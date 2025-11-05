Política

En Casa Rosada desestiman las críticas de Mauricio Macri y le bajan el precio a su influencia

El malestar del ex mandatario parece no haber hecho mella en la administración libertaria. “Tiene 3 diputados y el 80% de imagen negativa”, contraatacan

El presidente Javier Milei y el ex mandatario Mauricio Macri (Prensa Senado)

La reedición del menú de milanesas del pasado viernes en la quinta de Olivos parece no haber cambiado la lógica del vínculo del Gobierno con el expresidente Mauricio Macri, quien se mostró muy crítico de la gestión que lidera Javier Milei. Los dardos contra la administración libertaria no hicieron mella en los integrantes del Gabinete que le bajan el precio a su influencia en el plano político.

“Tiene 3 diputados y el 80% de la imagen negativa, que se ubique”, sintetizó ante Infobae un funcionario, en la previa a las nuevas declaraciones del titular del PRO. La ironía libertaria referencia la reciente ruptura de un grupo de diputados que responden Patricia Bullrich, que abandonaron el bloque del PRO para sumarse a La Libertad Avanza.

Es que Macri no dudó en mostrarse abiertamente “decepcionado” por los cambios instrumentados por el mandatario que prescindió de las funciones de su aliado, Guillermo Francos, quien intercedió por restablecer el vínculo entre los exponentes de la derecha argentina, y al que le sospechan haberle prometido lugares para dirigente amarillos en el Gobierno.

El fundador del PRO se enteró durante la cena en Olivos de los cambios en el Ejecutivo e intentó resistir -sin éxito- el desembarco de Manuel Adorni al frente de la coordinación de los ministerios. Hasta se tomó el atrevimiento de proponer al actual titular de YPF, Horacio Marín, para reemplazarlo a Francos. “Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Salí decepcionado”, describió este mañana en el foro organizado por ABECEB, sobre la sensación que tuvo en la reunión del viernes a la noche.

El ex presidente a la salida de la reunión del pasado viernes en la Quinta de Olivos

La valoración que hace el Gobierno de Mauricio Macri es de las pocas posturas que cierra la grieta existente entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. De los dos lados del campamento, detectan el enojo del socio del PRO, pero se muestran despreocupados por eso. Incluso, pareciera que el único que intenta darle lugar a la voz de Macri es el propio Milei, quien elogia en público el accionar que dio lugar a lo que se denominó como el Pacto de Acassuso y que le permitió erguirse como Presidente.

“Un día te tira una bomba y al otro te halaga. Ahora transitamos el primer momento”, explicaron a Infobae por los pasillos de Balcarce 50 sobre la conducta del exmandatario, que 24 horas más tarde de su publicación en rechazo de la designación de Adorni, elogió el nombramiento del legislador Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la postulación pública en redes de Horacio Marín le molestó al mandatario y obligó al funcionario a llamar para aclarar que no se trataba de una operación que estuviese fagocitando. “Macri actuó en caliente. Fue un error proponer un reemplazo. Encima fue contradictorio porque pidió que Francos no se fuera, pero ya tenía un nombre para reemplazarlo. Todo desprolijo”, cuestionó ante Infobae un funcionario.

“Macri no nos importa”, se expidió otra voz violeta en la misma línea, horas después de que el ex Juntos por el Cambio mostrara su disconformidad, pero reiterara que el PRO “ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina”. “Siempre voy a apoyar las ideas liberales, y también voy a seguir creyendo que los equipos son fundamentales a la hora de poder implementarlas. Me alegra que haya renovado un interlocutor para la gestión de la negociación política con la incorporación de Diego Santilli”, destacó.

La disputa por Diego Santilli y su promesa libertaria

La designación del flamante ministro del Interior, “El Colo” Santilli, fue celebrada por la totalidad de los miembros del Gabinete, pero también por el ex presidente que rápidamente destacó sus orígenes amarillos. El mensaje fue receptado y desarticulado por la mesa chica que rodea a la secretaria general de la Presidencia, a la que le atribuyen el “acierto”.

El mensaje en redes de Mauricio Macri tras la designación de Diego Santilli

“Lo de Santilli es una idea que venía madurándose desde hace tiempo. Es una persona de la rosca y la política. Es justo para el cargo. Lo propuso Karina y al Presidente le gustó”, relató un alfil del entorno de la menor de los Milei.

La aclaración responde a la necesidad de marginar la intencionalidad de Macri de hacerlo pasar como alguien del campamento propio. “Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos”, planteó el exmandatario aquel domingo a la tarde, tras la noticia, desde su cuenta de X.

Este martes, en la previa a la reunión de transición que protagonizaron Manuel Adorni y Diego Santilli con sus antecesores Guillermo Francos y Lisandro Catalán en Casa Rosada, una voz del círculo íntimo de Milei expresó: “Santilli no responde a Mauricio desde hace años. El Colo llega con la promesa de ser el más violeta de los libertarios”.

