Barry Bennett volvió a reunirse con Santiago Caputo: hablaron del acuerdo con EEUU y el nuevo Congreso

El asesor presidencial, Santiago Caputo,
El asesor presidencial, Santiago Caputo, junto al lobista Barry Bennett

Ante la atenta mirada del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien hablaba con la prensa acreditada luego de la reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lobista republicano Barry Bennett se mostró por el Patio de las Palmeras de Casa Rosada rumbo a los despachos del asesor presidencial, Santiago Caputo.

El estadounidense permaneció al menos una hora en la oficina que el consultor ocupa en el Salón Martín Fierro, ubicado en el primer piso del Palacio de Gobierno, en un encuentro cuyo temario incluyó el acuerdo comercial que cerró la Argentina con Estados Unidos, pero del que se desconocen los detalles, las reformas que el Poder Ejecutivo tiene pendientes, y hasta hubo mención sobre la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre.

Al término del nuevo contacto, cuando los relojes daban las 18, el propio Bennett brindó algunos detalles del intercambio a la prensa acreditada y vaticinó que la Argentina "se convertirá en uno de los más grandes socios comerciales de Estados Unidos”.

“Hablamos acerca de las reformas que se vienen. Santiago (Caputo) está haciendo un gran trabajo, organizando el nuevo Congreso y todas las reformas que tienen que ocurrir”, se mostró elogioso.

Asimismo, especificó: “También averiguando cómo será el proceso para que todo el flujo de inversión directa extranjera que hace sonar los teléfonos todos los días. Mucho trabajo que hacer, pero también muchas cosas buenas”.

El lobista Barry Bennett junto
El lobista Barry Bennett junto al asesor presidencial, Santiago Caputo, en Casa Rosada

Tras los trascendidos que aseguraban que el consultor desembarcaría en el Gabinete con un cargo formal, Bennett evitó pronunciarse, pero dejó en claro que la administración que lidera Donald Trump respalda al asesor libertario. “A los Estados Unidos realmente les gusta Santiago, tienen una muy buena relación con él, pero la decisión es de Milei”, puntualizó.

Asimismo, vaticinó un refinanciamiento de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque planteó que la Argentina deberá acumular reservas. También, calificó de estable el peso, y justificó la inversión del Tesoro de Estados Unidos en letras del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Pasaron de la desesperación económica a una tremenda oportunidad para la Argentina”, afirmó ante la prensa acreditada.

Por su parte, se mostró al tanto de las “continuas conversaciones” del Poder Ejecutivo con los gobernadores y el nuevo Congreso, y pidió avanzar en reformas mineras y energéticas. “Cuando la economía migra de la soja al uranio y al gas, se necesita un conjunto diferente de regímenes para proteger al país y a los impuestos. Nadie se preocupa si tomas mucha soja, pero si tomas dos libras de uranio, tenemos un problema”, desarrolló.

Bennet propuso avanzar en la construcción de carreteras, gasoductos, escuelas y hospitales como oportunidad para consolidar inversiones en infraestructura y energía; y dedicó palabras de elogio al flamante canciller, Pablo Quirno, con el que adeuda un intercambio.

El presidente Javier Milei con
El presidente Javier Milei con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas

Escoltado por Soledad Cedro, la CEO de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el republicano destacó además “la alegría” del embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas, y anticipó una nueva visita de Bessent aún sin fecha.

No es la primera reunión que comparten Caputo y Bennett en Casa Rosada. La última de ellas data del 8 de octubre, en la previa a la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Washington. Incluso, ambos protagonizaron un encuentro a medidos de octubre con los diputados opositores Rodrigo De Loredo, Miguel Ángel Pichetto y Cristian Ritondo, en el departamento en el que se hospedaba el estadounidense.

Tras la ausencia del consultor en la nueva edición de la CPAC del pasado jueves en Mar-A-Lago, el nuevo contacto se dio en territorio argentino. En el entorno del libertario contaron a Infobae que la idea es replicar los encuentros. Sin embargo, se privaron de revelar detalles del mismo. “No vamos a hablar del contenido de las reuniones con un asesor de Trump para cuidar la relación. Es muy importante para el país”, expresaron.

En las últimas horas, Bennett estuvo en las principales portadas de los medios de comunicación luego de que admitiera su culpabilidad en un juicio por realizar tareas de lobby “clandestino” a favor de Qatar.

