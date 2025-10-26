Política

Video: el paso a paso para votar con la Boleta Única de Papel hoy, 26 de octubre en las elecciones 2025

Este domingo se estrenará el sistema a nivel nacional. El país renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado

Guardar
¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

Este 26 de octubre, Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar: por primera vez en unos comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo del sistema de boletas partidarias.

Millones de ciudadanos deberán elegir diputados nacionales en todo el país y senadores nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En total, estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Además, algunas provincias tendrán elecciones legislativas locales y Santiago del Estero elegirá a su nuevo gobernador.

Qué es la BUP

La implementación de la Boleta Única de Papel se estableció mediante la Ley 27.781, que regula los comicios nacionales y fue reglamentada por el Decreto 1049/2024.

El instrumento fue impulsado para garantizar mayor transparencia y equidad, permitiendo que todos los electores reciban una única hoja con la totalidad de listas y candidaturas disponibles.

La Cámara Nacional Electoral describe a la BUP como la planilla oficial y exclusiva para todos los cargos nacionales y señala que existen dos modelos: uno para una sola categoría y otro para dos categorías, según corresponda a cada distrito.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel, paso a paso

Cómo se vota con la BUP elecciones 2025 redes

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

  1. El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.
  2. En la cabina de votación, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría. Solo es válido realizar una marca por categoría.
  3. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.

En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas.

Los tipos de votos que hay con la BUP

Este domingo se estrenará a
Este domingo se estrenará a nivel nacional la Boleta Única de Papel

El sistema de votación con la Boleta Única de Papel incluye a los votos afirmativos, en blanco, nulos e impugnados.

El voto afirmativo se produce cuando el elector marca una única opción en la categoría correspondiente, seleccionando la lista y candidatos de su preferencia conforme a lo que establece la BUP. Según la información oficial, la validez del voto depende de que solo una casilla por categoría figure marcada: una para Diputados y otra para el Senado en los distritos en los que corresponde elegir ambas cámaras.

Cualquier marca que distinga de modo inequívoco la preferencia del votante se considera válida. Puede consistir en una cruz, una tilde u otra señal clara, siempre hecha con la lapicera provista en el cuarto oscuro y sobre la boleta única oficializada. El voto afirmativo implica una manifestación positiva y expresa de la voluntad del votante hacia una propuesta electoral.

No hay un casillero específico para el voto en blanco. Este tipo de voto ocurre cuando el elector no realiza marca alguna en la categoría correspondiente. Por ejemplo, si no se marca ninguna opción en el espacio de Diputados y sí en Senadores, el voto para la Cámara baja se considera en blanco, pero la selección para el Senado permanece válida para esa categoría.

La utilización de la BUP permite esta diferenciación por categorías. En ningún caso el voto en blanco anula las otras selecciones de la boleta. Queda registrado como tal y es computado oficialmente para esa categoría, aunque no beneficia ni perjudica a ninguna lista particular.

Se declara nulo el voto cuando no pueden establecerse válidamente las preferencias del elector según la normativa. La ley prevé que el voto será anulado si la persona efectúa más de una marca en una misma categoría, si utiliza una boleta no oficializada, si inserta elementos, manchas o inscripciones que permitan identificar la autoría, o si la marca no resulta clara.

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, entre las causales más comunes de nulidad se encuentra la selección de dos o más listas dentro de la misma categoría, el uso de lápices u otros elementos no permitidos para marcar, y la inclusión de firmas, dibujos o leyendas ajenas al proceso de elección. También la utilización de una boleta distinta a la original entregada en la mesa implica la anulación automática del voto.

Finalmente, el voto recurrido es aquel cuya validez o nulidad fuere cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales. Para ello, deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta. En este caso, los sobres en cuestión no deberán ser abiertos ni escrutados en la mesa, sino que se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que esta entidad decida sobre su validez o nulidad.

Qué pasa si me equivoco al votar o rompo la boleta sin querer

¿Qué se vota el 26 de octubre?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) explicó el procedimiento que se debe seguir en caso de que el elector se confunda al marcar la Boleta Única de Papel.

El votante debe doblar la BUP y dársela al presidente de mesa mencionando que hubo un error. La autoridad la ubicará en el sobre de boleta reemplazada y va a completar en el mismo la información requerida. A continuación, le entregará al elector una nueva BUP que sacará del talonario y la firmará para que pueda regresar a la cabina de votación.

El sobre con la BUP reemplazada volverá a la Justicia Nacional Electoral dentro del bolsín precintado en el que el presidente de mesa manda todos los materiales una vez finalizada la jornada electoral.

¿Puedo llevar mi propia lapicera?

El presidente de mesa le
El presidente de mesa le entregará una lapicera a cada elector (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Los electores pueden asistir a su mesa de votación con su propia lapicera. Sin embargo, está recomendado que al momento de marcar la opción elegida lo haga con la que le brinda el presidente de mesa junto con la boleta, para evitar posibles confusiones al momento del recuento de votos.

“¿Qué podría pasar si vos llevás tu birome? Al final del día, cuando se hace el recuento, los fiscales empiezan a ver la validez de esos votos con la autoridad de mesa para definir un voto válido o no, pero los fiscales tienen la posibilidad de recurrirlos. Entonces, capaz si algún fiscal dice: “No, tendría que haber sido un voto con birome negra”, y es una birome roja o una birome verde, la autoridad de mesa puede no saber qué hacer y termina recurriendo un voto que podría haber sido desde el principio tomado como válido“, resaltó días atrás, en el piso de Infobae en Vivo, la directora nacional electoral, María Luz Alegría Landívar.

Cómo se vota cuando se eligen dos categorías, como en CABA

En elecciones donde se vota para diputados y senadores, como sucede en CABA, por ejemplo, se debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.

Cómo doblar la BUP correctamente

Una vez que el elector ya marcó sus opciones, deberá realizarle dos dobleces a la boleta.

El primero de ellos, será para adentro, con el objetivo de preservar el secreto del voto. El segundo, será para que quede visible la firma de la autoridad de mesa.

Una vez hecho esto, se introduce la boleta en la urna y se firma el padrón.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dónde voto hoy, 26 de octubre: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

Este domingo, el país renueva 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores

Dónde voto hoy, 26 de

Elecciones legislativas 2025: guía rápida de todo lo que tenés que saber antes de votar este 26 de octubre

Este domingo se desarrollarán los comicios en todo el país. Cómo se emite el voto con la Boleta Única de Papel y qué se elige en cada distrito

Elecciones legislativas 2025: guía rápida

Jorge Taiana se reunirá con Cristina Kirchner en San José 1111 y planea hablar antes del cierre de la votación

Será la segunda vez que el candidato a diputado nacional por Provincia de Buenos Aires se encuentre con la presidenta del PJ. Tras la visita, el ex ministro de Defensa se dirigirá al búnker de Fuerza Patria

Jorge Taiana se reunirá con

Santiago del Estero elegirá hoy un nuevo gobernador sin la candidatura de Zamora por primera vez en 20 años

El representante del oficialismo es Elías Suárez, actual jefe de Gabinete, mientras que Ítalo Cicciolani es el postulante libertario. El mandatario provincial se postula como senador nacional

Santiago del Estero elegirá hoy

Con Kicillof en el centro de la escena, el resultado electoral pondrá a prueba la convivencia interna del peronismo

A partir del lunes se abrirán distintos caminos para la futura discusión en el PJ bonaerense, con vistas al 2027. En el búnker habrá lugar para todos los sectores, pero el foco estará en el gobernador

Con Kicillof en el centro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto hoy, 26 de

Dónde voto hoy, 26 de octubre: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

Elecciones legislativas 2025: guía rápida de todo lo que tenés que saber antes de votar este 26 de octubre

Todas las Boletas Únicas de Papel de las elecciones legislativas 2025, distrito por distrito

La detuvieron por apuñalar a su novio en Rosario y le encontraron casi un kilo de cocaína

Insólito: un taxista dio positivo de alcoholemia y cuando le revisaron el baúl hallaron a su pareja quien lo quería vigilar

INFOBAE AMÉRICA
País en venta: el dictador

País en venta: el dictador Ortega entregó más del 5% del territorio de Nicaragua a China

El pesebre bíblico más grande de América Latina ilumina la Basílica de Quito

El científico que pidió conservar su cerebro en un museo y terminó cambiando la historia de la neurociencia

La verdadera historia detrás de la “sangre azul”: cómo una ilusión óptica definió la nobleza europea

El huracán Melissa aumentó de categoría: pronostican catastróficas inundaciones en Jamaica, Haití y República Dominicana

TELESHOW
Marcela Baños y el efecto

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción