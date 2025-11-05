Política

Milei acelera el trabajo de la mesa política para aprobar las reformas y el Presupuesto en extraordinarias

El Presidente analiza tomarle juramento a Diego Santilli como ministro del Interior antes del 10 de diciembre, aunque el grupo ya comenzó las conversaciones para sacar los proyectos

El mandatario nacional junto a
El mandatario nacional junto a su nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei acelera la coordinación de su nueva mesa política, con el objetivo de mejorar las negociaciones con la oposición y encaminar así la aprobación de las reformas y el Presupuesto durante las sesiones extraordinarias en el Congreso a las que convocará en los próximos días.

Antes de viajar a los Estados Unidos para asistir a un evento y conversar con inversores, el mandatario nacional participaría este miércoles en la Casa Rosada de una reunión con los senadores y diputados electos por La Libertad Avanza.

Tan solo unas horas antes, también en la sede de Gobierno, la secretaria general, Karina Milei, encabezó un encuentro con varios de esos legisladores, en el que expuso los lineamientos del partido y ratificó a Gabriel Bornoroni como el jefe del bloque.

La funcionaria estuvo acompañada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes integran el equipo que llevará adelante las conversaciones parlamentarias.

Karina Milei con legisladores de
Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza

En el grupo también se encuentra Diego Santilli, quien no pudo estar en esa primera reunión por cuestiones de agenda, pero ya tiene diálogo permanente con el resto de los actores de la mesa política.

El futuro ministro del Interior todavía no renunció a su banca y el martes asistió a la comisión de Presupuesto, en la que el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría sobre el proyecto que envío el Poder Ejecutivo.

“El Colo” aprovechó la ocasión para dialogar con varios de los referentes de otros espacios, con lo que deberá mantener relación una vez que asuma en la cartera que dejó vacante Lisandro Catalán.

Él sabe que tiene como objetivos más cercanos el Presupuesto, que ya se presentó, pero también el nuevo Código Penal y las reformas fiscal y laboral, esos son los cuatro temas que le marcaron desde Presidencia”, señaló a Infobae una fuente de su entorno.

Si bien se especulaba con que Santilli permaneciera en su banca hasta el 10 de diciembre, para no cambiar la composición actual del bloque PRO al que pertenece, finalmente asumiría antes de esa fecha.

Milei junto a su Gabinete,
Milei junto a su Gabinete, con Santilli incluido

Aunque todavía todo está en análisis, este medio pudo saber que el Presidente podría tomarle juramento cuando regrese de su gira por los Estados Unidos, para formalizar su incorporación al Gabinete.

“De todas formas, él ya está trabajando. Todo el equipo está siendo coordinando por Karina y los encargados de impulsar los proyectos son el ‘Colo’, Patricia Bullrich y Martín Menem. Este esquema empezó a funcionar desde el lunes y fue un poco de lo que se habló también en la reunión en Casa Rosada”, explicaron.

En el PRO, las autoridades comenzaron a pensar en el reemplazo del diputado, que si deja su lugar en el Congreso debería ser sustituido hasta el 10 de diciembre por Nelson Marino, un dirigente cercano a Julio Garro.

Sería este referente de La Plata el que terminaría el mandato que Santilli inició en el 2021, cuando ganó la banca con la lista de Juntos por el Cambio. Después del recambio legislativo, en tanto, la silla que el designado ministro del Interior consiguió en este 2025, ahora por La Libertad Avanza, le pertenecería a Rubén Torres.

“Vamos a ver qué hacemos, porque tampoco es la idea hacer tantos cambios por 20 días en los que no va a estar el ‘Colo’. De acá al lunes no vamos a tener novedades y la semana que viene ya veremos si finalmente le toman juramento”, señalaron en la bancada amarilla.

Santilli junto a Bullrich (REUTERS/Cristina
Santilli junto a Bullrich (REUTERS/Cristina Sille)

El Gobierno tiene decidido convocar a sesiones extraordinarias para que el Congreso continúe funcionando durante el verano y en el temario se incluirá tanto el Presupuesto 2026 como las reformas laboral y tributaria.

Estas últimas dos iniciativas están siendo elaboradas todavía en el marco del Consejo de Mayo, que quedó acéfalo a partir de la salida de Guillermo Francos y las últimas reuniones serán encabezadas por Manuel Adorni, en su rol de jefe de Gabinete.

El hasta hoy vocero asumirá formalmente este miércoles en su nuevo cargo durante un acto que se realizará a las 12:00 en el Salón Blanco, pero está completamente descartado que en ese mismo evento se le tome juramento también a Santilli.

Al ser nombrado en Interior, el referente del PRO estará a cargo de las negociaciones tanto con los gobernadores como con los diputados y senadores, por lo que será una figura clave en los próximos meses.

Recientemente, el kirchnerismo le hizo un guiño al oficialismo en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, al firmar en disidencia el dictamen para reformar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

El proyecto en cuestión establece un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por ambas Cámaras del Congreso para tener validez, lo que limita el uso de esta herramienta, ampliamente utilizada por Milei en lo que va de su gestión.

En el Senado, Bullrich va a quedar al final como jefa del bloque de La Libertad Avanza, por lo que será la encargada de convencer a la oposición en el recinto, mientras que Menem hará lo propio en Diputados. Ambos coordinarán la tarea con Santilli.

