Política

“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”: el primer mensaje de Santilli tras ser designado ministro del Interior

El actual diputado habló brevemente antes de ingresar a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente

Guardar
“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”: el primer mensaje de Santilli tras ser designado ministro del Interior

Un rato después de confirmarse que será el nuevo ministro del Interior del Gobierno nacional, Diego Santilli llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. Y antes de ingresar dejó la primera definición tras el anuncio.

“Vengo a hablar con el Presidente. Voy a charlar con él y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son reformas muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, afirmó.

Y continuó: “Me sorprendió gratamente, que el presidente te llame y te haga semejante ofrecimiento. Obviamente, le dije que sí al instante. Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil. Tengo que seguir trabajando y vamos a ver que me ofrece el presidente”.

En tanto, el flamante miembro del Gabinete señaló que “esta es la etapa de crecimiento, que tiene que ser por 20, 30, 40 años, que es la única manera que un país salga adelante”. Y apuntó: “Estoy absolutamente convencido que ese es camino y que vamos en ese camino. Mi tarea es para sumar, para lograr las reformas que tenemos que hacer”.

La decisión del ingreso de quien encabezó la lista de diputados en las últimas elecciones legislativas fue confirmada este domingo por el propio mandatario a través de su cuenta de X, donde apuntó: "Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin".

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, la decisión se consensuó durante una reunión que se llevó adelante por la mañana en la Quinta de Olivos entre el Presidente y su asesor, Santiago Caputo.

En ese sentido, el consultor utilizó sus propias redes sociales para enviar sus felicitaciones: “Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA”.

Según revelaron en el entorno del diputado, fue Milei el que lo llamó este mismo domingo por la tarde para ofrecerle el cargo. “El Colo”, que estaba volviendo de ver correr a su hijo en el TC Pista en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, aceptó.

Para un sector del PRO, esta “es una clara señal de amplitud” por parte del oficialismo y destacaron que Santilli “tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores”, menos con el bonaerense, Axel Kicillof, “al que enfrentó en tres elecciones y le ganó en dos”.

“Construyó una gran relación con Karina, primero, y con el Presidente, después. También conoce a Santiago Caputo desde hace varios años”, remarcaron.

Milei y Santilli juntos en
Milei y Santilli juntos en un acto de campaña antes de las elecciones (REUTERS/Matias Baglietto)

El dirigente del PRO, que desde hacía tiempo venía mostrándose cerca del oficialismo, viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert.

La decisión se anunció tan solo unos días después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró del lugar sin haber llegado, al menos hasta ese momento, a un acuerdo para la segunda etapa de la gestión.

Por lo pronto, el también nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reemplazará a Guillermo Francos, anunció que este lunes habrá una reunión con todos los miembros del Gobierno a las 9.30 de la mañana en la Casa Rosada. Se espera que en las próximas horas haya novedades respecto al vínculo con los gobernadores.

Temas Relacionados

Diego SantilliJavier MileiMinisterio del Interiorúltimas noticias

Últimas Noticias

De Manuel Adorni a Luis y Santiago Caputo, la bienvenida del Gobierno a Santilli como ministro del Interior

El diputado nacional asumirá su nuevo cargo en la semana pero mañana ya integrará la reunión de Gabinete en Casa Rosada. “Gran reconocimiento para un tipo que apoyó desde el día uno”, escribió en X el asesor presidencial

De Manuel Adorni a Luis

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán

El Presidente confirmó la decisión a través de un mensaje que publicó en las redes sociales. La designación fue consensuada esta mañana en una reunión en la Quinta de Olivos con Santiago Caputo

Javier Milei anunció que Diego

Avanza el proceso de extradición a EEUU del presunto narco Fred Machado: la Policía Federal lo trasladó de Viedma a Buenos Aires

El empresario patagónico viajará desde Ezeiza a Estados Unidos el próximo 5 de noviembre en un avión de línea y custodiado por agentes de la fuerza U.S. Marshal. Será juzgado en Texas por los delitos de lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína

Avanza el proceso de extradición

Una diputada que pasó del PRO a LLA criticó a Macri y justificó el cambio: “A la gente no le importan los colores”

Patricia Vázquez, una de las legisladoras que responden a Patricia Bullrich y se sumaron al espacio libertario, remarcó las diferencias con el expresidente y señaló: “Me parece muy poco feliz que un ex presidente haga las manifestaciones que hizo”

Una diputada que pasó del

Cristian Ritondo analizó el triunfo electoral de La Libertad Avanza: “Sin dudas ganó Milei y la forma económica de gobernar”

El diputado nacional ex PRO aseguró que en provincia de Buenos Aires el peronismo “tenía muy malos candidatos” y que la ayuda de Estados Unidos fue clave para el apoyo en las urnas

Cristian Ritondo analizó el triunfo
DEPORTES
De la “viveza criolla” de

De la “viveza criolla” de Ander Herrera al penal ejecutado por Merentiel: la secuencia del gol del triunfo a Boca sobre Estudiantes

Martina Capurro y un título que trasciende al tenis: la emocionante historia detrás de su conquista en el W35 de Neuquén

El gol de Lamine Yamal en el triunfo del Barcelona horas después de su separación de Nicki Nicole

Boca, a un paso de la Libertadores: así están las posiciones del Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Cómo un jugador de béisbol transformó el tratamiento de una lesión y revolucionó el deporte

TELESHOW
La inesperada charla de Kim

La inesperada charla de Kim Kardashian con Wanda Nara: el consejo que le dio sobre su divorcio de Mauro Icardi

El homenaje a Gerardo Rozín de César Banana Pueyrredón en La Peña de Morfi: “La televisión argentina lo extraña”

La fiesta de cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes con temática del Chelsea

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y China analizan

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán

Al menos 45 delegaciones internacionales arribarán a Bolivia para la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz

La Policía británica descartó que el ataque con cuchillo en un tren de Londres se trate de un atentado terrorista

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento