Política

“Quería darme la chance de ser ‘pabu’”: la emoción de Jorge Macri al hablar del embarazo de María Belén Ludueña

El jefe de Gobierno porteño será padre por cuarta vez y mencionó su expectativa por la edad con la que deberá enfrentar el nuevo desafío

El casamiento de Jorge Macri
El casamiento de Jorge Macri y María Belén Ludueña (Crédito: RS Fotos)

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció que espera su cuarto hijo con su esposa María Belén Ludueña y expresó su felicidad por la noticia. Además, recordó cómo fueron los inicios de su relación con la periodista y se autodefinció como un “pabu”.

“Lo más lindo que me pasó en la vida fueron mis tres hijos y quería darme la chance de ser papá una vez más, o ‘pabu’, como le digo yo, porque es una mezcla de padre y abuelo a esta edad”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. “Espero hacerlo bien. Muy feliz”, agregó.

Además, el funcionario relató cómo se inició el vínculo con su pareja, María Belén Ludueña. Señaló que Eduardo Feinmann intervino para generar confianza y facilitar el acercamiento. “Ella tenía todos los prejuicios: edad, nombre, la política. Había mil razones para no animarse, pero bueno, se animó y acá estamos”, sostuvo.

En la foto que la pareja eligió para dar la noticia se los vio al aire libre, sonrientes y abrazados, durante una jornada de sol. Macri besó la mejilla de Ludueña mientras ella apoyó su mano en el rostro, con una expresión de ternura. Junto a la imagen, escribió: “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. Así te esperamos. Gracias, virgencita, por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”.

La confirmación llegó después de meses de especulaciones. Desde hacía tiempo, Ludueña manifestó en entrevistas su deseo de formar una familia y la importancia de esperar el momento indicado. Esta será la cuarta paternidad del jefe de Gobierno, quien tiene tres hijos de su relación con Florencia De Nardi: Antonio, Giorgio y Martina.

La periodista y el jefe
La periodista y el jefe de Gobierno porteño esperan su primer hijo en común tras meses de rumores

Si bien la confirmación se produjo en redes, la noticia había sido anticipada minutos antes en televisión. En el inicio de LAM (América TV), Ángel de Brito había adelantado el embarazo en formato de enigmático y luego, sin dar más rodeos, reveló que la periodista y el jefe de Gobierno estaban en la dulce espera. Sin embargo, el foco mediático se trasladó rápidamente al anuncio oficial de la propia Ludueña, que cerró cualquier duda y transformó la primicia en su historia de amor.

El periodista había mantenido una charla con la conductora en la que ella confirmó su embarazo cuando llevaba menos de un mes de gestación, sin embargo, aguardó hasta que ella le permitió exponerlo en vivo. Ahora, después de doce semanas, María Belén también decidió hacerlo público a través de su cuenta de Instagram.

Este anuncio cobra especial relevancia debido al contexto en el que se desarrolla: en varias oportunidades, la presentadora había revelado su lucha y el deseo constante de ser madre. Hace algunos meses, al aire de su programa, Mujeres Argentinas (Eltrece), no logró contener las lágrimas al referirse al tema. “Estoy pasando momentos muy difíciles”, comenzó su descargo, tras haber entrevistado a Jorge Macri en vivo.

“Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire y yo soy una mujer, les quiero transmitir este lado B de la política. Soy la mujer del jefe de Gobierno, estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen y trato de hacer lo mejor que puedo. Todos los días le pongo mi esfuerzo a este laburo, mis compañeras lo saben”, expresó tras su llanto. Luego, contó: “Las campañas políticas son durísimas. En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Eso también dificulta un montón las cosas”.

“Yo soy mujer, soy periodista. Ahora saben ustedes que también quiero ser mamá, y esto me está costando un montón. Me genera mucha sensibilidad, hay muchas mujeres que seguramente están pasando por lo mismo, los miedos que a una le vienen porque tengo casi 40 años”, explicó. A modo de cierre, la esposa del jefe de Gobierno porteño expuso su relación con la religión. “Que sea lo que tenga que ser, porque soy una mujer católica y me amparo en la fe. Espero lo mejor”, había dicho.

