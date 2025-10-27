Resultados elecciones 2025 en Córdoba: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se realizaron elecciones nacionales en Argentina con la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. En Córdoba la ciudadanía votó para elegir nueve diputados nacionales bajo un sistema que buscó mayor transparencia y simplicidad en la votación. En total, se presentaron 18 listas para disputar las bancas de la provincia.
La Alianza La Libertad Avanza obtuvo el 42,3% de los votos, mientras que Alianza Provincias Unidas, el 28,3%.
Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025
Durante las elecciones legislativas nacionales de 2025, la ciudadanía argentina eligió parte de la composición del Congreso: 127 diputados nacionales —la mitad de la cámara baja— y 24 senadores nacionales —un tercio de la cámara alta—, como prevé el régimen de recambio parlamentario bianual.
En Córdoba, la elección se centró en la renovación de nueve bancas de diputados nacionales, bajo la modalidad de Boleta Única de Papel según la Ley 27.781 y el Decreto 1049/2024. Cada votante recibió una sola hoja, debiendo seleccionar una única opción por cada categoría e introducir la boleta plegada en la urna, con procedimientos que previnieron faltantes y facilitaron el recuento.
Respecto al padrón electoral de Córdoba, la Cámara Nacional Electoral no publicó la cantidad exacta de votantes habilitados, aunque la provincia sostiene su condición de segunda en peso electoral nacional.
Qué fuerzas políticas se presentaron en Córdoba
Estas fueron las fuerzas políticas y candidaturas titulares para diputados nacionales en las elecciones 2025 en Córdoba (el orden de los candidatos en cada lista indica la posición para acceder a una banca):
- Acción para el Cambio: Alfredo Pablo Keegan, Paola Lourdes Rimieri, Marcelo Carlos Cordero, Lorena del Valle Gay Valdez, José Raúl Olivares, Jimena Andrea Zabala, Adolfo Gerardo Rutgersson, María Alejandra Arroyo, Mario Jorge López.
- Alianza La Libertad Avanza: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado, Enrique Lluch, Evelin Barroso, Jorge Silvestre, Romina Caggiano, Guillermo Quiroga.
- Ciudadanos: Héctor “La Coneja” Baldassi, Yanina Vargas, Martín Héctor Puig, Melisa Betsabé Cabrera, Pablo Andrés Mussat, Ivana René Pepino, Santiago Felipe Piñeiro, María Cristina Lagger, Héctor Simón Carcar.
- Córdoba Te Quiero: Julio Gerardo Lucero, Myriam Susana Alejos, Pablo Leonardo Tulian, Erica Alejandra Tomatis, Gerardo Luis Nieva Allue, Adriana del Valle Quinteros, Raúl Alberto Costa, María Carolina Romero, Rubén Edgardo Bertolina.
- Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Alejandro Rossi, María Graciela Fassi, Pedro González Cholaky, Cristina Isabel Fernández, Enrique Lastreto, Analia Sánchez.
- Encuentro por la República: Aurelio Francisco García Elorrio, Ana Isabel Bastan, Juan José Teruel, Noelia Perrin, Rodrigo María Agrelo, Elena Nidia Guerin, Miguel Enrique Casañas, Ana Inés Chicala López, José Luis Ortega.
- Fe: Juan Carlos Saillen, Celeste Myriam Giacchetta, Fernando Ariel Mancinelli, Mónica Alejandra Grandi, Aldo Belindo Ortega, Ana Beatriz Escobedo, Rodrigo Exequiel de Toro, Liliana Rufina Prado, Edgardo Hugo Sargiotto.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro, Soledad Díaz, Raúl Gomez, Laura Vilches, Matías Isaac Avila, Lorena Vanina Rojas.
- Frente Federal de Acción Solidaria: Stefano Micael López Chiodi, Paola Vanesa Irusta, Esteban Ezequiel Vivas, Anahí Rocío Cabral, Marcelo Ezequiel Gómez Quevedo, Adriana Sandra Rearte, Rubén Ignacio Maurenzi, Daiana Melisa Santi, Mario Gabriel Matteucci.
- Fuerza Patria: José Pablo Carro, Constanza San Pedro, Pablo Martín Tissera, María Florencia Edith Dahbar, Emanuel Rodríguez, Camila Perassi, David Salto, Luciana Paula Córdoba, Nicolás Pablo Giménez Venezia.
- Movimiento Avanzada Socialista: Julia Di Santi, Eduardo José Mulhall, Davina Maccioni, Franco Ricardo Bergero, Malena Paula Mulhall Pereyra, Miguel Alejandro Díaz, Noelia Luján García, Mateo Romero Contreras, María Andrea Ruiz.
- Partido Demócrata: Pablo Horacio Martelli, Janett Paola González Cuevas, Maximiliano Antonio Ledesma, María del C Centeno, Pablo Julián Schüle, Marina Araceli Díaz, David Joel Frías, Johana Mildred Romero, Gustavo Ariel Oño.
- Partido Libertario: Agustín Alejandro Spaccesi, Julieta Magdalena Ceballos, Germán Pablo Cassinerio, María Graciela Giordano, Diego Leonardo Settimo, María Jimena Quaino, Esteban Alberto Chiabo, María Eugenia Merlini, José Luis Carrera.
- Política Abierta para la Integridad Social: Edgar David Bruno, Patricia Mónica González, Rubén Gregorio Bustos, María Josefina Castro, Antonio Javier Spagnolo, Gladys del Valle Heredia, Lucas Luciano Lazarte, Lucía Mabel Toledo, Adrián Nicolás López Agasal.
- PRO Propuesta Republicana: Oscar Agost Carreño, Camila Sol Pérez, Francisco Facundo Iser, Agustina D’Amario Zulkoski, Giuseppe Bosco, Silvina del Valle Aymond, Pedro Sebastián Bossa, Romina Dayana Auce, Lucas Raúl Ujaldón.
- Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Carolina del Valle Basualdo, Miguel Ángel Siciliano, Laura Judith Jure, Ignacio José García Aresca, Verónica Fátima Navarro Alegre, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero, Emiliano Paredes.
- Unión Cívica Radical: Ramón Javier Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Teresita Ghione, Franco Jular, Lucrecia Irma Cavanna, Héctor Tito Mignola, Dolores Caballero, Oscar José Tuninetti.
- Unión Popular Federal: Mario Alfredo Peral, Mariela Victoria Ramallo, Ariel Germán Luque, Carmen Remigia Oliva, José Edgardo Adrián Sandoval, Evangelina Elvira Cobos, Luis Osvaldo Heredi, Carolina Cristina Aguilanti, Sergio Ernesto Quinteros.
Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025
El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. La Cámara Nacional Electoral recordó que quienes no hayan sufragado y no justifiquen su ausencia serán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar.
Las sanciones incluyen multas económicas de entre ARS 1.000 y ARS 2.000, restricciones para realizar trámites estatales durante un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos por tres años. Solo se exceptúa a quienes acrediten causas válidas, entre ellas enfermedad, distancia mayor a 500 kilómetros, tareas laborales esenciales o funciones electorales. La justificación puede tramitarse digitalmente, adjuntando documentación en el sistema oficial; en caso de aceptación, no se aplicarán sanciones.
Las personas menores de 18 y mayores de 70 años están eximidas del deber de votar y no reciben penalización por inasistencia.