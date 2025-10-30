Quiénes eran los tres argentinos que se alistaron en el ejército de Ucrania y murieron tras un ataque de Rusia

En el frente, algunas de las imágenes de los argentinos que se alistaron en el ejército de Ucrania

En medio de la guerra entre Ucrania y Rusia que ya lleva más de tres años, este jueves se conoció que tres ciudadanos argentinos murieron en el campo de batalla luego de ser atacados por un drone ruso cuando se encontraban en una misión en el frente de batalla.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae a partir de fuentes gubernamentales, los tres combatientes fueron identificados como José Adrián Gallardo de 53 años, Mariano Franco de 47 y el menor de ellos, Ariel Achor de 25 años. Todos se habían unido a las tropas de Volodímir Zelenski dos meses atrás.

Los tres soldados argentinos que murieron en combate José Adrián “Rogy” Gallardo (53 años), Ariel “Merlo” Achor (25) y Mariano “Sisu” Franco (47)

Durante su primera misión en el frente de batalla, en la región de Sumy, en la frontera con Rusia, los tres argentinos fueron detectados y atacados por drones de las tropas rusas. La emboscada se dio hace tres semanas y en plena retirada, murieron producto de la explosión de una mina.

Asimismo, las mismas fuentes confirmaron que ninguno de los efectivos tenía formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas, sino que eran contratados, aquellos a los que se denomina “mercenarios”.

Quiénes eran los soldados argentinos asesinados por Rusia

Los perfiles de los tres ciudadanos muestran trayectorias diversas y orígenes marcados por el esfuerzo laboral. Mariano Alberto Franco es oriundo de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y era padre de dos hijos: una joven de 20 años y un joven de 23. Además, trabajaba como empleado ferroviario y, según informaron algunos medios, también practicaba artes marciales.

Una de las imágenes que muestran a Gallardo y Franco juntos en el frente de batalla

En sus redes sociales, se mostró muy activo durante su estadía en el frente, donde compartió imágenes y videos sobre cómo era el día a día de los soldados. Este hombre de 53 años decidió ponerse “Sisu” como alias.

Mariano Franco, uno de los argentinos que se alistó al ejército de Ucrania

Incluso, en una de las publicaciones que compartió, se lo puede ver a Franco con la vestimenta que tiene una bandera argentina en el pecho, portando un fusil y con la leyenda "Viva la libertad carajo", la frase de cabecera que utiliza el presidente Javier Milei.

"Viva la libertad carajo!!", la frase que compartió Franco en sus redes

Por su parte, Ariel Hernán Achor, era de Merlo y, justamente, decidió tomar ese nombre como alias en las fuerzas ucranianas. Su historial muestra un único empleo formal como operario en una fábrica de muebles.

Los soldados en el frente de batalla

El tercero, José Adrián Gallardo, vivía en Villa María, en la provincia de Córdoba, y era padre de una hija de 26 años. En los registros laborales, aparece vinculado al rubro de mensajería en una cooperativa local y se desempeñó a lo largo de su vida en empresas agropecuarias, una fábrica metalúrgica y en el comercio minorista.

Gallardo tenía 53 años y era oriundo de Córdoba

Gallardo, alias “Rogy”, también se mostró muy activo en sus redes sociales y compartió varias imágenes de cómo era el día a día. En una de las publicaciones que compartió a través de Threds, se puede observar cómo era el lugar donde dormían y que compartían con otros soldados.

Ucrania y Argentina, unidos. Otra de las imágenes que compartieron ene sus redes los soldados

El operativo militar que culminó con la muerte de los argentinos fue detallado por el jefe de la administración militar de la zona, Oleg Grigorov, quien sostuvo que durante el ataque el Ejército que responde a Vladimir Putin desplegó “decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas”. La ofensiva fue contundente y el impacto alcanzó también a prisioneros de guerra rusos que permanecían en la región en manos de las fuerzas ucranianas.

La maniobra de Moscú en Sumy tuvo lugar tras la retirada forzada de las tropas ucranianas de Kursk, región ocupada en parte por Ucrania durante 2024. El aumento de la presión militar rusa en la zona llevó a que a finales de mayo las autoridades de la provincia fronteriza ordenaran la evacuación de once aldeas, en alertas por los ataques constantes y la presencia de artillería pesada y drones.

Todo el equipo donde estaban los soldados argentinos

Las muertes de Gallardo, Franco y Achor se suman al fallecimiento de Emmanuel Vilte, otro ciudadano argentino que se incorporó al ejército ucraniano desde 2022. Vilte, de 39 años, perdió la vida en julio en la ciudad de Pokrovsk luego de ser blanco de un dron Shahed, de origen iraní adaptado para usos militares por las fuerzas rusas. Su caso se conoció entre los voluntarios extranjeros como el primero en involucrar a un latinoamericano caído en el frente de batalla en Ucrania.

En la actualidad, los principales focos de enfrentamiento entre Kiev y Moscú se mantienen en el este, donde Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo grandes extensiones del este y sur del país. El conflicto ha derivado también en una crisis humanitaria y el desplazamiento de miles de civiles, principalmente desde las regiones en disputa.

Mientras tanto, el gobierno ucraniano continúa denunciando las consecuencias económicas de la guerra. En las últimas horas, Volodímir Zelenski estimó en USD 50.000 millones anuales las pérdidas para Rusia a raíz de las sanciones impuestas por el Tesoro de los Estados Unidos, bajo medidas impulsadas durante la gestión del republicano Donald Trump, que incluyeron restricciones a las petroleras Rosneft y Lukoil.

Desde el inicio de la invasión rusa, el presidente argentino Javier Milei expresó en reiteradas ocasiones su respaldo al gobierno de Zelenski, con quien mantiene intercambio directo y una relación bilateral activa. Milei remarcó en foros internacionales la condena argentina a la ofensiva militar y manifestó públicamente la solidaridad hacia el pueblo ucraniano, manteniendo la postura oficial de apoyo a la integridad territorial de Ucrania.