Gana consenso en el PJ la idea de utilizar elecciones internas para saldar las diferencias con votos

El fuego cruzado en el peronismo bonaerense mantiene viva la interna y agrieta cada vez más la fuerza política

Mientras en el peronismo bonaerense se suman los capítulos de la interna, en paralelo, entre los principales dirigentes crece la convicción de que la única salida a tantas diferencias y resquemores es a través de los votos. Es con una interna partidaria o, eventualmente, en unas PASO, cuando llegue el momento de que afronten una nueva elección nacional.

La unidad está desgastada. El peronismo la utilizó tantas veces como un salvoconducto de las crisis internas, que estar unidos bajo un mismo techo ya no asegura la armonía. Mucho menos garantiza un triunfo. El mejor ejemplo de eso fue la conformación del Frente de Todos. El segundo capítulo de esa historia es la edificación de Fuerza Patria y el fuego cruzado que solo se cortó durante la campaña electoral. El peronismo perdió las últimas tres elecciones nacionales que afrontó unido, pero todos peleados internamente.

“La lista de unidad no existe más porque no existe un conductor que identifique una síntesis”, fue la sentencia de un intendente del interior bonaerense, que tiene una larga trayectoria en el PJ. En ese sentido, agregó: “Axel está construyendo su candidatura nacional, Cristina está cada vez más identificada con La Cámpora, Sergio juega en el medio. No hay conducción nacional. No hay unidad”.

Esa definición, que muchos dirigentes comparten, retrata a las claras que en esta instancia de la historia del peronismo, la unidad es el resultado de un encastre de necesidades que no están entrelazadas a un proyecto político unificado, sólido y representativo. El justicialismo de la provincia hoy son parcelas de poder en las que conviven diferentes tribus con tensiones permanentes. Y en dónde Kicillof trata de acumular fuerzas para agrandar su base de poder.

En el kicillofismo creen que las internas recién se saldarán con una elección que legitime los liderazgos (Aglapalata-fotonoticias)

En el peronismo de la PBA actualmente se discute por el liderazgo, la presidencia del PJ Bonaerense, el Presupuesto 2026, el endeudamiento, los fondos municipales, los puestos vacantes en el estado provincial y la construcción de un nuevo proyecto político que sea la sombra de la gestión de Javier Milei. Muchos temas y pocos consensos. El desafío de encontrar puntos de acuerdo es inmenso. Sobre todo ante un oficialismo nacional que intenta afirmase con alianzas estratégicas que contengan al PRO y la UCR.

En los últimos días tal vez nadie haya explicado con tanta precisión y simpleza el fondo de la discusión peronista, como lo hizo el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos. “El que quiera reemplazar a Cristina lo tiene que hacer con votos”, aseguró durante una entrevista con radio Milenium. Fuerte y al medio.

Olmos, que es uno de los principales articuladores de voluntades que tiene el peronismo nacional, emitió un mensaje muy crítico respecto al momento que vive la fuerza política. “Al peronismo le falta una mesa de diálogo y acuerdo. Kicillof y Cristina tienen estrategias divergentes y cuando vos no tenés la misma estrategia, los dos sectores van a tener razón. Disputan candidaturas 2027, cuando hay que dar una discusión de programa”, precisó.

La idea de saldar las diferencias a través de los votos gana adeptos a medida que pasan las horas, como consecuencia de la imposibilidad de construir acuerdos sólidos. Uno de los que se expresó en esa dirección fue el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, que fue el primer candidato a diputado provincial de Fuerza Patria por la segunda sección electoral.

Máximo Kirchner avisó que quiere estar al frente del PJ Bonaerense por cuatro años más

“Hay resultados, hay gestión y hay una aceptación de la gente que marcan el liderazgo de Axel. Hay cada vez más sectores y dirigentes que se van acercando. A veces le quieren buscar la quinta pata al gato y ponen sobre la mesa discusiones sin sentido. El Gobernador hizo una elección histórica y está enfrentando al gobierno de Milei que lo dejó sin recursos. Hay un montón de compañeros que van entendiendo esto y se van encolumnando. Falta que un sector del peronismo, que no es la mayoría, entienda esto. Y sino habrá que apelar a una interna madura para llegar con fuerza a la elección del 2027″, explicó en una entrevista brindada a la AM 1220 Eco Medios.

En el peronismo bonaerense hay cada vez más nombres propios que creen que la elección interna es el mejor camino que pueden seguir para achicar las grietas. La primera parada sería entre febrero y marzo del año que viene, cuando se tenga que efectuar el cambio de autoridades en el PJ Bonaerense. Máximo Kirchner dijo que quiere seguir al frente del partido y que está dispuesto a competir. “Tal vez sea un buen momento para legitimar una conducción a través de los votos. Sino esto no termina más”, analizó, con cierto fastidio, un jefe comunal del conurbano.

Kicillof avisó internamente que no cuenten con él para competir. Parece no querer meterse en el barro de la disputa. “Intendentes van a sobrar para competir por la presidencia del partido. Hay una revolución silenciosa contra el cristinismo. Aunque no lo digan en público, todos están hartos de La Cámpora”, sostuvo un experimentado intendente de la provincia de Buenos Aires.

La segunda parada sería en el 2027, cuando llegue el momento de definir la candidatura presidencial. Para ese entonces, hay dos opciones. O afrontar unas PASO, en el caso de que el gobierno nacional no logre eliminarlas por completo o resolver las diferencias en una interna partidaria a nivel nacional. Por el momento, no hay demasiados nombres que la dirigencia visualice como potenciales candidatos. El primero y principal es Axel Kicillof. Pero en esa lista aparecen también los nombres de Sergio Massa, Gerardo Zamora y Sergio Uñac. Falta demasiado tiempo. Son hipótesis del presente que van construyendo una cancha donde discutir la renovación del peronismo a nivel nacional.

En definitiva, lo que existe en las bases dirigenciales es la idea de que la unidad con forceps ya dejó de tener sentido. Y que la conducción de los Kirchner al frente de ambos PJ (Bonaerense y Nacional) han perdido legitimidad con el paso de los meses. Sobre todo el que conduce el líder de La Cámpora, que recibe críticas de los intendentes por lo bajo, aunque cuatro años atrás muchos de ellos le habían dado su respaldo para poder asumir.

Cristina Kirchner mantiene la conducción del PJ Nacional desde San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria (RS Fotos)

“Hace 37 años que no hay elecciones internas de verdad para cargos partidarios nacionales y provinciales. Hubo parodias de elecciones con lista única, impidiendo la presentación de listas opositoras. Hubo congresos en donde se eligieron conducciones sin internas verdaderas. La exigencia de democracia interna es impostergable”, afirmó a Infobae un histórico dirigente del PJ Bonaerense.

En algún momento de la historia reciente, Cristina Kirchner dijo “organicen un partido político, preséntense a elecciones y gánenlas”, en referencia a la oposición, que cuestionaba incesantemente el modelo económico de su última gestión. Ese mismo concepto bien podría utilizarse, pero en el marco de la interna peronista, para resolver las diferencias que atormentan la convivencia diaria de la fuerza política en la provincia más poblada del país.

La legitimidad de los votos termina con las amenazas y las advertencias, con el fuego cruzado que deteriora la identidad del armado político y agota al electorado. Para muchas voces peronistas, la interna culminará cuando haya votos para contar y un ganador puesto por los afiliados o, en el mejor de los casos, por los ciudadanos.