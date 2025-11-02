Política

Diego Santilli, el nuevo ministro de Interior: cómo fue el ofrecimiento de Milei, qué dijo Macri y el proyecto bonaerense 2027

La designación fue consensuada durante una reunión esta mañana en la Quinta de Olivos entre el Presidente y el asesor Santiago Caputo. Desde el entorno del diputado nacional señalaron a Infobae que “es una señal de amplitud”. La advertencia de un intendente libertario

Santilli fue designado Ministro del
Santilli fue designado Ministro del Interior este domingo y asumirá mañana a la tarde

Diego Santilli fue designado ministro del Interior, cargo que estaba vacante tras la renuncia de Lisandro Catalán. Lo anunció el propio presidente Javier Milei a través de las redes sociales, y luego de reunirse con el asesor Santiago Caputo en la quinta de Olivos, residencia a la que arribó el diputado nacional pasadas las 19 para interiorizarse en su nueva tarea.

Me sorprendió el llamado del Presidente”, reconoció Santilli, antes del encuentro con el Jefe de Estado. “Hare lo que tenga que hacer para ayudar a concretar las reformas que la argentina necesita”, completó.

Según supo Infobae, Santilli recibió el llamado de Milei cuando regresaba de ver correr a su hijo en el TV Pista en Paraná. “Es una clara señal de amplitud. Tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores. Menos con Kicillof al que enfrentó en 3 elecciones y le ganó en 2. Construyó una gran relación con Karina Milei primero, y con el Presidente después. También conoce a Santiago Caputo desde hace varios años”, indicaron.

El nombre de Santilli como posible ministro ya circulaba en varios despachos de Casa Rosada, sobre todo tras el sorprendente triunfo electoral en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esta medida se enmarca en el contexto de un nuevo cortocircuito entre Milei y el líder del PRO, Mauricio Macri, que ayer cuestionó en duros términos la salida de Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Francos se había convertido, en el último tiempo, en un intermediario entre ambos.

Desde el PRO, y consultado por este medio, descartan que la designación de Santilli se trate de un acuerdo de partidos, sino de un arreglo personal, como ocurrió en su momento con Patricia Bullrich, cuando fue convocada para ser ministra de Seguridad. “Hubo cero consulta”, indicó a Infobae un importante dirigente de PRO. La jura será mañana.

Santilli reemplazará a Lisandro Catalán
Santilli reemplazará a Lisandro Catalán

“Gracias Presidente Milei por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones. Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida. Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo. Con todos”, señaló Santilli en X.

Y agregó: “Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad”.

Horas después de la oficialización, Macri celebró la llegada de Santilli al gabinete nacional. Cerca del expresidente cuestionaban los pergaminos de Catalán para el rol de un Ministro del Interior. “Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”.

El diputado nacional, antes de ingresar a Olivos, señaló que era un defensor de la alianza La Libertad Avanza y el PRO. En sintonía se manifestó Cristian Ritondo: “Más de 35 años de amistad y de trabajo compartido. Orgullo verte asumir este nuevo desafío como Ministro del Interior, Diego. Sos un gran dirigente del PRO y, sobre todo, una gran persona. No tengo dudas de que vas a dejar todo de vos para hacer una excelente tarea, como lo hiciste en cada desafío que tuviste”, indicó el legislador nacional.

Proyecto 2027

En menos de un mes, la realidad de Santilli dio un giro de casi 180 grados. De ocupar el tercer lugar de la lista para diputados nacionales del frente LLA a encabezar la propuesta de gobierno nacional cuando renunció José Luis Espert, envuelto en una investigación sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. La remontada de casi 14 puntos, con relación a las elecciones provinciales del 7S, lo convirtió en el centro de atención la semana pasada.

En público y el privado, Santilli no esconde que quiere ser gobernador en 2027. Lo dijo en una entrevista con Infobae en Vivo y lo repiten sus principales asesores. “Ya está. Es el candidato que le puede ganar al kirchnerismo. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar recorriendo la provincia, tenemos dos años para eso y no cometer ninguno de los errores del pasado”, aseguró uno de los armadores del PRO bonaerense. Se refiere a la interna en el 2023. “Terminamos divididos en dos y después terminó dividido con LLA y Carolina Píparo”, recordó.

Por otro lado, uno de los dirigentes libertarios que celebró la designación de Santilli fue Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero. “Muy buena elección presidente, Diego Santilli tiene la experiencia para ayudar a lograr consensos con los gobernadores para las reformas”, sostuvo en X. El jefe comunal, sin embargo, mira con atención los planes a futuro del nuevo ministro del Interior.

“Hoy es una afrenta a la sociedad hablar de una candidatura del 27. Hoy hay que concentrarse en ayudar al Gobierno a que pase las reformas, a consolidar la economía, hoy no es momento de hablar de candidaturas, de ninguna manera. Lo que sí, yo estimo, el ‘Colo’ hizo un gran trabajo y es parte de este espacio de cambio, pero la elección la ganó el presidente Javier Milei. Entonces, desde ese lugar, yo estimo que va a haber un candidato a gobernador de la Libertad Avanza”, aseguró Valenzuela a Infobae.

