Judiciales

Causa ANDIS: se realizan 15 nuevos allanamientos en busca de celulares y computadoras

Se trata de operativos simultáneos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, ordenados por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, vinculados a la causa sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad

Silvana Boschi

Por Silvana Boschi

Guardar
Allanamientos en la Agencia de
Allanamientos en la Agencia de Discapacidad (Foto de archivo: Maximiliano Luna)

En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), iniciada tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, la Justicia ordenó 15 nuevos allanamientos, 9 en CABA y 6 en la provincia de Buenos Aires.

En los allanamientos, que realiza la Policía, se buscan celulares y aparatos electrónicos. Según fuentes policiales, hasta el momento no se han solicitado detenciones en el marco de estos procedimientos.

La orden judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, responde a la aparición de nuevos indicios tras el análisis de los teléfonos móviles de los primeros implicados en la causa. De acuerdo con la información recabada, estos dispositivos contenían datos que comprometerían a otras personas, motivo por el cual los operativos se concentran en la localización de aparatos electrónicos pertenecientes a estos nuevos involucrados.

El origen de la causa

La investigación se originó a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe del área y ex titular de la ANDIS, en los que se describía una supuesta operatoria de pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo. En estos registros, según consta en la causa, se mencionaba la presunta participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

El ex titular de ANDIS,
El ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo

La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el desarrollo de la causa.

El fiscal Picardi dispuso la transcripción de los audios, mientras que tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano solicitaron peritajes para determinar la autenticidad de las voces y verificar si los archivos habían sido editados. Paralelamente, la defensa de la droguería involucrada pidió que se anularan como prueba, un reclamo que fue rechazado por el juez.

La causa, que comenzó tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner en causas civiles—, se nutrió de pruebas como declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos. El mes pasado, la justicia levantó el secreto de sumario impuesto en el expediente.

Entre las medidas adoptadas, la Justicia dispuso el acceso al contenido de cajas de seguridad pertenecientes a exfuncionarios como Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y la familia dueña de la droguería Suizo Argentina.

Durante los allanamientos anteriores, los investigadores hallaron sumas millonarias y sumaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries Isla de Nordelta (residencia de los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (donde vive Spagnuolo) y El Paso Country Club (domicilio de Garbellini).

La Justicia también incautó los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina, empresa que figura como proveedor central en el esquema investigado por su capacidad logística y entregas diarias en todo el país. Según la pesquisa, la ANDIS no adquiría medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente.

Los operativos se producen un día después de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles a las 14:00.

Temas Relacionados

Corrupción Agencia Nacional de Discapacidad Karina Milei Diego Spagnuolo Poder Ciudadano Investigación judicial Procuraduría de Investigaciones AdministrativasÚltimas noticias

Últimas Noticias

En un libro sobre la evolución institucional de CABA, Daniel Reimundes analiza cómo la Corte reconoció su autonomía

En diálogo con Infobae, el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas explica los fundamentos de su nueva obra, que evalúa con rigor el acceso de Ciudad de Buenos Aires a la competencia originaria del Máximo Tribunal

En un libro sobre la

Causa Cuadernos: el empresario arrepentido señalado por “la Camarita” que murió en un accidente de avión

Juan Chediack, apuntado por el financista Ernesto Clarens en el esquema de cartelización de la obra pública, perdió la vida en 2023. Qué dice la causa en su contra y las supuestas coimas que le pagó a De Vido al inicio de la era K

Causa Cuadernos: el empresario arrepentido

Designaron al juez Daniel Rafecas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El magistrado resultó sorteado para continuar en la instrucción que enfrenta el ex mandatario por presuntas amenazas y lesiones contra su ex pareja, Fabiola Yañez. El sorteo se realizó tras el apartamiento de Julián Ercolini

Designaron al juez Daniel Rafecas

El programa La Justicia va a la Escuela cumple 25 años: un puente entre jueces, estudiantes y el desafío de la IA

El programa, reconocido por la Legislatura como de interés educativo, fue distinguido recientemente por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por sus 25 años de trayectoria ininterrumpida

El programa La Justicia va

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Los “copitos” recibieron penas de 10 y 8 años respectivamente. El Tribunal Oral N° 6 absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado. Los fundamentos se conocerán el 9 de diciembre

Condenaron a Fernando Sabag Montiel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Facundo Manes volvió a apuntar

Facundo Manes volvió a apuntar contra Martín Menem y denunció un pacto con el kirchnerismo

Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

Pidieron más seguridad para la primera “arrepentida” del triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

INFOBAE AMÉRICA
Enfrentó a un abusador infantil

Enfrentó a un abusador infantil y se convirtió en un símbolo de justicia en Escocia, hasta que un oscuro hecho salió a la luz

La ONU ordenó tener los camiones listos para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza “a la escala necesaria”

El día en que un editor independiente argentino despertó con un Premio Nobel en su catálogo

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

Laszlo Krasznahorkai, el escritor que busca la belleza del infierno y se inspira en Jimi Hendrix

TELESHOW
Luck Ra sorprendió a las

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity