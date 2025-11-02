“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”: el primer mensaje de Santilli tras ser designado ministro del Interior

Un rato después de confirmarse que será el nuevo ministro del Interior del Gobierno nacional, Diego Santilli llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. Y antes de ingresar dejó la primera definición tras el anuncio.

“Vengo a hablar con el Presidente. Voy a charlar con él y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son reformas muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, afirmó.

Y continuó: “Me sorprendió gratamente, que el presidente te llame y te haga semejante ofrecimiento. Obviamente, le dije que sí al instante. Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil. Tengo que seguir trabajando y vamos a ver que me ofrece el presidente”.

En tanto, el flamante miembro del Gabinete señaló que “esta es la etapa de crecimiento, que tiene que ser por 20, 30, 40 años, que es la única manera que un país salga adelante”. Y apuntó: “Estoy absolutamente convencido que ese es camino y que vamos en ese camino. Mi tarea es para sumar, para lograr las reformas que tenemos que hacer”.

La decisión del ingreso de quien encabezó la lista de diputados en las últimas elecciones legislativas fue confirmada este domingo por el propio mandatario a través de su cuenta de X, donde apuntó: "Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin".

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, la decisión se consensuó durante una reunión que se llevó adelante por la mañana en la Quinta de Olivos entre el Presidente y su asesor, Santiago Caputo.

En ese sentido, el consultor utilizó sus propias redes sociales para enviar sus felicitaciones: “Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA”.

Según revelaron en el entorno del diputado, fue Milei el que lo llamó este mismo domingo por la tarde para ofrecerle el cargo. “El Colo”, que estaba volviendo de ver correr a su hijo en el TC Pista en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, aceptó.

Para un sector del PRO, esta “es una clara señal de amplitud” por parte del oficialismo y destacaron que Santilli “tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores”, menos con el bonaerense, Axel Kicillof, “al que enfrentó en tres elecciones y le ganó en dos”.

“Construyó una gran relación con Karina, primero, y con el Presidente, después. También conoce a Santiago Caputo desde hace varios años”, remarcaron.

Milei y Santilli juntos en un acto de campaña antes de las elecciones (REUTERS/Matias Baglietto)

El dirigente del PRO, que desde hacía tiempo venía mostrándose cerca del oficialismo, viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert.

La decisión se anunció tan solo unos días después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró del lugar sin haber llegado, al menos hasta ese momento, a un acuerdo para la segunda etapa de la gestión.

Por lo pronto, el también nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reemplazará a Guillermo Francos, anunció que este lunes habrá una reunión con todos los miembros del Gobierno a las 9.30 de la mañana en la Casa Rosada. Se espera que en las próximas horas haya novedades respecto al vínculo con los gobernadores.