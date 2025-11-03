Política

Javier Milei encabezó una reunión con el nuevo Gabinete

El mandatario se reunió por primera vez con Manuel Adorni, como jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller, y Diego Santilli en el Ministerio del Interior

Javier Milei posa esta mañana con los integrantes de su gabinete

Tras un fin de semana de cambios estructurales, el presidente Javier Milei se reunió hoy con el nuevo equipo que diseñó y que lleva a Manuel Adorni en traje de jefe de Gabinete, a Pablo Quirno como flamante Canciller, y a Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.

En su debut como ministro coordinador, luego del intercambio, habló de “una reunión espectacular”, y contó que el mandatario brindó ante su plantel los lineamientos de la segunda etapa de la gestión. “Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”, detalló en declaraciones a Radio Nacional.

Con el encuentro finalizado, “El Colo” Santilli y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, visitan por estas horas el despacho del armador del interior Eduardo “Lule” Menem.

Se trató del debut oficial del nuevo Gabinete anunciado durante el fin de semana y definido para encarar el segundo tramo de la gestión, con la mente en las reformas de segunda generación. Sin Guillermo Francos, Lisandro Catalán ni Gerardo Werthein, el libertario convocó a su equipo para debatir la agenda legislativa de noviembre, con fuerte hincapié en el Presupuesto 2026, y las próximas medidas económicas.

Esta mañana, pasadas las 7.35, el primero en llegar a Balcarce 50 fue Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que desfiló por el Salón de Bustos a las 9.

Del plantel regular, los flamantes ministros Quirno y Santilli desfilaron por la alfombra roja pasadas las 9.15. La novedad fue la presencia del fotógrafo Walter Carrera en la antesala al intercambio para retratar a cada uno de los presentes a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, que eludió los flashes.

El presidente Javier Milei le toma juramento al flamante canciller, Pablo Quirno

En el Salón Eva Perón de Casa Rosada, los ocho ministros y el jefe de Gabinete se dieron cita junto al mandatario y las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) durante un encuentro que duró poco más de una hora cuarenta.

Asimismo, asistieron Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), que llegó con algunos minutos de demora, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El único ausente con aviso es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), con agenda en Madrid, invitado a disertar en la Conferencia Internacional de Banca 2025 que organiza el Banco Santander sobre “Regulación y crecimiento en Argentina”.

Además participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, quién reafirmó su lugar luego del triunfo electoral del domingo, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pese al pedido de varios funcionarios, este último continuará asesorando al libertario desde las sombras.

En paralelo al ingreso de los ministros, integrantes del equipo de Guillermo Francos ingresaban a sus oficinas para buscar sus pertenencias.

Si bien se esperaba que el plantel haga un reconocimiento al hasta entonces tándem federal por sus funciones, hasta ahora, el Presidente no dedicó ni un mensaje en sus redes sociales en agradecimiento como estila hacer. El silencio es llamativo, pero traduce el malestar que acumulaba contra su ministro coordinador, a quien le achaca no haber obrado correctamente en la interna que atraviesa a los vértices del llamado “Triángulo de Hierro”.

Luego de un fin de semana de intensos cambios, el Poder Ejecutivo presenta el plantel con el que busca alcanzar los consensos necesario para aprobar el Presupuesto, modernizar la legislación laboral, bajar impuestos y endurecer el Código Penal. Además, da por finalizado los trascendidos sobre el rol que ocupará Santiago Caputo, que finalmente permanecerá como el principal asesor presidencial en las sombras.

El libertario encara una semana intensa marcada por la toma de jura a varios de sus flamantes ministros y un nuevo viaje, el número catorce, a Estados Unidos para disertar en America Business Forum, que se celebra el 5 y 6 de noviembre en Miami, y que compartirá con su par republicano Donald Trump.

El evento tiene entre sus expositores a Lionel Messi, Jamie Dimon-CEO del JP.Morgan-,Steve Witkoff-enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente-,Rafael Nadal,Gianni Infantino-titular de la FIFA-,María Corina Machado-premio Nobel de la Paz- yKen Griffin-CEO de Citadel-, entre otros referentes mundiales.

