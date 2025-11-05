Política

Manuel Adorni y Diego Santilli iniciaron los primeros contactos con gobernadores para aprobar las reformas pendientes

El flamante tándem que ingresó al Gabinete ya tendió puentes con los mandatarios provinciales aliados. No descartan una nueva convocatoria que excluiría a los cuatro kirchneristas

Guardar
El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto a gobernadores aliados en Casa Rosada

A días de su designación, el flamante tándem federal, conformado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, activó los primeros contactos con los gobernadores aliados para avanzar en la aprobación de las reformas de segunda generación que tanto esperanzan al presidente Javier Milei.

Una importante fuente del Gobierno confirmó a Infobae que los nuevos interlocutores tendieron sus primeros puentes y que, además, tienen en mente la posibilidad de volver a convocar a los mandatarios provinciales aliados, aunque evitó precisar fecha. “Podría ser la semana próxima, si dan los tiempos”, deslizó.

Las primeras comunicaciones se dan en medio de los planes del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre, como contó Infobae. Sobrevuela en la mente del libertario la posibilidad de extenderlas para el mes de enero y febrero, para concretar, con el recambio legislativo, la aprobación del Presupuesto 2026.

La idea es profundizar el vínculo que recuperaron Guillermo Francos y Lisandro Catalán como última acción antes de oficializar la renuncia a sus cargos. Al igual que ocurrió una semana atrás, el margen de colaboración es excluyente a los aliados. De esta forma, los cuatro opositores kirchneristas no figuran en los planes de la administración libertaria.

De avanzar en un nuevo encuentro con el jefe de Estado, los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa) no recibirán la invitación.

El presidente encabezó una cumbre
El presidente encabezó una cumbre con gobernadores en Casa Rosada

En Casa Rosada se cuidan de aclarar que la fluidez en el diálogo siempre estuvo prevista con los referentes provinciales que supieron coordinar con el Ejecutivo. “Nunca fue una convocatoria a gobernadores. El llamado fue solo a aquellos que firmaron el Pacto de Mayo y que apoyaron proyectos del Gobierno“, definió una fuente a Infobae.

Los libertarios no descartan una nuevo foto con Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Aún con la jura pendiente, a principios de semana, tanto Adorni como Santilli recibieron llamados de los gobernadores, quienes no tardaron en trasladarles sus principales reclamos que van desde temas de gestión hasta críticas de la convivencia partidaria en sus territorios. Sin margen, ambos debieron resignarse a escucharlos mientras daban sus primeros pasos en los nuevos cargos.

Hace una semana atrás, durante el cónclave que tuvo lugar en el Salón Eva Perón, la veintena de gobernadores, en la voz del salteño Gustavo Sáenz, le trasladó a Milei la necesidad de designar a un solo interlocutor luego de haber tenido que lidiar con Eduardo “Lule” Menem para cuestiones relativas al armado; con Francos y Catalán por temas de gestión; y con el asesor presidencial, Santiago Caputo, como tercera vía.

El libertario parece haber tomado nota y en el posteo de X del pasado domingo en el que oficializó a “El Colo” Santilli como nuevo ministro del Interior especificó que será el encargado de llevar la representación. “El Presidente dijo que (Diego) Santilli va a ser el que hable con ellos. Se trabajará de manera coordinada entre todos, pero es importante que haya un interlocutor”, destacó a Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial.

El ministro del Interior, Diego
El ministro del Interior, Diego Santilli, luego de su primera reunión de Gabinete en Casa Rosada (@nicogallaok)

Horas más tarde de la primera reunión de Gabinete del lunes, Santilli se reunió a solas con Martín y Eduardo “Lule” Menem en los despachos que este último tiene en el primero piso de Casa Rosada. “Hablé con muchos gobernadores, no con todos. Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo para el futuro los argentinos, estamos de acuerdo. No descarto nada“, expresó en declaraciones a la prensa acreditada.

Asimismo, aseguró que pondrá “su capacidad de trabajo” e insistirá en apostar al diálogo para avanzar en la búsqueda de consensos que le demanda el jefe de Estado en su nueva faceta dialoguista. Con esa premisa en mente, Santilli y Adorni protagonizaron el pasado martes una reunión de traspaso con sus antecesores.

Durante el intercambio, el exdiputado se puso al corriente de los desafíos pendientes de la cartera y de las prioridades que enfrenta. A través de su cuenta de X, Catalán expresó sus buenos deseos. “Le deseo el mayor de los éxitos en la tarea de fortalecer el vínculo con las provincias y consolidar una agenda federal. Confío en su capacidad y compromiso para, con diálogo y trabajo conjunto, avanzar en las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei”, aseveró.

Temas Relacionados

Manuel AdorniDiego SantilliGobernadoresJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Las reelecciones indefinidas vuelven a meterse en las negociaciones por el Presupuesto bonaerense

Por lo bajo, la discusión empieza a darse entre intendentes y legisladores. Se puso sobre la mesa en la reunión de los intendentes con Kicillof de la semana pasada. Máximo Kirchner dijo que los jefes comunales que no tienen reelección pueden ir en las listas del 2027

Las reelecciones indefinidas vuelven a

CFK no podrá volver a cobrar la pensión de Néstor Kirchner y ANSES le pedirá que devuelva $1.000 millones

La jueza Karina Alonso Candis desestimó la solicitud de la ex presidenta para restablecer el pago anticipado de su asignación mensual, suspendida por ANSES, en el marco de una causa por nulidad de acto administrativo

CFK no podrá volver a

Diputados enfrenta un receso obligado, a la espera del recambio y el llamado a extraordinarias

La oposición no alcanza el número para ir al recinto y el oficialismo quiere sumar músculo. Expectativa por el debate del Presupuesto

Diputados enfrenta un receso obligado,

La CGT eligió su nuevo triunvirato: se fue un sindicato clave y comenzará a negociar la reforma laboral

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo liderarán la central obrera hasta 2029 tras imponerse el sector mayoritario al barrionuevismo y sus aliados. La UTA, disconforme, decidió irse de la central obrera

La CGT eligió su nuevo

La Corte Suprema admitió el reclamo de Chubut al gobierno nacional por la represa Futaleufú

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres consideró que la decisión del máximo tribunal representa un respaldo al reclamo histórico de su provincia en defensa de su autonomía y sus recursos estratégicos

La Corte Suprema admitió el
DEPORTES
Tomás Etcheverry cerró su año

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

TELESHOW
Natalie Pérez cumplió 39 años:

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

La conmovedora historia de Lisandro, el adolescente con alma tucumana que brilló en The Voice Kids Bélgica

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”