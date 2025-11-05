Manuel Adorni y Diego Santilli iniciaron los primeros contactos con gobernadores para aprobar las reformas pendientes

El presidente Javier Milei junto a gobernadores aliados en Casa Rosada

A días de su designación, el flamante tándem federal, conformado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, activó los primeros contactos con los gobernadores aliados para avanzar en la aprobación de las reformas de segunda generación que tanto esperanzan al presidente Javier Milei.

Una importante fuente del Gobierno confirmó a Infobae que los nuevos interlocutores tendieron sus primeros puentes y que, además, tienen en mente la posibilidad de volver a convocar a los mandatarios provinciales aliados, aunque evitó precisar fecha. “Podría ser la semana próxima, si dan los tiempos”, deslizó.

Las primeras comunicaciones se dan en medio de los planes del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre, como contó Infobae. Sobrevuela en la mente del libertario la posibilidad de extenderlas para el mes de enero y febrero, para concretar, con el recambio legislativo, la aprobación del Presupuesto 2026.

La idea es profundizar el vínculo que recuperaron Guillermo Francos y Lisandro Catalán como última acción antes de oficializar la renuncia a sus cargos. Al igual que ocurrió una semana atrás, el margen de colaboración es excluyente a los aliados. De esta forma, los cuatro opositores kirchneristas no figuran en los planes de la administración libertaria.

De avanzar en un nuevo encuentro con el jefe de Estado, los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa) no recibirán la invitación.

El presidente encabezó una cumbre con gobernadores en Casa Rosada

En Casa Rosada se cuidan de aclarar que la fluidez en el diálogo siempre estuvo prevista con los referentes provinciales que supieron coordinar con el Ejecutivo. “Nunca fue una convocatoria a gobernadores. El llamado fue solo a aquellos que firmaron el Pacto de Mayo y que apoyaron proyectos del Gobierno“, definió una fuente a Infobae.

Los libertarios no descartan una nuevo foto con Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Aún con la jura pendiente, a principios de semana, tanto Adorni como Santilli recibieron llamados de los gobernadores, quienes no tardaron en trasladarles sus principales reclamos que van desde temas de gestión hasta críticas de la convivencia partidaria en sus territorios. Sin margen, ambos debieron resignarse a escucharlos mientras daban sus primeros pasos en los nuevos cargos.

Hace una semana atrás, durante el cónclave que tuvo lugar en el Salón Eva Perón, la veintena de gobernadores, en la voz del salteño Gustavo Sáenz, le trasladó a Milei la necesidad de designar a un solo interlocutor luego de haber tenido que lidiar con Eduardo “Lule” Menem para cuestiones relativas al armado; con Francos y Catalán por temas de gestión; y con el asesor presidencial, Santiago Caputo, como tercera vía.

El libertario parece haber tomado nota y en el posteo de X del pasado domingo en el que oficializó a “El Colo” Santilli como nuevo ministro del Interior especificó que será el encargado de llevar la representación. “El Presidente dijo que (Diego) Santilli va a ser el que hable con ellos. Se trabajará de manera coordinada entre todos, pero es importante que haya un interlocutor”, destacó a Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial.

El ministro del Interior, Diego Santilli, luego de su primera reunión de Gabinete en Casa Rosada (@nicogallaok)

Horas más tarde de la primera reunión de Gabinete del lunes, Santilli se reunió a solas con Martín y Eduardo “Lule” Menem en los despachos que este último tiene en el primero piso de Casa Rosada. “Hablé con muchos gobernadores, no con todos. Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo para el futuro los argentinos, estamos de acuerdo. No descarto nada“, expresó en declaraciones a la prensa acreditada.

Asimismo, aseguró que pondrá “su capacidad de trabajo” e insistirá en apostar al diálogo para avanzar en la búsqueda de consensos que le demanda el jefe de Estado en su nueva faceta dialoguista. Con esa premisa en mente, Santilli y Adorni protagonizaron el pasado martes una reunión de traspaso con sus antecesores.

Durante el intercambio, el exdiputado se puso al corriente de los desafíos pendientes de la cartera y de las prioridades que enfrenta. A través de su cuenta de X, Catalán expresó sus buenos deseos. “Le deseo el mayor de los éxitos en la tarea de fortalecer el vínculo con las provincias y consolidar una agenda federal. Confío en su capacidad y compromiso para, con diálogo y trabajo conjunto, avanzar en las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei”, aseveró.