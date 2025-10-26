Video: el paso a paso para votar con la Boleta Única de Papel hoy, 26 de octubre en las elecciones 2025

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

Este 26 de octubre, Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar: por primera vez en unos comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo del sistema de boletas partidarias.

Millones de ciudadanos deberán elegir diputados nacionales en todo el país y senadores nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En total, estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Además, algunas provincias tendrán elecciones legislativas locales y Santiago del Estero elegirá a su nuevo gobernador.

Qué es la BUP

La implementación de la Boleta Única de Papel se estableció mediante la Ley 27.781, que regula los comicios nacionales y fue reglamentada por el Decreto 1049/2024.

El instrumento fue impulsado para garantizar mayor transparencia y equidad, permitiendo que todos los electores reciban una única hoja con la totalidad de listas y candidaturas disponibles.

La Cámara Nacional Electoral describe a la BUP como la planilla oficial y exclusiva para todos los cargos nacionales y señala que existen dos modelos: uno para una sola categoría y otro para dos categorías, según corresponda a cada distrito.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel, paso a paso

Cómo se vota con la BUP elecciones 2025 redes

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante. En la cabina de votación, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría. Solo es válido realizar una marca por categoría. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.

En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas.

Los tipos de votos que hay con la BUP

Este domingo se estrenará a nivel nacional la Boleta Única de Papel

El sistema de votación con la Boleta Única de Papel incluye a los votos afirmativos, en blanco, nulos e impugnados.

El voto afirmativo se produce cuando el elector marca una única opción en la categoría correspondiente, seleccionando la lista y candidatos de su preferencia conforme a lo que establece la BUP. Según la información oficial, la validez del voto depende de que solo una casilla por categoría figure marcada: una para Diputados y otra para el Senado en los distritos en los que corresponde elegir ambas cámaras.

Cualquier marca que distinga de modo inequívoco la preferencia del votante se considera válida. Puede consistir en una cruz, una tilde u otra señal clara, siempre hecha con la lapicera provista en el cuarto oscuro y sobre la boleta única oficializada. El voto afirmativo implica una manifestación positiva y expresa de la voluntad del votante hacia una propuesta electoral.

No hay un casillero específico para el voto en blanco. Este tipo de voto ocurre cuando el elector no realiza marca alguna en la categoría correspondiente. Por ejemplo, si no se marca ninguna opción en el espacio de Diputados y sí en Senadores, el voto para la Cámara baja se considera en blanco, pero la selección para el Senado permanece válida para esa categoría.

La utilización de la BUP permite esta diferenciación por categorías. En ningún caso el voto en blanco anula las otras selecciones de la boleta. Queda registrado como tal y es computado oficialmente para esa categoría, aunque no beneficia ni perjudica a ninguna lista particular.

Se declara nulo el voto cuando no pueden establecerse válidamente las preferencias del elector según la normativa. La ley prevé que el voto será anulado si la persona efectúa más de una marca en una misma categoría, si utiliza una boleta no oficializada, si inserta elementos, manchas o inscripciones que permitan identificar la autoría, o si la marca no resulta clara.

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, entre las causales más comunes de nulidad se encuentra la selección de dos o más listas dentro de la misma categoría, el uso de lápices u otros elementos no permitidos para marcar, y la inclusión de firmas, dibujos o leyendas ajenas al proceso de elección. También la utilización de una boleta distinta a la original entregada en la mesa implica la anulación automática del voto.

Finalmente, el voto recurrido es aquel cuya validez o nulidad fuere cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales. Para ello, deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta. En este caso, los sobres en cuestión no deberán ser abiertos ni escrutados en la mesa, sino que se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que esta entidad decida sobre su validez o nulidad.

Qué pasa si me equivoco al votar o rompo la boleta sin querer

¿Qué se vota el 26 de octubre?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) explicó el procedimiento que se debe seguir en caso de que el elector se confunda al marcar la Boleta Única de Papel.

El votante debe doblar la BUP y dársela al presidente de mesa mencionando que hubo un error. La autoridad la ubicará en el sobre de boleta reemplazada y va a completar en el mismo la información requerida. A continuación, le entregará al elector una nueva BUP que sacará del talonario y la firmará para que pueda regresar a la cabina de votación.

El sobre con la BUP reemplazada volverá a la Justicia Nacional Electoral dentro del bolsín precintado en el que el presidente de mesa manda todos los materiales una vez finalizada la jornada electoral.

¿Puedo llevar mi propia lapicera?

El presidente de mesa le entregará una lapicera a cada elector (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Los electores pueden asistir a su mesa de votación con su propia lapicera. Sin embargo, está recomendado que al momento de marcar la opción elegida lo haga con la que le brinda el presidente de mesa junto con la boleta, para evitar posibles confusiones al momento del recuento de votos.

“¿Qué podría pasar si vos llevás tu birome? Al final del día, cuando se hace el recuento, los fiscales empiezan a ver la validez de esos votos con la autoridad de mesa para definir un voto válido o no, pero los fiscales tienen la posibilidad de recurrirlos. Entonces, capaz si algún fiscal dice: “No, tendría que haber sido un voto con birome negra”, y es una birome roja o una birome verde, la autoridad de mesa puede no saber qué hacer y termina recurriendo un voto que podría haber sido desde el principio tomado como válido“, resaltó días atrás, en el piso de Infobae en Vivo, la directora nacional electoral, María Luz Alegría Landívar.

Cómo se vota cuando se eligen dos categorías, como en CABA

En elecciones donde se vota para diputados y senadores, como sucede en CABA, por ejemplo, se debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.

Cómo doblar la BUP correctamente

Una vez que el elector ya marcó sus opciones, deberá realizarle dos dobleces a la boleta.

El primero de ellos, será para adentro, con el objetivo de preservar el secreto del voto. El segundo, será para que quede visible la firma de la autoridad de mesa.

Una vez hecho esto, se introduce la boleta en la urna y se firma el padrón.