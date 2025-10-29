Política

Bertie Benegas Lynch: “El gran espaldarazo electoral no estaba en los cálculos de nadie”

El diputado nacional habló sobre el triunfo de La Libertad Avanza y las negociaciones en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026

Por Alejandro Caminos

Guardar
Bertie Benegas Lynch, diputado nacional
Bertie Benegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto

El diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch reconoció que “el gran espaldarazo electoral” que tuvo en Gobierno el pasado domingo “no estaba en los cálculos de nadie”. Además, analizó las negociaciones que se iniciarán en el Congreso para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026.

En su rol como titular de la Comisión de Presupuesto, Benegas Lynch detalló que se encuentra en plena organización de reuniones informativas y emplazamientos, con el objetivo de encapsular la discusión presupuestaria y facilitar la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

Y explicó: “Hemos hecho reuniones con (Carlos) Guberman para que vean también las provincias y los diputados las restricciones presupuestarias que hay. Pero también para tener buena escucha a nosotros, donde pueda haber una pequeña luz a partir de, eventualmente, un crecimiento en el presupuesto y del país, que implique un margen presupuestario para agregar alguna cosa”.

El legislador reconoció que el margen de tiempo para dictaminar es acotado, ya que el plazo fijado es el 4 de noviembre, pero insistió en su “obsesión” por lograr la aprobación del presupuesto, algo que, según sus palabras, no se ha conseguido en los dos años previos de gestión del Presidente de la Nación, Javier Milei.

El diputado explicó que el objetivo de estas reuniones es identificar los “puntos de dolor” de cada bloque, considerando las restricciones presupuestarias y la posibilidad de que un eventual crecimiento económico permita ampliar el margen de maniobra.

En su análisis, el parlamentario insistió en que el equilibrio fiscal es una condición innegociable y que el manejo del erario público debe ser aún más riguroso que el de una familia, dado que los recursos provienen de la sociedad por vía coactiva. A su vez, también criticó las maniobras políticas que desvían la atención del debate presupuestario, como los reclamos por la presencia de determinados funcionarios, y defendió la participación de representantes del Ministerio de Economía en las discusiones técnicas.

Benegas Lynch en el búnker
Benegas Lynch en el búnker de La Libertad Avanza (Foto: Gustavo Gavotti)

Por otro lado, Benegas Lynch describió el impacto del resultado electoral como “un gran espaldarazo que no estaba en los cálculos de nadie”, aunque advirtió sobre la necesidad de actuar con cautela y redoblar los esfuerzos para sostener ese respaldo. El diputado subrayó que la validación del apoyo popular debe renovarse constantemente y que el oficialismo dispone de dos años para trabajar intensamente en ese sentido.

Consultado sobre el mensaje que el triunfo electoral podría enviar a la oposición, el diputado consideró que el mapa legislativo cambió y que sería razonable que el nuevo escenario se refleje en la aprobación del presupuesto 2026.

Y sostuvo: “El político tradicional, aunque no comparta las ideas que promovemos, sabe que su subsistencia depende de estar atento al termómetro de cómo está la calle”. También remarcó que el discurso de la oposición debería adaptarse a la voluntad popular expresada en las urnas. En su análisis, el legislador enfatizó que el sector privado es el único generador de riqueza y que el Estado, lejos de transformar, suele obstaculizar y destruir valor. “El Estado no transforma, generalmente termina destruyendo cosas y poniendo trabas”, afirmó.

En tanto, el diputado nacional hizo referencia a la necesidad de un cambio de paradigma en la política argentina, alejándose de la planificación centralizada y promoviendo la cooperación social, donde el Estado se limite a proteger derechos individuales e impartir justicia. En este sentido, criticó la práctica histórica de los gobernadores de negociar favores con el Ejecutivo nacional a cambio de recursos, una dinámica que, según él, impactaba negativamente en los ciudadanos comunes. “Eso no es más así, es simplemente que tengamos una convergencia en esto, que es el cambio de paradigma de esta cuestión del Estado presente”, expresó.

Por último, y respecto a las diferencias entre los gobernadores y el gobierno nacional en materia presupuestaria, Benegas Lynch reconoció que aún no dispone de toda la información sobre las demandas específicas, debido a que la semana anterior estuvo marcada por el proceso electoral. No obstante, relató que, al asumir la presidencia de la comisión, organizó una reunión con Guberman, quien viajó especialmente desde Estados Unidos para participar. En ese encuentro, se convocó a todos los bloques parlamentarios, incluidos representantes de Unión por la Patria, aunque algunos no asistieron.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCongreso de la NaciónPresupuesto 2026Bertie Benegas LynchElecciones 2025Elecciones 2025 Argentina

Últimas Noticias

Patricia Bullrich dio detalles sobre el nuevo Código Penal: “Queremos terminar con la impunidad”

La senadora electa ratificó que la reforma buscará agravar las penas, para asegurar que los delincuentes paguen las consecuencias

Patricia Bullrich dio detalles sobre

Reforma laboral: un sector del Gobierno reflota la limitación de las cuotas solidarias y le declara la guerra a la CGT

El ministro Federico Sturzenegger, apoyado por Luis Caputo, insiste en incluir en el proyecto oficial las restricciones a ese descuento compulsivo a los trabajadores que se destina a financiar a los sindicatos

Reforma laboral: un sector del

Presupuesto 2026: el Senado teme por un debate opositor en Diputados que le dé una nueva prórroga a Milei

Dialoguistas creen que la acelerada discusión impuesta por antilibertarios dejaría en un incómodo lugar a la Cámara alta y lesionaría las frágiles relaciones que la Casa Rosada busca reconstruir

Presupuesto 2026: el Senado teme

El PRO reacomodará el bloque en Diputados: los amarillos, los violetas y los enojados con Macri

La bancada que hoy preside Cristian Ritondo perdió representatividad parlamentaria, pero será un actor clave para el objetivo del gobierno libertario de defender la gestión e impulsar nuevas reformas

El PRO reacomodará el bloque

Quiénes son los peronistas que sobrevivieron al triunfo de Milei y qué peso tendrán en el futuro armado

En medio de la contundente victoria de La Libertad Avanza en todo el país, hubo dirigentes del PJ que lograron hacer pie en sus territorios y se preparan para disputar poder en la reorganización del partido

Quiénes son los peronistas que
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UIA vuelve a alertar

La UIA vuelve a alertar por el contrabando de productos y trabaja con el Gobierno para reforzar controles

Descubren un antibiótico natural oculto que ofrece esperanza en la lucha contra las superbacterias

Cambió la clave para trámites impositivos en la Ciudad: cómo es el nuevo sistema de AGIP

Lluvias, cielo nublado y bajas temperaturas en el AMBA: así estará el tiempo hasta el viernes

Tras la victoria electoral, el Gobierno se prepara para retomar la compra de reservas y piensa un precio del dólar para hacerlo

INFOBAE AMÉRICA
Civiles trasladaron más de 50

Civiles trasladaron más de 50 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro: los hallaron en una zona boscosa

Rodrigo Paz le pidió ayuda a Bukele con las cárceles en Bolivia: “Vamos a necesitar muchas”

Paraguay recibió la pista de que el narco Marset está en Bolivia y analiza si su video fue hecho con inteligencia artificial

“Parece Covid”: las calles de Río de Janeiro quedaron desiertas tras las operaciones policiales que dejaron 64 muertos

Los videos de la destrucción que causó el huracán Melissa en Jamaica: más de medio millón de personas sin luz

TELESHOW
El reproche en vivo de

El reproche en vivo de Juan José Campanella a Mario Pergolini: “Yo perdono pero no olvido”

El regreso con gloria de Momi Giardina a Masterchef Celebrity: un plato dedicado a su hija que conmovió al jurado

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”