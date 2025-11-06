Jorge Sola, flamante cotitular de la CGT: “Rechazamos todo lo que sea símil al decreto 70/23 que un sector quiere refritar″

Jorge Sola, cotitular de la CGT, en los estudios de Infobae

El flamante cotitular de la CGT, Jorge Sola, advirtió que la central obrera no va a avalar “ninguna reforma laboral que represente un retroceso para los trabajadores”, y acudirán a la negociación con la “guardia muy alta”, ante las versiones de que el Gobierno evalúa un proyecto que será similar a la primera reforma laboral que implementó, días después de asumir.

“Rechazamos todo aquello que sea un símil del decreto 70/2023. Algún sector del Gobierno quiere refritarlo y ponerlo como reforma. Eso va a tener nuestro rechazo, porque ya lo rechazamos en la calle y tuvimos el acompañamiento de la Justicia que lo declaró inconstitucional, porque allí hubo un ataque a los derechos de los trabajadores”, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

“Nosotros vamos a defender todos y cada uno de los derechos en los lugares que tengamos que hacerlo, como lo hicimos hasta ahora. Lo hicimos en la calle, lo hicimos en la Justicia y lo hicimos en el Parlamento”, subrayó Sola, que encabeza el Sindicato del Seguro, a un día de asumir como una de las máximas autoridades de la principal organización obrera.

El mega DNU 70/2023 de “Bases” fue la primera gran reforma desregulatoria que dispuso el presidente Javier Milei, en la que se declaró la emergencia en varias materias y se flexibilizaron varias áreas de la economía, entre ellas, el mercado laboral. En la sección del trabajo, los cambios restringían el derecho de huelga, los descuentos salariales convencionales, se establecían cambios en las indemnizaciones y se derogaban los criterios de ultractividad.

Desde el sindicalismo, están alertas porque creen que el Poder Ejecutivo insistirá nuevamente con modificaciones de ese tipo. “Estamos con la guardia muy alta, porque es una reforma que nos implica pensar. Todo lo que anda dando vueltas son trascendidos. No hay nada oficial todavía, están dejando filtrar algunas cosas, con proyectos en estado parlamentario”, señaló Sola.

“No creo que la gente haya votado una reforma laboral”

En diálogo con Infobae en Vivo, el cosecretario general de la CGT definió: “No creo que la gente haya votado una reforma laboral”. Y no descartó una eventual alza de la conflictividad ante los futuros cambios legislativos. “Creemos que los espacios de diálogo que, por supuesto, van a tener conflictos. La sociedad se alimenta de conflictos. No tenemos miedo en transitar esos conflictos”, declaró, para luego remarcar que “es la única manera de tratar de saldar las diferencias que tenemos con quienes oponen otro tipo de visiones”.

Sin embargo, aclaró que prefiere la vía dialoguista: “Me animo a decir que rechazo el enfrentamiento, porque hay un sector de la política -no solamente de este gobierno- que realiza una política binaria del enfrentamiento, de tratar de destruir al otro”.

Jaime Olivos

Y amplió: “Nosotros seguramente estaremos de acuerdo en algunas cosas y en muchas las vamos a rechazar, no por afinidades ideológicas, sino porque representamos los intereses de los trabajadores, los que están adentro de la formalidad, los que están afuera, los que son de la economía popular y los que están en las plataformas”.

Jorge Solá recalcó la importancia de preservar la unidad y la fortaleza institucional al interior de la CGT, pese a que la UTA decidió no formar parte de la conducción. “La CGT tiene una fortaleza inmensa para la defensa de los derechos de los trabajadores”, valoró.

“La CGT está conformada por alrededor de 280 gremios, de los cuales más o menos 50 son parte de la conducción. Hay otros 220 que no están. La UTA no está en la conducción, pero está dentro de la CGT. Tenían la posición de que se volviera al formato tradicional de un solo secretario general, que es una cuestión que vamos a tener que recuperar”, dijo, sobre el mecanismo del triunvirato, que compartirá hasta 2029 con los otros cosecretarios Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Ante su mirada de los posibles cambios laborales, Sola pidió que es adecuado avanzar en una “modernización y actualización laboral”, pero que se tiene que hacer de manera sectorial. “Sostenemos que la actualización laboral se tiene que hacer en cada convenio colectivo, no pueden estar atravesados por un mismo régimen de una ley. Los que mejores saben son los empleadores y trabajadores”, planteó.

“Vamos a estar dispuestos a discutir lo que sea en beneficio de los trabajadores y que genere más trabajo. Ahora, si lo único que se trata es bajar derechos de los trabajadores sin que haya nada a cambio, bueno muchachos, entonces no”, dijo. “Además, vuelvo con lo mismo: no podemos discutir lo mismo para todo el mundo. Mi actividad trabaja entre siete u ocho horas al día, pero los mineros salen de la casa un lunes y vuelven un sábado o domingo. Entonces, no podemos hablar de lo mismo sobre banco de horas. Cada actividad tiene que decidir sobre eso”, completó.

En su análisis, Sola advirtió que hay una intención oficial de “atomizar el poder gremial” mediante propuestas que individualicen la negociación y minimicen el rol de las representaciones colectivas. “Lo hacen en pos de que si nos quieren poner como adversario político, nos van a encontrar. Estamos de acuerdo en modernizar el mundo del trabajo. Puedo dar muchísimos ejemplos de convenios colectivos que han sido modernizados y que no existían a principios de este siglo”, consideró.

El cosecretario general de la CGT alertó sobre los desafíos que plantea la economía digital y el avance de la inteligencia artificial: “La primera cosa que vamos a hacer es que nos estamos juntando para hacer la presentación del trabajo sobre inteligencia artificial, vamos a hacer un Congreso el año que viene. Mi gremio tiene un departamento de inteligencia artificial en convenio con el laboratorio de IA de la UBA”.

“Lo que nos va a dar fortaleza es saber que tenemos que cambiar en un mundo en que la dinámica del cambio es permanente; si nos cuesta el cambio a nivel individual, para las estructuras es un poco más lento”, reconoció.

Respecto a la coyuntura política y a la reconstrucción del peronismo, Sola fue consultado por dirigentes como la expresidenta Cristina Kirchner, a quien calificó como “un gran cuadro” con capacidad para “ayudar a renovar al peronismo”, pero pidió “mirar el futuro sin mirar el espejo retrovisor”.

