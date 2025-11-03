El sector sindical que quiere frenar la elección de la CGT perdió un aliado clave y buscan un acuerdo

Héctor Daer, Hugo Moyano, Octavio Argüello y Jorge Sola, en una reunión de la CGT en Ezeiza

Dirigentes de distintas fracciones sindicales intensificaron en las últimas horas sus reuniones para tratar de llegar a un acuerdo sobre la integración de la nueva CGT, pero el sector que quiere frenar el congreso cegetista de este miércoles, piloteado por Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Armando Cavalieri (comercio), perdió un aliado clave y se desactivaría esta polémica jugada que amaga con terminar en una ruptura.

Héctor Daer (Sanidad) tomó distancia en las últimas horas de la propuesta de Barrionuevo y Cavalieri y, junto con otros sindicalistas, es uno de los que aceleró los contactos con sus colegas para intentar una salida negociada al conflicto en el que quedó la CGT a pocos días de que se elija la nueva cúpula de la central.

Hace dos semanas, Daer y Carlos West Ocampo (Sanidad), Cavalieri, Barrionuevo, Mario Calegari (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad) se pusieron de acuerdo en rechazar la inclusión de Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) en el triunvirato de la CGT que propone un flamante sector liderado por los independientes Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

La mesa chica de la CGT debatió cómo resistir la reforma laboral del Gobierno

Para impedir el ascenso de Jerónimo, sus rivales exigirán que el congreso de la CGT postergue la designación de la nueva cúpula y prorrogue los mandatos actuales por seis meses o un año, con el argumento de que “hace falta una dirigencia más fogueada para pelear contra la reforma laboral del Gobierno y no un triunvirato sin experiencia para semejante batalla”.

Sin embargo, Daer les hizo saber que no está de acuerdo en esta estrategia que podría llevar a la fractura a la central obrera y, además, dijo que no aceptará continuar al frente de la CGT. “Di mi palabra de que no iba a seguir otro mandato y la voy a cumplir”, afirmó.

Aun así, Barrionuevo y Cavalieri, más sus aliados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, mantienen su postura y advirtieron a Infobae: “Si hay congreso de la CGT, iremos con lista propia”.

Mario Calegari y Omar Maturano (a la izquierda), en la reunión convocada por Luis Barrionuevo

La objeción a Jerónimo se fundamenta, según algunos, en que proviene de un gremio considerado “chico”, aunque cuenta con 16 mil afiliados, y en su pasado cercano a Pablo Moyano. Sin embargo, en el trasfondo, lo que realmente inquieta a “los Gordos” y al sector alineado con Barrionuevo es que Jerónimo es el candidato de Gerardo Martínez y temen que su candidato podría inclinar a la nueva CGT hacia una postura dialoguista frente a Javier Milei. Este argumento, no obstante, pierde solidez ya que el líder de los empleados del vidrio también cuenta con el respaldo de otras figuras de peso de la CGT como Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), además Juan Pablo Brey (aeronavegantes), un dirigente del transporte de perfil combativo.

En las últimas semanas, Jerónimo ha sumado el apoyo de aproximadamente 40 sindicatos de diversos sectores internos y afinidades políticas, entre ellos ex “pablomoyanistas”, dialoguistas y kirchneristas.

El escenario actual exhibe dos polos sindicales con posiciones irreconciliables y un desenlace abierto: la posibilidad de un acuerdo, una votación entre dos listas o una fractura explícita en el congreso de la CGT.

Hugo Moyano, con Cristian Jerónimo y Juan Pablo Brey

En este contexto, Hugo Moyano se ubica en una posición intermedia. Cada facción afirma contar con su respaldo, pero él insiste en que su rol es ser “el factor de equilibrio para garantizar la unidad”, según expresó hace una semana ante sus colegas de la Confederación de Trabajadores de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).

Este mensaje fue interpretado como un gesto a favor de que Octavio Argüello (Camioneros) permanezca en el futuro triunvirato, una opción que algunos resistían porque iba a ser interpretado como una señal contraria a la renovación de la CGT pero que hoy se percibe como probable para sumar a Moyano y resolver la interna.

A pesar de la tensión, la mayoría de los protagonistas de este enfrentamiento compartieron recientemente una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT en la sede de la UOCRA. Cavalieri y Jerónimo ocuparon juntos la cabecera de la mesa principal, y en los discursos no se mencionaron las diferencias existentes. El dato más relevante fue la ausencia de Barrionuevo y sus dirigentes más cercanos, quienes optaron por asistir a un acto del sindicato de guardavidas en la CGT.

Gerardo Martínez, dirigente de la CGT y titular de la UOCRA 1920

En forma previa a la reunión en la UOCRA, alrededor de 8 dirigentes, entre ellos Daer y Jerónimo, compartieron un almuerzo en el que tampoco se abordó abiertamente la disputa interna. El líder de Sanidad solicitó que el tema se postergara para ser discutido este lunes o el martes, evitando así un debate en ese momento.

En paralelo, Barrionuevo encabezó en su sindicato una reunión con dirigentes de su sector y aliados como Calegari y Maturano, donde ratificaron su rechazo a la candidatura de Jerónimo y reafirmaron la estrategia de proponer la prórroga de los mandatos de la actual conducción de la CGT, aunque la decisión de Daer de tomar distancia les complica los votos para imponerla.

Héctor Daer habla al asumir como cotitular de la CGT en el congreso de 2021 (Foto: NA)

El congreso de la CGT representa un momento decisivo, ya que el poder de cada sindicato se mide por la cantidad de congresales, proporcional al número de afiliados. Según el sitio Mundo Gremial, los 25 gremios más grandes concentran el 73% de los votos.

A pesar de este esquema, la tradición indica que las negociaciones para alcanzar una lista de unidad suelen extenderse hasta último momento, un objetivo que, como recuerdan los propios dirigentes, suele lograrse “5 minutos antes de que arranque el congreso”.