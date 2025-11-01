Política

Rupturas, giros tácticos y nuevas alianzas: cómo se rearman los bloques en Diputados tras el avance libertario

El PRO ya sufrió las primeras bajas por orden de Patricia Bullrich. Los bloques más chicos buscan aliados para sumar volumen político. Los nombres en duda y los posibles acuerdos

Guardar
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque LLA

En la Cámara de Diputados ya comenzaron los movimientos tácticos. El resultado de las elecciones del domingo pasado fortaleció a los libertarios y obligó al resto de los espacios a repensar sus próximos movimientos. El nuevo mapa de bloques e interbloques dejará plasmado el margen de maniobra que tendrá Javier Milei para construir las mayorías que le permitan avanzar con las reformas que prometió. También es determinante para el reparto de los lugares claves en las comisiones.

La primera jugada fuerte la hizo Patricia Bullrich tras la gran elección que hizo en la ciudad de Buenos Aires que la dejó bien posicionada para aspirar a la Jefatura de Gobierno en 2027 y para tener un rol protagónico en el Senado durante los próximos dos años.

La ministra de Seguridad, que quedará al frente del bloque oficialista en la Cámara alta, ordenó a los diputados que le responden romper el bloque PRO para sumarse La Libertad Avanza. Se pintarán completamente de violeta Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que tienen mandato hasta 2027, además de los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

De esta forma, LLA contará con 87 integrantes, el tercio que necesita para sostener los vetos presidenciales e impedir el juicio político. Entre los libertarios evitaron opinar sobre la ruptura de otro espacio pero señalaron que las declaraciones de Mauricio Macri, que aseguró que en 2027 el PRO competirá con candidato propio, “no cayeron bien”.

Javier Milei, Mauricio Macri y
Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

No obstante, puede haber más cambios en la bancada amarilla. Los bullrichistas también buscarán sumar a Verónica Razzini (Futuro y Libertad), que se alejó del bloque por haber sido marginada en las listas de Santa Fe, al liberal Alejandro Bongiovanni y a Lorena Petrovich, que ingresará en lugar de Silvia Lospennato, cuando asuma su banca en la Legislatura porteña.

Por otro lado, los libertarios no descartan cerrar un acuerdo político con los tres miembros de La Liga del Interior (conocidos como radicales “con peluca”) que continuarán en la Cámara baja hasta 2027. Ante la consulta de Infobae, uno de los “peluca” aseguró que un interbloque con el oficialismo es la opción más probable, aunque también reconoció que existen charlas con los radicales que responden a gobernadores.

En el PRO también miran con desconfianza al larretista Álvaro González, quien votó con autonomía en más de una oportunidad. Los diputados de Provincias Unidas contaban con poder sumarlo a sus filas, pero el magro resultado electoral de los gobernadores les quitó atractivo. Si no sufre más deserciones, la bancada que conduce Cristian Ritondo quedará con 17 miembros.

Cristian Ritondo junto a diputados
Cristian Ritondo junto a diputados del PRO

En el centro del hemiciclo reina la incertidumbre. El bloque de la UCR quedó diezmado y sin conducción clara por lo que los diputados evalúan sus posibilidades. En principio quedarán tres diputados con mandato hasta 2027, son Karina Banfi, Gerardo Cipilini y Lisandro Nieri. Pero también recalarían en ese espacio cuatro candidatos que entraron en alianza con La Libertad Avanza: Pamela Verasay (Mendoza), Diogenes González (Corrientes), Guillermo Aguero (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos).

Martín Lousteau, que es el presidente del Comité Nacional de la UCR, paradójicamente está más cerca de conformar un interbloque con Provincias Unidas. Y no lo haría solo, sino en compañía de Mariela Coletta, que actualmente milita en las filas de Democracia para Siempre.

En tanto, el bloque Democracia para Siempre parece condenado a la extinción. Este grupo de diputados había roto el bloque de Rodrigo de Loredo el año pasado en rechazo al acercamiento con el gobierno de Milei. Pero la mayoría no pudo renovar, sólo tendrán mandato hasta 2027 -además de Coletta- el jujeño Jorge Rizzoti, cercano al gobernador Carlos Sadir, y Pablo Juliano, mano derecha de Facundo Manes.

Es probable que Rizzoti mude su banca a Provincias Unidas junto con su coterránea María Inés Zigarán, que ingresará el próximo 10 de diciembre. Mientras que Pablo Juliano por el momento evalúa sus opciones siempre que se encuadren dentro de una oposición racional, a mitad de camino entre los gobernadores y los K.

Pablo Juliano
Pablo Juliano

También hay que ver si Valdés quiere ser parte del partido, con el mal resultado de Provincias Unidas no están para aventuras”, graficaron en la bancada del partido centenario. “El problema es que Provincias Unidas llega debilitado al Congreso y eso quita incentivo para que esa identidad sea más fuerte que las particulares”, coincidió otro destacado dialoguista que aún no definió su futuro.

A partir del 10 de diciembre la Coalición Cívica contará solo con dos integrantes y tendrá que buscar alguna alianza táctica con otro espacio para no quedar afuera de todas las comisiones importantes. Eso fue lo que hizo cuando se unió a Hacemos Coalición Federal, espacio del cual luego se separó.

Por su parte, los cuatro ex libertarios de Coherencia tienen negociaciones abiertas con los salteños y misioneros de Innovación Federal y aseguran que están en conversaciones con otros espacios. “No hay nada cerrado”, aclararon a Infobae. Los dos diputados del MID también se podrían sumar, aunque aclaran que recibieron señales amistosas de los libertarios. “Una cosa es ser un interbloque aliado en proyectos importantes, pero con independencia. Y otra una adhesión total. Esto no va a ocurrir”, explicaron los desarrollistas.

Lilia Lemoine y Marcela Pagano
Lilia Lemoine y Marcela Pagano (REUTERS)

En el peronismo siguen con atención los movimientos de los gobernadores, en especial del tucumano Osvaldo Jaldo, que al comienzo del gobierno de Milei ordenó a sus tres diputados romper el bloque y conformar Independencia. Los gestos amistosos con el Presidente que se vieron este jueves en la Casa Rosada hacen que muchos miembros de Fuerza Patria ya se preparen para lo peor.

Finalmente, los libertarios aseguran que fueron ratificados tanto Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados como Gabriel Bornoroni en la jefatura del bloque. Ambos son cercanos a Karina Milei. El primero se vio fortalecido por el éxito de la estrategia de armar listas propias en todas las provincias, mientras que el segundo logró una victoria contundente con su delfín Gonzalo Roca en Córdoba, derrotando nada menos que al dos veces gobernador Juan Schiaretti.

El Gobierno mira con atención la configuración de los bloques del centro, pero sabe que encarará las negociaciones desde una posición de fuerza porque los gobernadores quedaron golpeados tras perder en sus territorios (como ocurrió con Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Nacho Torres) y porque no necesitará convencerlos a todos conseguir mayoría.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosGabriel BornoroniMartín MenemPatricia BullrichPROCristian RitondoUCRLLAProvincias UnidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete: “Profundizar las reformas estructurales será prioridad”

El ex vocero presidencial reemplazará a Guillermo Francos como ministro coordinador. En un posteo en redes sociales, le agradeció a Javier y Karina Milei

Manuel Adorni habló como nuevo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Lo anunció a través de las redes sociales. “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”, dijo. Lisandro Catalán también dejará su cargo en el Ministerio del Interior

Guillermo Francos renunció como jefe

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

En su nueva faceta dialoguista, el Presidente convocó al titular del PRO a una reunión de dos horas, con la mente en las reformas. La renuncia de Guillermo Francos que será reemplazado por Adorni

Javier Milei y Mauricio Macri

Entre Ríos consiguió $48 mil millones de Nación para atender deudas previsionales

El gobernador Rogelio Frigerio firmó con la Anses un convenio por el cual el organismo le transferirá esa cifra en cuotas. El reclamo de la provincia era por $154 mil millones y el saldo se compensará más adelante. Esto suspende la demanda ante la Corte Suprema

Entre Ríos consiguió $48 mil

María Eugenia Vidal expuso su búsqueda laboral: “Encontrar trabajo después de los 50 no es fácil”

La diputada nacional, quien ya había adelantado su necesidad de encontrar otra actividad a partir del 10 de diciembre, apunta a crear su “propia empresa de servicios”

María Eugenia Vidal expuso su
DEPORTES
Así están las tablas de

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

Con Di María como figura, Rosario Central venció 3-1 a Instituto y es el líder de su zona en el Torneo Clausura

Lamine Yamal presentó la lujosa mansión que le compró a Shakira y Piqué: cuánto pagó y con quiénes se mudará

La insólita queja del DT de Liga de Quito tras la histórica derrota ante Palmeiras: “El campo parecía el patio de un colegio”

TELESHOW
Se estrena El Portal, el

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, debuta en el cine con “La Herida”

Las perlitas de los Premios Ídolo 2025: shows, extravagancia y poses extrañas

Premios Ídolo Argentina 2025: Infobae ganó en la terna de “Momento más viral”

Llegadas tardías, chistes e indirectas: la divertida noche de Zaira y Wanda Nara en los Premios Ídolo 2025

INFOBAE AMÉRICA

Megaoperativo en Río de Janeiro:

Megaoperativo en Río de Janeiro: miles de manifestantes se movilizaron en rechazo a la operación policial que dejó más de 120 muertos

María Fasce: “No creo que un libro te cambie la vida, es suficiente con que te cambie una tarde”

La nueva película de Edward Berger explora el abismo de los deseos humanos en un casino de Macao

Xi Jinping se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el cierre de la cumbre del APEC

Violencia en Río de Janeiro: una joven murió tras ser alcanzada por un disparo durante un tiroteo entre bandas rivales en una autopista