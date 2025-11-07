Política

Mauricio D’Alessandro: “Los audios que involucran a Spagnuolo son falsos y fueron editados con IA”

El abogado penalista es el nuevo representante legal del exfuncionario nacional

Guardar

“Los audios que involucran a (Diego) Spagnuolo son falsos y fueron editados con inteligencia artificial”, aseguró Mauricio D’Alessandro, el nuevo abogado del extitular de la Andis. “La causa está en secreto hace cincuenta días. No tenemos acceso a la causa. Lo único que tenemos acceso es a lo que aporta Mauro Federico. El diálogo no existió, la voz no es, fue modificado, fue alterado”, planteó.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, y consultado por Reynaldo Sietecase sobre la situación del ex funcionario nacional y las grabaciones filtradas antes de las elecciones, resaltó que su llegada a la causa marca la diferencia, ya que hasta su intervención, Spagnuolo no tenía defensa especializada sobre el tema. “Él tenía otros abogados y seguramente pensaron que hasta no ver todo y no poder realizar una pericia convenía esperar. No es mi caso”, afirmó.

Consultado sobre la salida de su cliente del cargo en medio del escándalo, D’Alessandro insistió que Spagnuolo renunció presionado por la situación mediática y judicial, y no fue removido por decisión del Ejecutivo. “El Ejecutivo limitó sus funciones, pero él presentó la renuncia”, sostuvo, pese a que el decreto presidencial solo habló de desplazamiento.

Respecto al contenido de los audios y su potencial valor probatorio, el abogado descartó que constituyan evidencia válida: “Si son falsos no son ni un indicio. Se llama fruto venenoso de un árbol envenenado. No hay árbol envenenado que pueda suministrar un fruto que no sea venenoso”, consideró.

En esta línea, el letrado defendió la estrategia de silencio de Spagnuolo ante los medios. “A ustedes les llama la atención el tiempo pero, convencido de su inocencia, militó esa postura desde el primer día. Contrató el abogado que fue y dijo lo que él me dijo a mí”, aclaró, y justificó: “Nadie sale a hablar porque donde tiene que hablar es en la justicia, con las debidas garantías”.

D’Alessandro negó rotundamente que su defendido haya participado en pedidos de retorno o derivación de fondos hacia la cúpula de la Presidencia, y anticipó que encargó una pericia informática sobre los audios: “Niega, dice que es mentira y que ha sido manipulado”. Además, señaló que hay una investigación paralela sobre espionaje ilegal y uso de tecnología para generar pruebas falsas: “El fiscal Stornelli investiga una posible comisión de espionaje ilegal con participación del servicio de inteligencia y potencia extranjera”.

El abogado Mauricio D'Alessandro (Jaime
El abogado Mauricio D'Alessandro (Jaime Olivos)

Nulidad

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pidió ayer, jueves, la nulidad de la causa en la que se investiga un presunto circuito de coimas entre el organismo y la droguería Suizo Argentina. La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Roberto Boico Martín Irurzun, recibieron a todas las partes para escuchar sus argumentos sobre la disputa alrededor de la nulidad del caso. Esto se discute en dos frentes.

Por un lado, dicen las defensas, la causa debería anularse porque los audios son ilegales, ya que habrían violado la intimidad y privacidad de Spagnuolo. Tampoco descartan que sean falsos, creados con inteligencia artificial o bien obtenidos mediante espionaje ilícito.

Por otro, la defensa de los dueños de la droguería EduardoJonathan Emmanuel Kovalivker, sostuvo ante la Cámara que las presuntas maniobras de corrupción entre la Suizo Argentina y la ANDIS ya se investigaron en una causa previa que terminó archivada por inexistencia de delito. Con ese antecedente, el abogado de la compañía y la familia propietaria, Martín Magram, apeló al principio de non bis in idem, por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

Ahora los camaristas de la Sala II analizarán los planteos de las partes contra el rechazo previo del juez federal Sebastián Casanello -a cargo de la causa- que descartó ambos intentos por clausurar la investigación.

Temas Relacionados

Diego Spagnuolo Mauricio D’Alessandro Argentina Presidencia Audios falsos Inteligencia artificial Espionaje ilegalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cambios clave y nuevos nombres: cómo quedará integrada la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni

El flamante jefe coordinador de ministros busca ser los ojos de los hermanos Milei en el Poder Ejecutivo. Se preparan modificaciones en la estructura que se implementarían la semana que viene

Cambios clave y nuevos nombres:

El oficialismo misionero se reposiciona tras la derrota electoral y busca afianzar vínculos con Javier Milei

El Frente Renovador de la Concordia se quitó la pintura que se había puesto en la cara antes de las legislativas y busca reconectar con la Casa Rosada

El oficialismo misionero se reposiciona

La Asamblea Plenaria del Episcopado culminó con un llamado a “escuchar el grito de los pobres”

El obispo Daniel Fernández pronunció una homilía con fuerte contenido pastoral y una apelación a la dirigencia política

La Asamblea Plenaria del Episcopado

Jones Huala levantó la huelga de hambre para solidarizarse como otro mapuche detenido

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, sostuvo durante casi dos semanas la medida de fuerza. Lo hizo en apoyo a otro hombre que está alojado en la misma penitenciaría de máxima seguridad, en Chubut

Jones Huala levantó la huelga

Jueces federales manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto previsto para 2026

Magistrados de cámaras penales advirtieron sobre una posible reducción de fondos y señalaron al Consejo de la Magistratura. Alertaron que el recorte podría afectar la operatividad de los tribunales y comprometer la autonomía judicial en el país

Jueces federales manifestaron su preocupación
DEPORTES
“¡Quiero vale cuatro!“: con Messi

“¡Quiero vale cuatro!“: con Messi como protagonista, el divertido video de la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial

El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto después de ser confirmado en Alpine: “Emocionado por lo que está por venir con este hombre”

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto quedó 16° en la única práctica de Brasil antes de la qualy

“Lo que hiciste no se olvida”: el saludo especial de Boca Juniors a Martín Palermo por su cumpleaños

Cristiano Ronaldo confesó: “Lloré mucho la muerte de Diogo Jota, fue un momento difícil para todos”

TELESHOW
Así fue el festejo íntimo

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Luciana Salazar: invitados famosos y un look muy especial

Revelan las primeras imágenes de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán para la serie sobre su vida

Se conoció el tráiler de Instante, la película que consolida a La Plata como polo del cine argentino

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

INFOBAE AMÉRICA

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes a los estafadores digitales tras un aumento récord de fraudes

Tensión en Ecuador: la Policía desactivó un coche bomba en Quito y atendió una falsa alarma en Guayaquil

Dos sombras sobre Júpiter: el raro doble eclipse que fascinó a los astrónomos

Kristi Noem elogió la cooperación de Ecuador con Estados Unidos en seguridad y lucha contra el narcotráfico

Teherán se enfrenta al racionamiento de agua y a evacuaciones si no llueve pronto