Milei define el futuro de su Gabinete: el lugar de Santiago Caputo, las fuerzas en pugna y el objetivo de lograr las reformas

El presidente analiza con Karina Milei el equipo de colaboradores que acompañarán la segunda etapa de la gestión. Las claves de lo que viene y la principal incógnita que aguarda una definición

Una escena anticipatoria. Milei, flaqueado
Una escena anticipatoria. Milei, flaqueado por Karina, Santiago Caputo y, detrás, Manuel Adorni. Foto: AFP

El portazo de Guillermo Francos durante la noche del viernes no pareció, hasta ahora, alterar los planes del presidente Javier Milei de definir con sus tiempos la morfología que tendrá el equipo de colaboradores que lo acompañarán en la segunda etapa de su gestión. La decisión de ubicar a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete fortaleció en el equilibrio interno a Karina Milei, pero no despejó las dudas sobre cuál será el funcionamiento de su equipo a partir de la renovación que deberá aplicar en cuatro ministerios.

La incógnita principal está en el lugar que le asignará el presidente a Santiago Caputo, el asesor de mayor cercanía y ascendencia en la estrategia y la gestión que tuvo en sus casi dos años de mandato. Es una posición decisiva, sobre todo, para ordenar un Gabinete que venía desacoplado por intrigas y recelos cruzados.

Santiago Caputo y Karina Milei,
Santiago Caputo y Karina Milei, en una foto reciente

Fue el propio Milei el que dijo públicamente que quería darle un lugar a su estratega en el elenco gubernamental, una definición que precipitó tres cambios en dos semanas: la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería, el anuncio todavía inconcluso de la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, y la inesperada renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete.

Hasta ahora, las únicas certezas fueron que en el Palacio San Martín fue designado Pablo Quirno, mano derecha del otro Caputo, el cada vez más influyente ministro de Economía; y en lugar del respetado Francos fue nombrado Adorni, un equilibrista de las internas, pero que reconoce sin matices la conducción de Karina Milei.

Un lugar clave que quedó desierto es el Ministerio del Interior. Allí podría recalar Santiago Caputo, pero nadie en la Casa Rosada quiere arriesgarse a una definición. En el entorno del estratega político solo hay silencio, porque saben que no hay espacio para especulaciones. “Las decisiones son del Presidente”, respondieron, lacónicos, ante la consulta de Infobae.

La salida de Francos y su mención en el tuit de renuncia a “los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional” metieron más ruido. Fue una frase ácida que recibió como respuesta que la discusión que sigue abierta tiene que ver más con la definición de los equilibrios internos y la lógica de funcionamiento que por los tironeos “por ravioles” en el organigrama de la administración nacional.

Hay que resaltar que entre varios gobernadores consultados por este medio, la renuncia de Francos cayó como un baldazo de agua fría. “Nos sorprende que nos llamen a una reunión y que dos días después, el jefe de Gabinete se vaya así”, admitió un jefe provincial.

Reconocen, sin embargo, que Milei mostró señales muy positivas para futuro, desde las formas -que incluyeron abrazos a anteriores rivales, como Jorge Macri- hasta el fondo, con un programa de reformas que los incluye como protagonistas. Además de la promesa de aflojar la cuerda de un ajuste espartano que transitaron hasta la semana pasada.

“Se va Francos, pero es cierto que el Presidente se puso al frente de la negociación con todos y habló con respeto y hasta muestra de afecto”, ampliaba otro gobernador, en una charla off the record.

La reunión de Milei con
La reunión de Milei con veinte gobernadores y vicegobernadoras

En esa definición hay una clave, porque Santiago Caputo mantiene un vínculo fluido y cercano con los gobernadores, pero también tiene llegada a diputados y senadores no alineados con el oficialismo ni con el peronismo derrotado sin atenuantes el domingo pasado.

Entre los cargos a definir, Seguridad y Defensa posiblemente sean renovados por personas sugeridas por sus actuales ministros, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente. Mientras, se espera una definición sobre quién estará en Justicia, una cartera que deberá encarar una negociación para completar la Corte Suprema y casi la mitad de jueces y fiscales que permanecen vacantes. Consciente del momento político presente, el viceministro Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo, no rompe su habitual mutismo.

“Milei tomará las decisiones que considere a su debido momento, no hay más que esperar, sin apurarse. El nombramiento de Adorni fue una buena decisión, porque se lleva bien con todo el Gabinete y mostró, en público y en privado, capacidad de diálogo. Además, fue la voz de Milei durante todo el mandato”, resumió una fuente de la Casa Rosada. Y concluyó con un pedido: “Paciencia”.

