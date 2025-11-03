Pablo Quirno se comunicó con el Subsecretario de Estado de EEUU y tuvo una reunión con Peter Lamelas

El canciller argentino Pablo Quirno

Luego de su primera intervención como flamante canciller, Pablo Quirno habló por vía telefónica con el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en un nuevo gesto que reafirmó el respaldo de la administración de la Casa Blanca al Gobierno del Javier Milei.

Según se conoció en un comunicado compartido por la Oficina del Portavoz del Gobierno de Donald Trump, Landau llamó al recientemente designado Ministro de Relaciones Exteriores y lo felicitó por su nuevo cargo. “El subsecretario elogió el liderazgo estratégico de Argentina en nuestro hemisferio“, remarcaron en el escrito.

Además, el funcionario estadounidense expresó "el apoyo de Estados Unidos a las históricas reformas del presidente Milei, tras las elecciones intermedias del 26 de octubre, que impulsarán la estabilidad económica y la prosperidad del pueblo argentino“.

En tanto, ambos funcionarios remarcaron la importancia de los esfuerzos que se están realizando para “profundizar la cooperación bilateral en materia de crecimiento económico y otras prioridades compartidas“.

el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)

Landau supo ser el embajador de Estados Unidos en México en el periodo de 2019 a 2021 y se mostró muy cercano a la cultura mexicana a través de sus redes sociales. En diversas ocasiones publicó fotografías de él y su familia en lugares icónicos de la capital del país, así como comiendo en taquerías y disfrutar de la Lucha Libre.

Un dato curioso del representante estadounidense es que vivió cinco años en Paraguay, donde asistió a la American School de Asunción. Habla español con fluidez y cuenta con una destacada formación académica y profesional.

De esta manera, con esta comunicación se trata de un nuevo gesto de acercamiento de parte de la Argentina con Washington D. C. para intentar profundizar las buenas relaciones que se gestaron en los últimos meses y que tuvo un quiebre con el respaldo de Estados Unidos al Poder Ejecutivo a través de un swap por 20.000 millones de dólares.

En ese sentido, el rol de Quirno dentro del equipo económico fue fundamental para que sea designado en el rol que dejó vacante la salida de Gerardo Werthein.

Justamente, también en horas del mediodía de este lunes, el canciller recibió en el Palacio San Martín las cartas credenciales del embajador estadounidense designado para el país, Peter Lamelas, y así se completó el trámite que permite su estadía en la Ciudad de Buenos Aires.

Pablo Quirno recibió al embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas

“¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes Javier Milei y Donald Trump”, escribió la cancillería en sus redes sociales.

En las próximas horas, se espera que Quirno sea parte de la delegación que acompañará al presidente Milei rumbo a Miami para participar del America Business Forum, que sesionará el 5 y 6 de noviembre. Se espera la participación de expositores como Lionel Messi, Jamie Dimon-CEO del JP Morgan-, Steve Witkoff-enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente-, Rafael Nadal, Gianni Infantino-titular de la FIFA-, María Corina Machado-premio Nobel de la Paz- y Ken Griffin-CEO de Citadel-, entre otros.

Trump habla el cinco de noviembre a las 14.00 (hora del este), y ese día ya estaría Milei en Miami junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el flamante canciller.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

El 5 de noviembre, Milei podría tener una tarde soñada en Miami: reunión informal con Donald Trump, y a continuación un encuentro con Lionel Messi, que cierra la primera jornada del cónclave global que organiza Ignacio González, CEO del America Business Forum.

Un día más tarde, el 6 de noviembre, a las 15.45 (hora del este), Milei ocupará el centro del escenario que se desplegará en el Kaseya Center, sede de los Miami Heat.

Y a diferencia de otras oportunidades, en lugar de un discurso escrito con sucesivas improvisaciones, el presidente será entrevistado por Bret Baier, presentador de Fox News. Como sucedió en un foro de la CPAC, es muy probable que Milei escuche el reportaje de Baier a Trump en primera fila, y después haya una reunión distendida entre ambos jefes de Estado.