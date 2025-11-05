Política

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles: cuáles son los requisitos

La resolución salió en el Boletín Oficial. Se modificó la antigua norma que prohibía acceder a este tipo de armas para reemplazarla por un sistema de permisos bajo condiciones estrictas

Guardar
Andrei Serbin Pont explicó la resolución en Infobae en Vivo

El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La medida entró en vigor tras la publicación de una nueva resolución que reemplaza la prohibición previa sobre estos dispositivos. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Gobierno dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

El fusil BAR-15, una de
El fusil BAR-15, una de las armas semiautomáticas que se podrán adquirir

Entre los puntos clave oficializados, el RENAR asume la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y se consolidan los procedimientos tras la derogación de normativas previas del viejo régimen. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria.

En junio de este año, el Gobierno había dado el primer paso para ejecutar esta medida. En otra resolución, se había derogado el decreto de la época de Menem que regulaba la compra o transferencia de este tipo de armas de fuego. En ese entonces se dispuso una prohibición a los usuarios civiles para adquirir fusiles semiautomáticos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa, algo que difícilmente ocurría. Lo que sucedió hoy es que se estableció el mecanismo por el cual se va a poder adquirir.

El FSL, la versión semiautomática
El FSL, la versión semiautomática del FAL

Requisitos para adquirir y tener fusiles semiautomáticos

  1. Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
  2. Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.
  3. Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.
  4. Abonar la tasa correspondiente al trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.
  5. Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas:
    1. Certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo.
    2. Representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material.
    3. Solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.
  6. No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR.
  7. Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
  8. Proveer elementos probatorios adicionales que permitan evaluar la pertinencia de la petición, bajo criterio del RENAR.
El fusil semiautomático AR-15
El fusil semiautomático AR-15

Marco legal

La resolución establece una transformación en la estructura administrativa encargada del control y la regulación de armamento en el país. La Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), que queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Desde este cambio, el RENAR asume la plena responsabilidad de la aplicación, el control y la fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 junto con sus normas complementarias. Asimismo, se dejan sin efecto varias disposiciones dictadas por el antiguo RENAR (81/02, 54/04, 155/04 y 239/09), de modo que todo el régimen legal vigente para armas y explosivos se consolida bajo la nueva autoridad central.

El nuevo régimen de autorización especial para la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos redefine las condiciones para el acceso a este tipo de armamento. Se permite la adquisición y posesión de este tipo de armas que sean alimentadas mediante cargadores de quita y pon, como fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y con un calibre superior al .22 LR, exclusivamente para usuarios debidamente registrados o entidades de tiro, siempre que obtengan la autorización correspondiente por parte del RENAR.

Temas Relacionados

Javier MileiTenencia de armasFusiles semiautomáticosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Frenéticos contactos para definir la nueva CGT: quiénes irían al triunvirato y qué reclaman los que están cerca de la ruptura

Los máximos líderes sindicales tienen una reunión en la UOCRA para consensuar todos los nombres y evitar una ruptura. Hasta ahora, Luis Barrionuevo, la UTA y La Fraternidad rechazan lo pactado por sus colegas

Frenéticos contactos para definir la

Embargaron por $120 millones a la ex vicegobernadora de Neuquén, destituida por hechos de corrupción

Gloria Ruíz se encuentra imputada por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, causa que enfrenta luego de ser removida de su cargo. La inhibición de bienes fue confirmada en las últimas horas por un tribunal de impugnación

Embargaron por $120 millones a

Estiman más de 5 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en PBA y hay temor por el impacto en la producción

Luego de las fuertes lluvias que afectaron a las localidades del centro y del este bonaerense, hay preocupación por las consecuencias para el próximo año para los productores. Las alertas sobre las obras en la cuenca del río Salado y la esperanza de que baje el nivel de lluvias

Estiman más de 5 millones

Daiana Fernández Molero: “En los peores momentos Macri garantizó la gobernabilidad y esos gestos merecen un trato”

La diputada nacional del PRO reivindicó el rol del ex presidente y aseguró que en los momentos más críticos de la gestión de Milei estuvo presente garantizando la gobernabilidad sin aspirar a ningún cargo ni fuero

Daiana Fernández Molero: “En los

Con ayuda de aliados, el Gobierno tiene vía libre para discutir el Presupuesto con el recambio legislativo

El peronismo y los bloques dialoguistas reconocieron que ya no están buscando convocar a una sesión para la semana que viene. “El escenario no es favorable”, sintetizaron. Los libertarios encararán la negociación con más fuerza parlamentaria

Con ayuda de aliados, el
DEPORTES
Challenger de Lima: Román Burruchaga

Challenger de Lima: Román Burruchaga sigue adelante y Mariano Navone sufrió una sorpresiva derrota

Del gol maradoniano candidato al Puskás a la violenta falta de Lucho Díaz y el homenaje a Diogo Jota: las perlitas de la Champions

La emotiva carta de despedida de Jorge Brito como presidente de River Plate: “Fue uno de los honores más grandes de mi vida”

Los mejores memes de una nueva fecha de la Champions League: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los destacados

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento que vivió Ancelotti por una feroz crítica de una leyenda de Brasil

TELESHOW
El enojo de Oriana Sabatini

El enojo de Oriana Sabatini por un rumor de infidelidad de Paulo Dybala: “Yo también puedo decir que me levanté a tu viejo”

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el esperado estreno

La polémica reacción de Alex Caniggia contra el juicio que le iniciaría Wanda Nara: “Peppa Pig, volvé al establo”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa se reunió con

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

¿Intervención o liberación de Venezuela por parte de Estados Unidos?

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones