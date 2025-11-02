Política

De Manuel Adorni a Luis y Santiago Caputo, la bienvenida del Gobierno a Santilli como ministro del Interior

El diputado nacional asumirá su nuevo cargo en la semana pero mañana ya integrará la reunión de Gabinete en Casa Rosada. “Gran reconocimiento para un tipo que apoyó desde el día uno”, escribió en X el asesor presidencial



Rápidamente, los integrantes del Gobierno empezaron uno a uno a darle la bienvenida al flamante ministro del Interior, Diego Santilli. El “Colo” entonces no asumirá la banca de diputado nacional tras ganar la elección en la provincia de Buenos Aires y ya desde mañana lunes estará al frente de la cartera que dejó Lisandro Catalán, el hombre de Guillermo Francos que renunció al final de la semana pasada. Lo anunció el presidente Javier Milei esta tarde desde su cuenta en la red social X.

“Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”, posteó en X el también flamante Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien formalmente jurará el miércoles pero este lunes ya encabezará como jefe su primer encuentro con el resto de los titulares de las carteras nacionales. Se supone que en ese mismo evento Santilli firmará la asunción a su nuevo cargo.

El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo fue más escueto al momento de saludar. “Felicitaciones y bienvenido @diegosantilli!!”, escribió en su cuenta de la ex Twitter.

Su pariente -y asesor presidencial- Santiago Caputo, de quien se había comentado que podría asumir en el cargo que finalmente fue para Santilli, también elogió la decisión de Javier Milei de nombrar al hombre del PRO y ex ministro porteño.

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones @diegosantilli“, escribió el joven consultor.

El ministro de Salud, Mario Lugones consideró que la etapa que encara Santilli desde esta semana es de “trascendente” responsabilidad y elogió la vocación de servicio y el compromiso con los argentinos del ex funcionario porteño durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“Felicitaciones, @diegosantilli. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva y trascendente responsabilidad. Que tu vocación de servicio y tu compromiso con los argentinos nos ayuden a avanzar en el camino de la Libertad”, escribió el funcionario de la cartera sanitaria.

En tanto, el ministro saliente Catalán no perdió tiempo y felicitó a Santilli reposteando el mensaje original del presidente Milei en el que anunció la designación del dirigente porteño.

El tucumano aseguró que está “convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina (SIC), llevando a todo el país las ideas de la libertad que encabeza el presidente”.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, felicitó a Santilli por su designación al frente del Ministerio del Interior: “Su experiencia en gestión y su rol en la Cámara como hombre de diálogo y consenso serán claves para fortalecer el federalismo y acompañar el cambio que lidera el presidente”, escribió el riojano en la ex Twitter.

También se sumó la diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán, quien le deseó “éxitos” a través de su cuenta de X, y la dirigente matancera Leila Gianni, que consideró el acontecimiento como “una excelente incorporación” al Gabinete.

Hizo lo mismo el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, quien opinó que la designación de Santilli es una “gran oportunidad para las provincias y municipios de construir un verdadero país federal, donde aprendamos con la ayuda de Nación ir en busca de un camino de oportunidades".

Noticia en desarrollo...

