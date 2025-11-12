Política

Eduardo Menem analizó las políticas de Javier Milei: “Toma las medidas que hubiera tomado Carlos”

El ex senador expresó que su hermano votaría por el actual Presidente y aseguró que “se parece mucho a él” porque “trata de ir a fondo de la cuestión, de manera disruptiva, sin ningún tipo de frenos”

Guardar
Eduardo Menem analizó las políticas de Javier Milei: "Toma las medidas que hubiera tomado Carlos" (Video: A24)

Eduardo Menem habló del legado de Carlos Menem, al que definió como el mejor presidente de la historia del país, y trazó un paralelismo entre el ex presidente y el actual mandatario, Javier Milei. “Toma las medidas que hubeira tomado Carlos”, aseguró.

En una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24, el ex senador riojano abordó temas que van desde la política de los años 90 hasta la actualidad, pasando por episodios personales y controversias históricas.

Eduardo comparó la gestión del Presidente con la de su hermano y aseguró que “posiblemente, si viviera, lo votaría a Milei, porque toma las medidas que hubiera tomado Carlos”.

Además, agregó: “Milei trata de ir a fondo de la cuestión, de manera disruptiva, sin ningún tipo de frenos. En eso se parece mucho a él”.

Eduardo Menem analizó las políticas
Eduardo Menem analizó las políticas de Javier Milei

Según su análisis, ambos mandatarios enfrentaron situaciones complejas al asumir el poder, aunque destacó una diferencia fundamental. “Carlos tenía detrás un partido, diputados, senadores. En cambio, Milei estaba muy pobre de diputados”, afirmó.

El reconocimiento de Milei hacia el ex presidente también fue un punto que Eduardo Menem señaló. “Él alabó a Carlos, dijo que había sido el mejor presidente. Y el gobierno de Milei, según sus propias palabras, es el mejor de la historia. En eso hay un punto de coincidencia”, expresó.

Asimismo, al ser consultado sobre quién considera el mejor presidente argentino, Eduardo Menem no dudó en responder: “Hasta ahora, es Carlos Menem”.

Hace unos meses, Eduardo presentó
Hace unos meses, Eduardo presentó su libro “Menem, mi hermano, el presidente” (RS Fotos)

El vínculo político y familiar entre los hermanos Menem también ocupó un lugar relevante en la entrevista. Eduardo Menem recordó que su ingreso a la política se debió a Carlos y evocó los años en que el expresidente estuvo detenido durante la dictadura militar.

“Cuando Carlos estaba preso, entrevisté a los tres comandantes. Nunca pudieron decir el motivo por el cual estaba preso; se echaban la culpa entre sí”, relató.

Menem pidió respetar la presunción
Menem pidió respetar la presunción de inocencia y no ensuciar el apellido de su familia

Sobre la gestión económica de los noventa, el exsenador reivindicó el papel de Domingo Cavallo y la implementación de la Convertibilidad. “No descarto el gran valor que tuvo al proponer la Convertibilidad”, afirmó, y subrayó la importancia de la figura de Carlos Menem en ese proceso: “Si no hubiera sido por él, la Convertibilidad no se admitía. La gente creía en él”.

En su análisis sobre la evolución política posterior al menemismo, Eduardo Menem fue categórico al identificar un punto de quiebre en la historia reciente: “¿Cuándo se jodió la Argentina? Cuando Duhalde le regaló el gobierno a Kirchner”, sentenció. Además, reveló que fue el primero en aconsejarle a Duhalde que no se presentara, ya que consideraba que eso legitimaba un Gobierno que, según él, realizaba maniobras fraudulentas.

Respecto al kirchnerismo, el exsenador fue contundente: “Es un partido que solo busca el poder y el agrandamiento económico de sus manejos para poder perpetuarse”. A su juicio, esa lógica distorsionó el sentido original de la política: “En vez de tomarla como una manera de solucionar los conflictos de forma pacífica, los solucionan agravando el conflicto”.

El exsenador expresó que su
El exsenador expresó que su hermano votaría por el actual Presidente y aseguró que “se parece mucho a él” (RS Fotos)

En el plano personal, el exsenador fue interrogado sobre la supuesta relación entre Graciela Alfano y el expresidente. “No lo sé. No lo descarto. Carlos era muy mujeriego, le gustaban mucho las mujeres, y las mujeres le gustaban de él”, comentó. Además, rechazó las versiones que sugerían conductas impropias de empresarios que habrían ofrecido a sus esposas a cambio de favores: “Nunca me enteré de que haya pasado algo así. Hubiera sido una perversión”.

Por otro lado, la tragedia de Carlitos Menem, hijo del expresidente, también fue abordada. Eduardo sostuvo que se trató de un accidente y no de un atentado: “Para mí, fue un accidente. No tengo motivos para pensar que fue un atentado”, y agregó: “Carlitos no había presentado un plan de vuelo. ¿Cómo sabían por dónde iba a pasar?”. Expresó su respeto hacia Zulema Yoma, madre de Carlitos, al afirmar: “Tiene todo el derecho y merece comprensión. Pero yo tengo que vivir la verdad de lo que pienso y lo declaré en la causa”.

Temas Relacionados

Eduardo MenemJavier MileiCarlos MenemÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Se entregaron los premios Ben-Gurión 2025: Marcos Aguinis recibió el máximo galardón

También hubo distinciones para el CEO de Infobae, Daniel Hadad; el procurador bonaerense, Julio Conte Grand; y los periodistas Alfredo Leuco y Pilar Rahola. Estuvieron presentes el ex presidente Mauricio Macri y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, entre otros. El emotivo evento, organizado por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, fue realizado en el Salón Dorado del Teatro Colón

Se entregaron los premios Ben-Gurión

“Escuelita parlamentaria”: los consejos a los diputados de LLA para evitar problemas y lograr un bloque ordenado

A partir del 10 de diciembre, los libertarios duplicarán su bancada, pero muchos de los legisladores electos no tienen experiencia. No apurarse a hacer declaraciones y cuidar el contenido subido a las redes sociales fueron algunas de las recomendaciones

“Escuelita parlamentaria”: los consejos a

Una de las empresas que disputa por la Hidrovía respaldó el nuevo proceso de licitación que lanzó el Gobierno

Se trata de la firma belga DEME, uno de los grupos líderes en dragado e infraestructura marítima a nivel mundial, que buscará quedarse con los trabajos sobre la vía troncal del río Paraná

Una de las empresas que

Javier Milei recibió al gran rabino sefaradí de Israel, David Yosef

Del encuentro en Casa Rosada participaron también el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, y el gran rabino sefaradí de Buenos Aires, Isaac Sacca

Javier Milei recibió al gran

Universidades: docentes ratificaron el paro de tres días para exigir que se cumpla la ley de financiamiento

La protesta será en todo el país. Exigen que se reabran las negociaciones paritarias para rediscutir salarios y lanzaron una consulta nacional para definir nuevas medidas de fuerza

Universidades: docentes ratificaron el paro
DEPORTES
Sebastián Báez no levanta cabeza:

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

Argentina ya se entrena en Córdoba de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup

La posible formación de Argentina para enfrentar a Angola: de la titularidad de Messi al reemplazante de Dibu Martínez

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “No quiero ser

Salman Rushdie: “No quiero ser una especie de gurú u oráculo”

Ingenioso, divertido y humano: así es el nuevo disco de Rosalía

“El mundo es malo, las calles son peligrosas y no se puede confiar en la gente”: sale en Argentina “La azotea”, aquella novela de Fernanda Trías

Las guerras, ataques y negociaciones que han marcado la historia del Estado de Israel

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas