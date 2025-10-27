Javier Milei relanza el Gobierno luego de un categórico triunfo de La Libertad Avanza y el llamado a formar alianzas

El presidente Javier Milei en el búnker de LLA (Foto: Gustavo Gavotti)

Los días anteriores a la elección, ya había un clima optimista en la Casa Rosada que se terminó de consolidar en el Hotel Libertador, donde el presidente Javier Milei esperó los resultados provisorios y comenzó a diseñar el nuevo Gobierno, que tendrá varios cambios y se relanzará con el objetivo de contentar a todos los sectores y terminar así con la interna que se había intensificado en el último tiempo, aunque las definiciones se demorarán.

Cuando todavía no se conocían las cifras iniciales, en el búnker de La Libertad Avanza, los dirigentes del oficialismo festejaban, se abrazaban y felicitaban por el desempeño en los comicios, que marcaban una tendencia favorable para ellos.

Pasadas las 21:00, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió en vivo a anunciar el primer recuento de votos, que con más del 90% de las mesas escrutadas, mostraba que el espacio superaba los 40 puntos, el público estalló en aplausos y gritos.

Los funcionarios y militantes se concentraron en el entrepiso del establecimiento ubicado en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, mientras que el Presiente permaneció en el subsuelo junto a su círculo íntimo.

Dirigentes de La Libertad Avanza y aliados del PRO ingresando al salón de eventos del Hotel Libertador (Gustavo Gavotti)

Junto al mandatario estuvieron la secretaria general, Karina Milei, y el asesor, Santiago Caputo, con quienes empezó a diseñar la nueva estructura de poder de su administración, tratando de equilibrar los intereses de ambos y terminar así con la interna.

Cuando se conoció el escrutinio provisorio, los referentes del Poder Ejecutivo comenzaron a ingresar al salón de eventos del hotel, en el entrepiso, donde ya se había montado un escenario con pantallas.

Algunos ministros estaban desde temprano en la sala contigua, como es el caso de Luis “Toto” Caputo (Economía), a quien se lo vio conversando con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y abrazarse con el de Cultura, Leonardo Cifelli.

Poco antes de que Milei saliera a hablar, entraron al sector vip los titulares de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello -envuelta en una bandera argentina-, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que posaron para las cámaras de la prensa junto al vocero Manuel Adorni.

Entre el público también había militantes jóvenes, uno de ellos con una bandera del anime One Piece, y otros que son fuertes en las redes sociales, como Iván Dubois o Mariano Pérez, quienes estaban transmitiendo los festejos en vivo.

"Toto" Caputo ingresando al Hotel Libertador (REUTERS/Cristina Sille)

Los primeros en salir a escena fueron dos dirigentes vinculados con el PRO, Patricia Bullrich y Diego Santilli, quienes celebraron la victoria y hablaron de la conquista de “una gobernabilidad popular”, como contrapartida a la debilidad que el oficialismo viene demostrando en el Congreso.

En medio de la expectativa por el futuro del Gabinete, el Presidente dio un primer mensaje apaciguador de la interna al agradecerles “a los dos colosos que han sido los arquitectos de este triunfo, Santiago Caputo y Karina Milei”.

Por otra parte, en su discurso, el mandatario también destacó el rol de Mauricio Macri y convocó a los gobernadores, que continuarán teniendo peso parlamentario, a encontrar acuerdos para aprobar reformas y “hacer realidad los puntos firmados en el Pacto de Mayo”.

Sin embargo, Milei no hizo ninguna mención a los cambios que se vendrán en el Gabinete y que empezó a planificar en el Hotel Libertador, pero se terminarán de anunciar en los próximos días.

En el escenario, estuvo acompañado tanto por la secretaria general, que se vio fortalecida con este triunfo, como por el consultor político, que reclama más lugares para gente de sus filas.

Si bien en un primer momento entre los funcionarios que estaban en el lugar circularon versiones sobre un empoderamiento de la funcionaria, que se quedaba con los cargos más importantes, con el correr de las horas los rumores se fueron morigerando.

Karina se vio fortalecida con el triunfo de La Libertad Avanza (REUTERS/Cristina Sille)

La funcionaria, en su calidad de titular del partido a nivel nacional, salió a hablar ante la prensa que se encontraba en la entrada del hotel poco después de que finalizaran las elecciones, pero cuando todavía no había resultados provisorios. Lo hizo acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en los últimos meses fue cuestionado por un sector del Gobierno.

Lo cierto es que, tras las palabras de alegría y el llamado a la oposición dialoguista a construir una nueva mayoría, el Presidente finalmente no encabezó una reunión del “Triángulo de Hierro” y dejó las definiciones para más adelante.

En principio, hay varios Ministerios que van a tener que ser renovados obligatoriamente, como es el de Seguridad y Defensa, ya que Bullrich y Luis Petri fueron electos senadora y diputado, respectivamente.

A estos se le suman la vocería -Adorni asumirá como legislador porteño- y Justicia, ya que se confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona: “Ya encontré a la persona ideal, estaba adentro del Gobierno. No la estaba viendo, hoy se me prendió la lamparita y ya se la recomendé a Milei”, destacó alguien que está al frente de estas negociaciones.

También resta saber el lugar que se le dará al PRO. Macri no estuvo en el búnker y solamente escribió un posteo en su cuenta de X en el que felicitó al oficialismo, al jefe de Estado y, “especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”.

Macri felicitó a Milei por la victoria (JUAN MABROMATA / AFP)

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, completó.

Una vez que la mayoría de los dirigentes se retiraron del lugar, el mandatario salió a la entrada del hotel para saludar a la militancia, que comenzó a grabarlo y a sacarse fotos con él, mientras cantaban “kuka tira piedras”, la versión de “Dame fuego” que Milei interpretó en un reciente acto en el Movistar Arena.

De hecho, las canciones que el líder libertario entonó en aquella oportunidad sonaron en varios momentos en el búnker del oficialismo y ese cover en particular motivó un pogo por parte del público, cuando sonó poco después de que se publicaran los primeros resultados de las elecciones.

La celebración se mezcló con la tensión por los posibles cambios en el Gobierno, que preocupaban a más de uno de los invitados, quienes incluso bromeaban con la posibilidad de dejar el Ejecutivo.

Ya a las 23:00, Santiago Caputo se retiró del lugar, mientras que, luego de saludar a la militancia en la calle, Milei volvió a ingresar al hotel para reencontrarse con su hermana. Fueron los únicos que se quedaron.

“Es cierto que esto de los bandos no ayuda, que haya tensiones constantes es complicado, pero bueno, nadie se siente incómodo acá. Solamente Guillermo (por Francos), que lo dijo públicamente”, reconoció una de las partes involucradas.

El Presidente celebró el triunfo (Luis ROBAYO / AFP)

En el sector que responde al asesor presidencial, en tanto, aseguraban que el consultor no tiene pensado irse del Gobierno y que “la única posibilidad de que eso suceda, es si es realmente humillado”, pero descartaron que eso fuera a suceder.

En este sentido, remarcaron que en la campaña “todos trabajaron juntos” y reconocieron que “si no hubiera estado la derrota de septiembre (en los comicios bonaerenses), esto hubiera sido distinto”.

“No se mencionó a los candidatos, se hizo eje en lo nacional, se volvió a las bases y se le habló mucho a los jóvenes. La excepción fue (Diego) ‘El Colo’ Santilli, que es un candidatazo y por eso se dio vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires”, comentó a este medio una persona que estuvo en la estrategia comunicacional.

El diputado reelecto fue uno de los últimos en salir del búnker y al hacerlo, se acercó hasta la prensa para destacar el rol del PRO en la alianza. A su lado estaba Cristian Ritondo, quien lo calificó como “el futuro candidato a gobernador”.

Incluso el armador bonaerense, Sebastián Pareja, tuvo unos minutos de protagonismo cuando un grupo de dirigentes afines le manifestó su respaldo, luego de semanas en las que también fue criticado, al cantar “para Pareja, la conducción”.

El Presidente tiene ahora el desafío de reestructurar su equipo, conciliando las posiciones entre los diferentes actores que quieren más protagonismo: “A ver, esto es un proceso que se va madurando de cara a lo que es el segundo tramo del mandato. El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que yo creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”, comentó al respecto en una entrevista que dio luego de conocidos los resultados.