: “Hay conciencia y hay altas posibilidades de que podamos sacar el presupuesto”.

En cuanto a la agenda legislativa inmediata, Menem confirmó que la inocencia fiscal será tratada junto con el presupuesto en las próximas sesiones extraordinarias, mientras que la reforma del Código Penal quedaría para el año próximo.

No obstante, consideró fundamental avanzar en el endurecimiento de las penas para proteger a la ciudadanía y favorecer el clima de inversión. “Sí o sí tenemos que seguir protegiendo a la gente de bien, a la que no comete delitos, y esto parte de la base, bueno, el principio que expresamos siempre, que las hace las paga, y acá durante mucho tiempo en Argentina el que las hace no las paga. Así que tenemos que cambiar la legislación, endurecerla para que haya más seguridad, que eso también ayuda a los que tienen ganas de invertir, que vivir en un país seguro también colabora en este proceso de recuperación económica”, determinó Menem.

Aumento de representantes y preparación

Respecto a la composición parlamentaria, destacó el crecimiento de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, que pasó de poco más de treinta bancas a casi ochenta y siete en apenas dos años, y subrayó que en las últimas elecciones la Alianza La Libertad Avanza obtuvo sesenta y cuatro de las ciento veintisiete bancas de diputados en juego, así como trece de las veinticuatro bancas de senadores.

“Esto es la mitad más uno de las bancas de diputados en juego. Y en senadores, la mitad más una de las bancas en juego en este proceso electoral”, puntualizó Menem, quien atribuyó estos resultados al respaldo popular a las ideas del presidente y al trabajo territorial liderado por Karina Milei.

El dirigente defendió la estrategia de plebiscitar la gestión y apostar por candidatos propios, señalando que la decisión de no buscar acuerdos amplios con gobernadores permitió consolidar una base parlamentaria sólida.

Menem reconoció que la apuesta implicaba riesgos, pero consideró que el resultado electoral validó el camino elegido. “Siempre la Argentina ha sido un país complejo a todo nivel y se ha optado por tal vez asumir algunos riesgos. Evidentemente, funcionó, obviamente se toma el riesgo, pero gracias a Dios para la Argentina salió bien. Vamos a seguir trabajando con más fuerza que antes y sobre todas las cosas, más previsibles que antes”, afirmó.

La nueva conformación de la Cámara otorga al oficialismo una base suficiente para garantizar el veto y avanzar en las reformas propuestas, aunque Menem insistió en la necesidad de construir consensos en ambas cámaras para llevar adelante los cambios pendientes.

Por último, Menem se refirió a la capacitación de los nuevos diputados de LLA y explicó que se están realizando instancias de formación en cuestiones reglamentarias, tanto para los legisladores que recién ingresan como para quienes ya tienen experiencia, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Cámara. Y subrayó que la mayoría de los integrantes del bloque son nuevos en la política, incluido el propio presidente Milei, y defendió la falta de experiencia como una oportunidad para impulsar un cambio de época.

“El presidente Milei tampoco tenía experiencia, como tampoco la tenía (Lionel) Scaloni y le fue muy bien. Creo que con voluntad, ganas de trabajar y ganas de aprender, que es lo que está pasando, vamos a tener una mejor cámara todos los días”, concluyó.

